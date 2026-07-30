ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Русский поэт, прозаик, драматург.
Из старинного дворянского рода. Сын отставного армейского капитана. После смерти матери воспитание Лермонтова взяла на себя бабушка Е.А. Арсеньева (урождённая Столыпина). Детство провёл в Тарханах, бабушкином имении; в 1820 и 1825 годах выезжал с ней на кавказские минеральные воды. В 1828-1830 годах учился в Благородном пансионе при Московском университете; в 1830-1832 годах студент нравственно-политического отделения университета. К 1828 году Лермонтов относил начало своего литературного творчества, отличавшегося в ранний период исключительной интенсивностью: в 1828-1832 годах он сочинил свыше 300 стихотворений, 16 поэм («Черкесы», «Кавказский пленник», «Джюлио», «Последний сын вольности», «Исповедь», «Измаил-Бей», «Литвинка» и др.), трагедию в стихах «Испанцы» и две драмы в прозе [«Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти»), «Странный человек»].
В июле - августе 1832 года Лермонтов переехал в Санкт-Петербург, где, не сумев оформить перевод в Санкт-Петербургский университет, в ноябре поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Здесь, в неблагоприятной для литературных занятий обстановке, он почти не писал стихотворений, но работал над своим первым прозаическим сочинением - романом из времён Пугачёвского бунта «Вадим» (1832-1834 годы, не окончен). В ноябре 1834 года Лермонтов произведён в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка, расквартированного в Царском Селе. В 1835 году вышла поэма «Хаджи Абрек» - первое выступление Лермонтова в печати за полной подписью [состоявшееся, вероятно, без ведома автора; до этого было опубликовано лишь одно стихотворение Лермонтова - «Весна» (за подписью «L», альманах «Атеней», часть 4, 1830)]. В 1835-1836 годах Лермонтов трижды безуспешно подавал в драматическую цензуру стихотворную драму «Маскарад», дважды её переделывая (2-я, основная редакция «Маскарада» в 4 действиях опубликована с искажениями в 1842 году, полностью - в 1873 году; 3-я редакция под заглавием «Арбенин» в 5 действиях опубликована в 1875 году), сочинял поэму на национально-историческом материале «Боярин Орша» (опубликована в 1842 году) и сатирическую повесть в стихах «Сашка» (опубликована в 1882 году, не окончена). В 1836 году Лермонтов работал над социально-бытовым романом из современной жизни «Княгиня Лиговская» (опубликован в 1882 году, не окончен).
Началом зрелого этапа творчества Лермонтова стал 1837 год. В созданном сразу после гибели А.С. Пушкина стихотворении «Смерть поэта» (опубликовано в 1858 году) Лермонтов подверг обвинению правящие круги, «жадною толпой стоящие у трона», чуждые России и равнодушные к её славе, олицетворённой в убитом поэте. Стихотворение быстро разошлось в списках, сделало имя Лермонтова широко известным и навлекло на него политические преследования. В феврале 1837 года Лермонтов был арестован и переведён из гвардии прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на Кавказ, куда выехал уже в марте (через Москву). Стихотворение «Бородино», появившееся в майском номере журнала «Современник» за 1837 год, стало выражением патриотического умонастроения Лермонтова, его увлечения героическим прошлым России, противопоставленным измельчавшей современности.
По пути к месту ссылки Лермонтов побывал в Кизляре, Тамани, Ставрополе, Тифлисе и др., общался со ссыльными декабристами (А.И. Одоевский), с деятелями грузинской культуры (А. Чавчавадзе). Интерес к быту и нравам кавказских народностей, к их поэзии отразился в записи турецкой сказки «Ашик-Кериб», в поэме «Беглец» (обе опубликованы в 1846 году), основанной на «горской легенде». В творчестве Лермонтова как одна из ведущих окончательно утвердилась кавказская тема, разнообразно представленная в его поздних произведениях.
В октябре 1837 года благодаря хлопотам Е.А. Арсеньевой вышел Высочайший указ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк (в Новгородской губернии). В январе 1838 года он возвратился в Санкт-Петербург, в феврале прибыл в расположение полка, в апреле вновь определён к первому месту службы - в лейб-гвардии Гусарский полк (в Царском Селе). В 1838 году опубликованы поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и «Тамбовская казначейша» (под названием «Казначейша», с купюрами). Лермонтов был принят в аристократических и литературных кругах столицы, посещал Карамзиных, салоны В.Ф. Одоевского, А.О. Смирновой-Россет и др., пользовался вниманием пушкинского круга писателей (В.А. Жуковский, П.А. Плетнёв, П.А. Вяземский и др.). С начала 1839 года, сблизившись с издателем А.А. Краевским, постоянно печатался в журнале «Отечественные записки». В феврале 1839 года при дворе состоялось чтение 8-й, окончательной редакции поэмы «Демон» [по специально подготовленному списку, опубликовано частично в 1842 году; все 8 редакций (или 7, по мнению некоторых исследователей) были реконструированы к 1964 году], над которой Лермонтов работал с 1829 года. Высочайшим приказом в декабре 1839 года Лермонтов произведён из корнетов в поручики. Не позднее весны 1840 года, в пародийном ключе переосмысляя мотивы «Демона», Лермонтов сочинил поэму «Сказка для детей» (опубликована в 1842 году; не окончена). В апреле 1840 года издан роман «Герой нашего времени» (входящие в него повести «Тамань», «Бэла» и «Фаталист» впервые появились в журнальных публикациях как самостоятельные произведения), а в октябре 1840 года - единственный прижизненный сборник «Стихотворения М. Лермонтова», включавший 26 стихотворений, поэмы «Песня про …купца Калашникова» и «Мцыри». Издания вызвали многочисленные отклики критиков (в т. ч. В.Г. Белинского, С.П. Шевырёва).
В феврале 1840 года состоялась дуэль Лермонтова с сыном французского посланника Э. де Барантом, формальной причиной которой стал обмен колкостями на балу. Лермонтов был арестован, предан военному суду и в апреле 1840 года переведён в действующую армию на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк. Летом и осенью 1840 года в составе Чеченского отряда левого фланга Кавказской линии Лермонтов принимал участие в экспедициях в Большую и Малую Чечню, походе в Темир-Хан-Шуру, в сражении на р. Валерик (описано в стихотворении «Я к вам пишу случайно, право…», 1840). За проявленную храбрость дважды представлялся к награде и дважды был вычеркнут из наградных списков лично императором Николаем I.
В феврале 1841 года, получив двухмесячный отпуск, Лермонтов прибыл в Санкт-Петербург, участвовал в подготовке 2-го издания романа «Герой нашего времени» (дополненного предисловием автора). В конце марта, намереваясь полностью посвятить себя литературной деятельности и изданию собственного журнала, Лермонтов попытался выйти в отставку, но получил отказ. В начале апреля ему было предписано в 48 часов покинуть столицу и отбыть на Кавказ. По дороге к месту службы Лермонтов для поправки здоровья задержался в Пятигорске, где на дуэли со своим однокашником по юнкерской школе Н.С. Мартыновым, случившейся по неясным личным причинам, был убит.
В центре поэзии Лермонтова - образ лирического героя, обладающего ярко выраженной индивидуальностью. В юношеской лирике 1828-1832 годов, представляющей собой род лирического дневника, это романтическая личность с трагическим мироощущением - избранник, обречённый на одиночество, стремящийся к действию и подвигу, не приемлющий покоя и забвения и предчувствующий свою раннюю гибель (в основных чертах этот образ заимствован у Дж. Байрона). Конфликт с миром и людьми мотивируется высокими идеалами героя, не довольствующегося компромиссами и устремлённого к иному порядку бытия, к небесной отчизне (отсюда мотивы изгнанничества, вечного странничества и др.). Характерные особенности поэзии Лермонтова - мышление антитезами (земля и небо, забвение и память, человек и природа, и др.), принципиально оценочный подход ко всему окружающему, сосредоточенность в определённом кругу подчёркнуто субъективных эмоций и оценок. Эгоцентричность юношеской лирики в зрелом творчестве Лермонтова преодолевается благодаря стремлению уйти от прямого выражения своего «я», высказаться от имени «другого» («Бородино», 1837; «Казачья колыбельная песня», 1840; «Завещание», 1841), увеличению доли символических и аллегорических стихотворений обобщённо-философского содержания («Три пальмы», 1839; «Тучи», 1840). В сборник 1840 года Лермонтов включил именно такие стихотворения, в которых личность автора, не исчезая совсем и не теряя своей индивидуальности, отодвинута на второй план. Соответственно в зрелых поэмах герой Лермонтова объективирован в символическом образе Демона, в фигуре Мцыри - послушника в грузинском монастыре, в противопоставленных, но взаимодополняющих образах Кирибеевича и купца Калашникова. Стилистическое своеобразие поэзии Лермонтова определяется взаимодействием и взаимопроникновением разнородных поэтических традиций - «элегической школы» В.А. Жуковского, гражданской и философской лирики 1820-1830-х годов, восходящей к торжественной и духовной оде XVIII века, а также поэзии А.С. Пушкина, с которой творчество Лермонтова находилось в сложных отношениях притяжения и отталкивания. В свою очередь, Лермонтов оказал влияние на таких разных поэтов, как Н.А. Некрасов, В.С. Соловьёв, В.В. Маяковский, А.А. Блок и др.
Драмы Лермонтова, принадлежащие к раннему периоду его творчества, соотносимы прежде всего с его юношеской лирикой и проникнуты сходными настроениями. Единственная пьеса, которую сам Лермонтов считал достойной сцены, - драма в стихах «Маскарад». Сатирическая картина нравов современного общества, напоминающая «Горе от ума» А.С. Грибоедова, здесь - лишь обстановка для разыгрывающейся романтической «драмы страстей», в которой каждый образ приобретает обобщённо-символическое значение. Суровый нравственный приговор, выносимый личности, восстающей против миропорядка, свидетельствует о кризисе романтического индивидуализма на пороге зрелого творчества Лермонтова. Впервые полностью поставленный на сцене Малого театра в 1862 году, «Маскарад» остаётся единственной русской романтической драмой в репертуаре отечественных театров (значительным событием явилась постановка в Александринском театре в Петрограде в 1917 году, осуществлённая В.Э. Мейерхольдом, который дал «мистико-символистскую» трактовку драмы Лермонтова).
Проза Лермонтова, наряду с пушкинской и гоголевской, стала высшим достижением в русской литературе 1830-х годов. «Герой нашего времени» - первый опыт философского и психологического романа, в котором на конкретном современном материале, на примере судьбы «героя времени», человека лермонтовского поколения, совершается ревизия основных романтических ценностей (любовь, дружба, свобода), поставлены кардинальные религиозно-философские вопросы (предопределение и свобода воли, вера и неверие, отношение человека к Творцу и др.), не получающие однозначного решения. Социальные, национальные и исторические вопросы в романе оказываются лишь внешним выражением глубинных проблем личности и бытия человека в мире. Этим обусловлено своеобразное построение романа, ставшего новаторским и в жанровом отношении. Он составлен из пяти сюжетно самостоятельных повестей («Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»), объединённых вокруг фигуры главного героя, Печорина, причём расположены они не в хронологической последовательности (тем самым игнорируются происходящие с ним внутренние изменения, «история» его души), а так, что образ «героя нашего времени» постепенно «приближается» к читателю благодаря смене повествователей с разными точками зрения (Максим Максимыч - странствующий офицер - сам Печорин) и в итоге всё-таки остаётся неразгаданным. Разные стороны проблематики и поэтики романа Лермонтова оказались актуальны для И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др., значительно повлияв на русскую прозу 2-й половине XIX века.
С детства увлекавшийся живописью, Лермонтов создал многочисленные акварели, картины маслом, рисунки (пейзажи, портреты, жанровые сцены и др.), многие из которых связаны с кавказской тематикой.
Иллюстрации:
М.Ю. Лермонтов. Автопортрет. 1837-1838 годы. Литературный музей (Москва). Архив БРЭ.
Сочинения:
Полное собрание сочинений / Под редакцией Б.М. Эйхенбаума. М.; Л., 1935-1937 годы. Тома 1-5;
Полное собрание стихотворений. Л., 1989. Т. 1–2;
Полное собрание сочинений: В 10 томах. М., 1999-2002 годы