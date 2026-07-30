ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Русский поэт , про­за­ик, дра­ма­тург .

Из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да. Сын от­став­но­го ар­мей­ско­го ка­пи­та­на. По­сле смер­ти ма­те­ри вос­пи­та­ние Лермонтова взя­ла на се­бя ба­буш­ка Е.А. Ар­сень­е­ва (уро­ж­дён­ная Сто­лы­пи­на). Дет­ст­во про­вёл в Тар­ха­нах, ба­буш­ки­ном име­нии; в 1820 и 1825 годах вы­ез­жал с ней на кав­каз­ские ми­не­раль­ные во­ды. В 1828-1830 годах учил­ся в Бла­го­род­ном пан­сио­не при Московском университете; в 1830-1832 годах сту­дент нрав­ст­вен­но-по­ли­тического от­де­ле­ния университета. К 1828 году Лермонтов от­но­сил на­ча­ло сво­его литературного твор­че­ст­ва, от­ли­чав­ше­го­ся в ран­ний пе­ри­од ис­клю­чи­тель­ной ин­тен­сив­но­стью: в 1828-1832 годах он со­чи­нил свыше 300 сти­хо­тво­ре­ний, 16 по­эм («Чер­ке­сы», «Кав­каз­ский плен­ник», «Джю­лио», «По­след­ний сын воль­но­сти», «Ис­по­ведь», «Из­ма­ил-Бей», «Лит­вин­ка» и др.), тра­ге­дию в сти­хах «Ис­пан­цы» и две дра­мы в про­зе [«Menschen und Leidenschaf­ten» («Лю­ди и стра­сти»), «Стран­ный че­ло­век»].

В ию­ле - августе 1832 года Лермонтов пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург, где, не су­мев офор­мить пе­ре­вод в Санкт-Пе­тербургский университет, в но­яб­ре по­сту­пил в Шко­лу гвар­дей­ских под­пра­пор­щи­ков и ка­ва­ле­рий­ских юн­ке­ров. Здесь, в не­бла­го­при­ят­ной для литературных за­ня­тий об­ста­нов­ке, он поч­ти не пи­сал сти­хо­тво­ре­ний, но ра­бо­тал над сво­им пер­вым про­за­ическим со­чи­не­ни­ем - ро­ма­ном из вре­мён Пу­га­чёв­ско­го бун­та «Ва­дим» (1832-1834 годы, не окон­чен). В ноябре 1834 года Лермонтов про­из­ве­дён в кор­не­ты лейб-гвардии Гу­сар­ско­го пол­ка, рас­квар­ти­ро­ван­но­го в Цар­ском Се­ле. В 1835 году вы­шла по­эма «Хад­жи Аб­рек» - пер­вое вы­сту­п­ле­ние Лермонтова в пе­ча­ти за пол­ной под­пи­сью [со­сто­яв­шее­ся, ве­ро­ят­но, без ве­до­ма ав­то­ра; до это­го бы­ло опуб­ли­ко­ва­но лишь од­но стихотворение Лермонтова - «Вес­на» (за под­пи­сью «L», альманах «Ате­ней», часть 4, 1830)]. В 1835-1836 годах Лермонтов три­ж­ды без­ус­пеш­но по­давал в дра­ма­тическую цен­зу­ру сти­хотворную дра­му «Мас­ка­рад», два­ж­ды её пе­ре­де­лы­вая (2-я, основная редакция «Мас­ка­ра­да» в 4 дей­ст­ви­ях опубликована с ис­ка­же­ния­ми в 1842 году, пол­но­стью - в 1873 году; 3-я редакция под заглавием «Ар­бе­нин» в 5 дей­ст­ви­ях опубликована в 1875 году), со­чи­нял по­эму на национально-ис­то­рическом ма­те­риа­ле « Боя­рин Ор­ша» (опубликована в 1842 году) и са­ти­рическую по­весть в сти­хах «Саш­ка» (опубликована в 1882 году, не окон­че­на). В 1836 году Лермонтов ра­бо­тал над со­ци­аль­но-бы­то­вым ро­ма­ном из современной жиз­ни «Кня­ги­ня Ли­гов­ская» (опубликован в 1882 году, не окон­чен).

На­ча­лом зре­ло­го эта­па твор­че­ст­ва Лермонтова стал 1837 год. В соз­дан­ном сра­зу по­сле ги­бе­ли А.С. Пуш­ки­на стихотворении «Смерть по­эта» (опубликовано в 1858 году) Лермонтов под­верг об­ви­не­нию пра­вя­щие кру­ги, «жад­ною тол­пой стоя­щие у тро­на», чу­ж­дые Рос­сии и рав­но­душ­ные к её сла­ве, оли­це­тво­рён­ной в уби­том по­эте. Сти­хо­тво­ре­ние бы­ст­ро ра­зо­шлось в спи­сках, сде­ла­ло имя Лермонтова ши­ро­ко из­вест­ным и на­влек­ло на не­го по­ли­тические пре­сле­до­ва­ния. В феврале 1837 года Лермонтов был аре­сто­ван и пе­ре­ве­дён из гвар­дии пра­пор­щи­ком в Ни­же­го­род­ский дра­гун­ский полк на Кав­каз, ку­да вы­ехал уже в мар­те (че­рез Мо­ск­ву). Стихотворение «Бо­ро­ди­но», поя­вив­шее­ся в май­ском но­ме­ре журнала «Со­вре­мен­ник» за 1837 год, ста­ло вы­ра­же­ни­ем пат­рио­тического умо­на­строе­ния Лермонтова, его ув­ле­че­ния ге­ро­ическим про­шлым Рос­сии, про­ти­во­пос­тав­лен­ным из­мель­чав­шей со­вре­мен­но­сти.

По пу­ти к мес­ту ссыл­ки Лермонтов по­бы­вал в Киз­ля­ре, Та­ма­ни, Став­ро­по­ле, Тиф­ли­се и др., об­щал­ся со ссыль­ны­ми де­каб­ри­ста­ми (А.И. Одо­ев­ский), с дея­те­ля­ми грузинской куль­ту­ры (А. Чав­ча­вад­зе). Ин­те­рес к бы­ту и нра­вам кав­каз­ских на­род­но­стей, к их по­эзии от­ра­зил­ся в за­пи­си турецкой сказ­ки «Ашик-Ке­риб», в по­эме «Бег­лец» (обе опубликованы в 1846 году), ос­но­ван­ной на «гор­ской ле­ген­де». В твор­че­ст­ве Лермонтова как од­на из ве­ду­щих окон­ча­тель­но ут­вер­ди­лась кав­каз­ская те­ма, раз­но­об­раз­но пред­став­лен­ная в его позд­них про­из­ве­де­ни­ях.

В октябре 1837 года бла­го­да­ря хло­по­там Е.А. Ар­сень­е­вой вы­шел Вы­со­чай­ший указ о пе­ре­во­де Лермонтова в лейб-гвардии Грод­нен­ский гу­сар­ский полк (в Нов­го­род­ской губернии). В январе 1838 года он воз­вра­тил­ся в Санкт-Пе­тер­бург, в фев­ра­ле при­был в рас­по­ло­же­ние пол­ка, в ап­ре­ле вновь оп­ре­де­лён к пер­во­му мес­ту служ­бы - в лейб-гвардии Гу­сар­ский полк (в Цар­ском Се­ле). В 1838 году опуб­ли­ко­ва­ны по­эмы «Пес­ня про ца­ря Ива­на Ва­силь­е­ви­ча, мо­ло­до­го оп­рич­ни­ка и уда­ло­го куп­ца Ка­лаш­ни­ко­ва» и «Там­бов­ская ка­зна­чей­ша» (под названием «Каз­на­чей­ша», с ку­пю­ра­ми). Лермонтов был при­нят в ари­сто­кра­тических и литературных кру­гах сто­ли­цы, по­се­щал Ка­рам­зиных, са­ло­ны В.Ф. Одо­ев­ско­го, А.О. Смир­но­вой-Рос­сет и др., поль­зо­вал­ся вни­ма­ни­ем пуш­кин­ско­го кру­га пи­са­те­лей (В.А. Жу­ков­ский, П.А. Плет­нёв, П.А. Вя­зем­ский и др.). С начала 1839 года, сбли­зив­шись с из­да­те­лем А.А. Кра­ев­ским, по­сто­ян­но пе­ча­тал­ся в журнале «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки». В феврале 1839 года при дво­ре со­стоя­лось чте­ние 8-й, окон­чательной ре­дак­ции по­эмы « Де­мон » [по спе­ци­аль­но под­го­тов­лен­но­му спи­ску, опубликовано час­тич­но в 1842 году; все 8 ре­дак­ций (или 7, по мне­нию не­ко­то­рых ис­сле­до­ва­те­лей) бы­ли ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны к 1964 году], над ко­то­рой Лермонтов ра­бо­тал с 1829 года. Вы­со­чай­шим при­ка­зом в декабре 1839 года Лермонтов про­из­ве­дён из кор­не­тов в по­ру­чи­ки. Не позд­нее вес­ны 1840 года, в па­ро­дий­ном клю­че пе­ре­ос­мыс­ляя мо­ти­вы «Де­мо­на», Лермонтов со­чи­нил по­эму «Сказ­ка для де­тей» (опубликована в 1842 году; не окон­че­на). В апреле 1840 года из­дан ро­ман «Ге­рой на­ше­го вре­ме­ни» (вхо­дя­щие в не­го по­вес­ти «Та­мань», «Бэ­ла» и «Фа­та­лист» впер­вые поя­ви­лись в жур­наль­ных пуб­ли­ка­ци­ях как са­мо­сто­ятельные про­из­ве­де­ния), а в октябре 1840 года - един­ст­вен­ный при­жиз­нен­ный сборник «Сти­хо­тво­ре­ния М. Лер­мон­то­ва», вклю­чав­ший 26 сти­хо­тво­ре­ний, по­эмы «Пес­ня про …куп­ца Ка­лаш­ни­ко­ва» и «Мцы­ри». Из­да­ния вы­зва­ли мно­го­численные от­кли­ки кри­ти­ков (в т. ч. В.Г. Бе­лин­ско­го, С.П. Ше­вы­рё­ва).

В феврале 1840 года со­стоя­лась ду­эль Лермонтова с сы­ном французского по­слан­ни­ка Э. де Ба­ран­том, фор­маль­ной при­чи­ной ко­то­рой стал об­мен кол­ко­стя­ми на ба­лу. Лермонтов был аре­сто­ван, пре­дан во­енному су­ду и в апреле 1840 года пе­ре­ве­дён в дей­ст­вую­щую ар­мию на Кав­каз, в Тен­гин­ский пе­хот­ный полк. Ле­том и осе­нью 1840 года в со­ста­ве Че­чен­ско­го от­ря­да ле­во­го флан­га Кав­каз­ской ли­нии Лермонтов при­ни­мал уча­стие в экс­пе­ди­ци­ях в Боль­шую и Ма­лую Чеч­ню, по­хо­де в Те­мир-Хан-Шу­ру, в сра­же­нии на р. Ва­ле­рик (опи­са­но в стихотворении «Я к вам пи­шу слу­чай­но, пра­во…», 1840). За про­яв­лен­ную храб­рость два­ж­ды пред­став­лял­ся к на­гра­де и два­ж­ды был вы­черк­нут из на­град­ных спи­сков лич­но императором Ни­ко­ла­ем I.

В феврале 1841 года, по­лу­чив двух­ме­сяч­ный от­пуск, Лермонтов при­был в Санкт-Пе­тер­бург, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке 2-го издания ро­ма­на «Ге­рой на­ше­го вре­ме­ни» (до­пол­нен­но­го пре­ди­сло­ви­ем ав­то­ра). В кон­це мар­та, на­ме­ре­ва­ясь пол­но­стью по­свя­тить се­бя литературной дея­тель­но­сти и из­да­нию собственного жур­на­ла, Лермонтов по­пы­тал­ся вый­ти в от­став­ку, но по­лу­чил от­каз. В на­ча­ле ап­ре­ля ему бы­ло пред­пи­са­но в 48 ча­сов по­ки­нуть сто­ли­цу и от­быть на Кав­каз. По до­ро­ге к мес­ту служ­бы Лермонтов для по­прав­ки здо­ро­вья за­дер­жал­ся в Пя­ти­гор­ске, где на ду­эли со сво­им од­но­каш­ни­ком по юн­кер­ской шко­ле Н.С. Мар­ты­но­вым, слу­чив­шей­ся по не­яс­ным лич­ным при­чи­нам, был убит.

В цен­тре по­эзии Лермонтова - об­раз ли­рического ге­роя, об­ла­даю­ще­го яр­ко вы­ра­жен­ной ин­ди­ви­ду­аль­но­стью. В юно­ше­ской ли­ри­ке 1828-1832 годов, пред­став­ляю­щей со­бой род ли­рического днев­ни­ка, это ро­ман­тическая лич­ность с тра­гическим ми­ро­ощу­ще­ни­ем - из­бран­ник, об­ре­чён­ный на оди­но­че­ст­во, стре­мя­щий­ся к дей­ст­вию и под­ви­гу, не при­ем­лю­щий по­коя и заб­ве­ния и пред­чув­ст­вую­щий свою ран­нюю ги­бель (в основных чер­тах этот об­раз за­им­ст­во­ван у Дж. Бай­ро­на). Кон­фликт с ми­ром и людь­ми мо­ти­ви­ру­ет­ся вы­со­ки­ми идеа­ла­ми ге­роя, не до­воль­ст­вую­ще­го­ся ком­про­мис­са­ми и уст­рем­лён­но­го к ино­му по­ряд­ку бы­тия, к не­бес­ной от­чиз­не (от­сю­да мо­ти­вы из­гнан­ни­че­ст­ва, веч­но­го стран­ни­че­ст­ва и др.). Ха­рак­тер­ные осо­бен­но­сти по­эзии Лермонтова - мыш­ле­ние ан­ти­те­за­ми (зем­ля и не­бо, заб­ве­ние и па­мять, че­ло­век и при­рода, и др.), прин­ци­пи­аль­но оце­ноч­ный под­ход ко все­му ок­ру­жаю­ще­му, со­сре­до­то­чен­ность в оп­ре­де­лён­ном кру­гу под­чёрк­ну­то субъ­ек­тив­ных эмо­ций и оце­нок. Эго­цен­трич­ность юно­ше­ской ли­ри­ки в зре­лом твор­че­ст­ве Лермонтова пре­одо­ле­ва­ет­ся бла­го­да­ря стрем­ле­нию уй­ти от пря­мо­го вы­ра­же­ния сво­его «я», вы­ска­зать­ся от име­ни «дру­го­го» («Бо­ро­ди­но», 1837; «Ка­за­чья ко­лы­бель­ная пес­ня», 1840; «За­ве­ща­ние», 1841), уве­ли­че­нию до­ли сим­во­лических и ал­ле­го­рических сти­хо­тво­ре­ний обоб­щён­но-фи­ло­соф­ско­го со­дер­жа­ния («Три паль­мы», 1839; «Ту­чи», 1840). В сборник 1840 года Лермонтов вклю­чил имен­но та­кие сти­хо­тво­ре­ния, в ко­то­рых лич­ность ав­то­ра, не ис­че­зая со­всем и не те­ряя сво­ей ин­ди­ви­ду­аль­но­сти, ото­дви­ну­та на вто­рой план. Со­от­вет­ст­вен­но в зре­лых по­эмах ге­рой Лермонтова объ­ек­ти­ви­ро­ван в сим­во­лическом об­ра­зе Де­мо­на, в фи­гу­ре Мцы­ри - по­слуш­ни­ка в грузинском монастыре, в про­ти­во­пос­тав­лен­ных, но взаи­мо­до­пол­няю­щих об­раз­ах Ки­ри­бее­ви­ча и куп­ца Ка­лаш­ни­ко­ва. Сти­ли­стическое свое­об­ра­зие по­эзии Лермонтова оп­ре­де­ля­ет­ся взаи­мо­дей­ст­ви­ем и взаи­мо­про­ник­но­ве­ни­ем раз­но­род­ных по­этических тра­ди­ций - «эле­ги­че­ской шко­лы» В.А. Жу­ков­ско­го, гражданской и фи­лософской ли­ри­ки 1820-1830-х годов, вос­хо­дя­щей к тор­же­ст­вен­ной и ду­хов­ной оде XVIII века, а так­же по­эзии А.С. Пуш­ки­на, с ко­то­рой твор­че­ст­во Лермонтова на­хо­ди­лось в слож­ных от­но­ше­ни­ях при­тя­же­ния и от­тал­ки­ва­ния. В свою оче­редь, Лермонтов ока­зал влия­ние на та­ких раз­ных по­этов, как Н.А. Не­кра­сов, В.С. Со­ловь­ёв, В.В. Мая­ков­ский, А.А. Блок и др.

Дра­мы Лермонтова, при­над­ле­жа­щие к ран­не­му пе­рио­ду его твор­че­ст­ва, со­от­но­си­мы пре­ж­де все­го с его юно­ше­ской ли­ри­кой и про­ник­ну­ты сход­ны­ми на­строе­ния­ми. Един­ст­вен­ная пье­са, ко­то­рую сам Лермонтов счи­тал дос­той­ной сце­ны, - дра­ма в сти­хах «Мас­ка­рад». Са­ти­рическая кар­ти­на нра­вов современного об­ще­ст­ва, на­по­ми­наю­щая «Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва, здесь - лишь об­ста­нов­ка для ра­зыг­ры­ваю­щей­ся ро­ман­тической «дра­мы стра­стей», в ко­то­рой ка­ж­дый об­раз при­об­ре­та­ет обоб­щён­но-сим­во­лическое зна­че­ние. Су­ро­вый нрав­ст­вен­ный при­го­вор, вы­но­си­мый лич­но­сти, вос­стаю­щей про­тив ми­ро­по­ряд­ка, сви­де­тель­ст­ву­ет о кри­зи­се ро­ман­тического ин­ди­ви­дуа­лиз­ма на по­ро­ге зре­ло­го твор­че­ст­ва Лермонтова. Впер­вые пол­но­стью по­став­лен­ный на сце­не Ма­ло­го те­ат­ра в 1862 году, «Мас­ка­рад» ос­та­ёт­ся един­ст­вен­ной русской ро­ман­тической дра­мой в ре­пер­туа­ре отечественных те­ат­ров (зна­чительным со­бы­ти­ем яви­лась по­ста­нов­ка в Алек­сан­д­рин­ском те­ат­ре в Пет­ро­гра­де в 1917 году, осу­ще­ст­в­лён­ная В.Э. Мей­ер­холь­дом, ко­то­рый дал «мис­ти­ко-сим­во­ли­ст­скую» трак­тов­ку дра­мы Лермонтова).

Про­за Лермонтова, на­ря­ду с пуш­кин­ской и го­го­лев­ской, ста­ла выс­шим дос­ти­же­ни­ем в русской литературе 1830-х годов. «Ге­рой на­ше­го вре­ме­ни» - пер­вый опыт фи­лософского и пси­хо­ло­гического ро­ма­на, в ко­то­ром на кон­крет­ном современном ма­те­риа­ле, на при­ме­ре судь­бы «ге­роя вре­ме­ни», че­ло­ве­ка лер­мон­тов­ско­го по­ко­ле­ния, со­вер­ша­ет­ся ре­ви­зия основных ро­ман­тических цен­но­стей (лю­бовь, друж­ба, сво­бо­да), по­став­ле­ны кар­ди­наль­ные ре­лигиозно-фи­лософские во­про­сы (пре­до­пре­де­ле­ние и сво­бо­да во­ли, ве­ра и не­ве­рие, от­но­ше­ние че­ло­ве­ка к Твор­цу и др.), не по­лу­чаю­щие од­но­знач­но­го ре­ше­ния. Со­ци­аль­ные, на­цио­наль­ные и ис­то­рические во­про­сы в ро­ма­не ока­зы­ва­ют­ся лишь внеш­ним вы­ра­же­ни­ем глу­бин­ных про­блем лич­но­сти и бы­тия че­ло­ве­ка в ми­ре. Этим обу­слов­ле­но свое­об­раз­ное по­строе­ние ро­ма­на, став­ше­го но­ва­тор­ским и в жан­ро­вом от­но­ше­нии. Он со­став­лен из пя­ти сю­жет­но са­мо­сто­ятельных по­вес­тей («Бэ­ла», «Мак­сим Мак­си­мыч», «Та­мань», «Княж­на Ме­ри», «Фа­та­лист»), объ­е­ди­нён­ных во­круг фи­гу­ры глав­но­го ге­роя, Пе­чо­ри­на, при­чём рас­по­ло­же­ны они не в хро­но­логической по­сле­до­ва­тель­но­сти (тем са­мым иг­но­ри­ру­ют­ся про­ис­хо­дя­щие с ним внут­рен­ние из­ме­не­ния, «ис­то­рия» его ду­ши), а так, что об­раз «ге­роя на­ше­го вре­ме­ни» по­сте­пен­но «при­бли­жа­ет­ся» к чи­тате­лю бла­го­да­ря сме­не по­ве­ст­во­ва­те­лей с раз­ны­ми точ­ка­ми зре­ния (Мак­сим Мак­си­мыч - стран­ст­вую­щий офи­цер - сам Пе­чо­рин) и в ито­ге всё-та­ки ос­та­ёт­ся не­раз­га­дан­ным. Раз­ные сто­ро­ны про­б­ле­ма­ти­ки и по­эти­ки ро­ма­на Лермонтова ока­за­лись ак­ту­аль­ны для И.С. Тур­ге­не­ва, Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, Л.Н. Тол­сто­го, А.П. Че­хо­ва и др., зна­чи­тель­но по­вли­яв на русскую про­зу 2-й половине XIX века.

С дет­ст­ва ув­ле­кав­ший­ся жи­во­пи­сью, Лермонтов соз­дал мно­го­численные ак­ва­ре­ли, кар­ти­ны мас­лом, ри­сун­ки (пей­за­жи, порт­ре­ты, жан­ро­вые сце­ны и др.), мно­гие из ко­то­рых свя­за­ны с кав­каз­ской те­ма­ти­кой.

Иллюстрации:

М.Ю. Лер­мон­тов. Ав­то­порт­рет. 1837-1838 годы. Ли­те­ра­тур­ный му­зей (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

Сочинения :

Полное собрание сочинений / Под редакцией Б.М. Эй­хен­бау­ма. М.; Л., 1935-1937 годы. Тома 1-5;

Полное собрание сти­хо­тво­ре­ний. Л., 1989. Т. 1–2;

Полное собрание сочинений: В 10 томах. М., 1999-2002 годы