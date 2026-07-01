ЛЕРНЕР ИСААК ЯКОВЛЕВИЧ
ЛЕРНЕР ИСААК ЯКОВЛЕВИЧ - российский педагог.
Академик РАО (1992). Окончил исторический факультет МГУ (1939). С 1937 годв преподавал в педагогических вузах Москвы, Мичуринска, Воронежа и др. С 1959 года в системе АПН, профессор (1990).
Лернер развил теорию проблемного обучения. Раскрыл дидактические основы и разработал систему методов обучения. Определил связь между методами, организационными формами, средствами и приёмами обучения. Обосновал состав и структуру содержания образования, адекватные социальному опыту, выделив в них, кроме знаний, умений и навыков, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру. В 1985-1989 годах разработал целостную концепцию учебно-воспитательного процесса как системы. Предложил концепцию базового содержания общего образования (1990-1991 годы). В 1985-1991 годах руководил разработкой теории построения современного школьного учебника.
Сочинения:
Проблемное обучение. М., 1974;
Процесс обучения и его закономерности. М., 1980;
Дидактические основы методов обучения. М., 1981;
Теоретические основы содержания общего среднего образования. М., 1983 (соредактор, соавтор);
Теоретические основы процесса обучения в советской школе. М., 1989 (соредактор, соавтор);
Философия дидактики и дидактика как философия. М., 1995