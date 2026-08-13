ЛЕРНА
ЛЕРНА - поселение неолита, раннего и среднего бронзового века на полуострове Пелопоннес.
близ современного города Аргос (Греция). Названо по расположенному рядом озера Лерна. Раскопки американского исследователя Дж. Каски в 1952-1957 годах. Выделено 7 стратиграфических фаз (I-II - неолит, III-VII - бронзовый век); Лерна - один из опорных памятников для изучения бронзового века Южной Греции.
Фаза I (ранний неолит; конец 7-го - начало 6-го тысячелетий до н. э.) - в слое мощностью 2 м выделено несколько строительных горизонтов; прямоугольные постройки с каменными цоколями, вымостки из гальки; керамика (полусферические чаши, миски, цилиндрические сосуды): «радужная» (напоминающая металлический блеск), чёрная монохромная, грубая «губчатая» (пористая), редко расписная (красные зигзаги, линии и т. п. по белому фону).
Фаза II (средний неолит; 6-е тысячелетие до н. э.) - в слое мощностью около 2 м выделено до 8 строительных горизонтов; прямоугольные постройки на каменном цоколе из нескольких комнат, ямы-погреба. Преобладают тонкостенные чаши, миски, цилиндрические сосуды с красным ангобом или с блестящей краской, есть расписная керамика (красные геометрические узоры по белому фону).
Фаза III (культура Кораку; около 2800-2400/2300 годов до н. э.) - появляются оборонительные сырцовые на каменном цоколе стены с башнями, цитадель. Изучен 2-этажный «дом черепиц»: стены толщиной до 1 м из сырцового кирпича, на каменном основании, обмазаны слоем штукатурки; крыша из черепицы (из глины и сланца), возможно, была двускатная; на 1-м этаже анфилада из 4 прямоугольных залов, с двух сторон фланкирована коридорами. Кувшины с расширяющимся горлом, «соусники» (асимметричные сосуды с высоким вытянутым сливом), конические кубки с двумя ручками, маленькие чашки, широкогорлые чаши, фляги, аскосы (сложная асимметричная закрытая форма с ручкой и сливом) - монохромные, лощёные или с лаковым покрытием (имитация металлической посуды), украшенные глянцевой тёмной краской (треугольники, решётки, зигзаги). Круглые глиняные топоры, печати, многочисленные оттиски; следы медно-бронзового производства; бронзовые долота, шилья; костяные булавки, пуговицы и др. Цитадель погибла в пожаре. Вероятно, память об этих разрушениях отразилась в древне-греческих мифах, в т. ч. о втором подвиге Геракла - победе над лернейской гидрой.
Фаза IV (культура Тиринф; около 2400/2300-2100 до н. э.) - поселение без укреплений; небольшие прямоугольные сырцовые постройки; многочисленные зернохранилища (ямы, пифосы). Керамические формы в основном повторяют фазу III; много лощёной керамики; появляется посуда, сделанная на гончарном круге; есть сероглиняная минийская (название происходит от легендарного племени миниев, жившего в Беотии). Бронзовые ножи, копья; костяные шпатели, булавки, пуговицы, в т. ч. с резным орнаментом.
Фазы V-VII (средний бронзовый век; около 2100-1600 годов до н. э.) - наряду с такими постройками, как на фазе IV, появляются прямоугольные с апсидами. Кубки, чаши на поддонах, чаши с высокими ручками, амфоры; показательна матовая коричневая или чёрная роспись по желтоватой поверхности (зигзаги, спирали, геометрические фигуры); много импорта минойской культуры. Бронзовые кинжалы, наконечники копий, ножи и др. Позднейший период (около 1600-1500 годов до н. э.) представлен 2 «царскими» захоронениями в шахтах (как одновременные шахтовые гробницы «круга В» в Микенах), среди находок - кинжалы, наконечники копий из бронзы, кольца, браслеты из золота и серебра.
В основе хозяйства Лерны неолитического времени - раннее земледелие; в бронзовом веке - земледелие (шестирядный ячмень, пшеница-двузернянка, чечевица, горох), садоводство (фиговое дерево, маслина), виноградарство.