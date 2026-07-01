ЛЕРМА ГОМЕС ДЕ САНДОВАЛЬ-И-РОХАС ФРАНСИСКО
ЛЕРМА ГОМЕС ДЕ САНДОВАЛЬ-И-РОХАС ФРАНСИСКО - 5-й маркиз Денья, герцог Лерма и гранд 1-го класса.
С конца 1598 года фаворит короля Филиппа III. Контролируя доступ к монарху и назначения на важнейшие должности, фактически управлял государством. Проводил миролюбивую внешнюю политику. При Лерме был заключён мир с Англией (1604) и Республикой Соединённых провинций (Двенадцатилетнее перемирие 1609-1621 годов), после 1610 года улучшены отношения с Францией. В 1601 году Лерма добился от короля переноса столицы из Мадрида в Вальядолид, а в 1606 году - её возвращения в Мадрид, нажившись на перепродаже земель и зданий и получив от этих городов крупное вознаграждение. Практиковал продажу государственныхдолжностей. В 1609-1614 годах способствовал изгнанию морисков из Испании, что имело отрицательные последствия для экономики страны, особенно Валенсии.
Коррумпированность Лермы и его ставленников, а также неудачная внутренняя политика герцога вызвали широкое недовольство в стране. Предвидя опалу и преследования, Лерма сумел получить от папы Павла V (1605-1621 годы) кардинальскую шапку. В 1618 году Лерма удалён от двора в результате заговора, организованного его сыном герцогом Уседой, сменившим отца в качестве королевского фаворита. После смерти в 1621 году Филиппа III подвергся преследованиям, был вынужден вернуть испанской казне часть своего огромного состояния. Собрал большую коллекцию живописи и других произведений искусства, финансировал возведение в городе Лерма дворца и других архитектурных сооружений.