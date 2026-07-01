ЛЕРНЕР ИСААК ЯКОВЛЕВИЧ

ЛЕРНЕР ИСААК ЯКОВЛЕВИЧ - российский педагог .

Академик РАО (1992). Окон­чил ис­то­рический факультет МГУ (1939). С 1937 годв пре­по­да­вал в пе­да­го­гических ву­зах Мо­ск­вы, Ми­чу­рин­ска, Во­ро­не­жа и др. С 1959 года в сис­те­ме АПН, профессор (1990).

Лернер раз­вил тео­рию про­блем­но­го обу­че­ния. Рас­крыл ди­дак­тические ос­но­вы и раз­ра­бо­тал сис­те­му ме­то­дов обу­че­ния. Оп­ре­де­лил связь ме­ж­ду ме­то­да­ми, ор­га­ни­зационными фор­ма­ми, сред­ст­ва­ми и при­ё­ма­ми обу­че­ния. Обос­но­вал со­став и струк­ту­ру со­дер­жа­ния об­ра­зо­ва­ния, аде­к­ват­ные со­ци­аль­но­му опы­ту, вы­де­лив в них, кро­ме зна­ний, уме­ний и на­вы­ков, опыт творческой дея­тель­но­сти и опыт эмо­цио­наль­но-цен­но­ст­но­го от­но­ше­ния к ми­ру. В 1985-1989 годах раз­ра­бо­тал це­ло­ст­ную кон­цеп­цию учеб­но-вос­пи­тательного про­цес­са как сис­те­мы. Пред­ло­жил кон­цеп­цию ба­зо­во­го со­дер­жа­ния об­ще­го об­ра­зо­ва­ния (1990-1991 годы). В 1985-1991 годах ру­ко­во­дил раз­ра­бот­кой тео­рии по­строе­ния современного школь­но­го учеб­ни­ка.

Сочинения:

Про­блем­ное обу­че­ние. М., 1974;

Про­цесс обу­че­ния и его за­ко­но­мер­но­сти. М., 1980;

Ди­дак­ти­че­ские ос­но­вы ме­то­дов обу­че­ния. М., 1981;

Тео­ре­ти­че­ские ос­но­вы со­дер­жа­ния об­ще­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния. М., 1983 (со­редактор, со­автор);

Тео­ре­ти­че­ские ос­но­вы про­цес­са обу­че­ния в со­вет­ской шко­ле. М., 1989 (со­редактор, со­автор);

Фи­ло­со­фия ди­дак­ти­ки и ди­дак­ти­ка как фи­ло­со­фия. М., 1995