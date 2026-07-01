ЛЕРМА ГОМЕС ДЕ САНДОВАЛЬ-И-РОХАС ФРАНСИСКО

ЛЕРМА ГОМЕС ДЕ САНДОВАЛЬ-И-РОХАС ФРАНСИСКО - 5-й маркиз Денья, герцог Лерма и гранд 1-го класса.

С конца 1598 года фа­во­рит ко­ро­ля Фи­лип­па III . Кон­тро­ли­руя дос­туп к мо­нар­ху и на­зна­че­ния на важ­ней­шие долж­но­сти, фак­ти­че­ски управ­лял го­су­дар­ст­вом . Про­во­дил ми­ро­лю­би­вую внеш­нюю по­ли­ти­ку. При Лерме был за­клю­чён мир с Анг­ли­ей (1604) и Рес­пуб­ли­кой Со­еди­нён­ных про­вин­ций (Две­на­дца­ти­лет­нее пе­ре­ми­рие 1609-1621 годов), по­сле 1610 года улуч­ше­ны от­но­ше­ния с Фран­ци­ей. В 1601 году Лерма до­бил­ся от ко­ро­ля пе­ре­носа сто­ли­цы из Мад­ри­да в Валь­я­до­лид, а в 1606 году - её воз­вра­ще­ния в Мад­рид, на­жив­шись на пе­ре­про­да­же зе­мель и зда­ний и по­лу­чив от этих го­ро­дов круп­ное воз­на­гра­ж­де­ние. Прак­ти­ко­вал про­да­жу государственныхдолж­но­стей. В 1609-1614 годах спо­соб­ст­во­вал из­гна­нию мо­ри­сков из Ис­па­нии, что име­ло от­ри­ца­тель­ные по­след­ст­вия для эко­но­ми­ки стра­ны, осо­бен­но Ва­лен­сии.

Кор­рум­пи­ро­ван­ность Лермы и его став­лен­ни­ков, а так­же не­удач­ная внутренняя по­ли­ти­ка гер­цо­га вы­зва­ли ши­ро­кое не­до­воль­ст­во в стра­не. Пред­ви­дя опа­лу и пре­сле­до­ва­ния, Лерма су­мел по­лу­чить от па­пы Пав­ла V (1605-1621 годы) кар­ди­наль­скую шап­ку. В 1618 году Лерма уда­лён от дво­ра в ре­зуль­та­те за­го­во­ра, ор­га­ни­зо­ван­но­го его сы­ном гер­цо­гом Усе­дой, сме­нив­шим от­ца в ка­че­ст­ве ко­ро­лев­ско­го фа­во­ри­та. По­сле смер­ти в 1621 году Фи­лип­па III под­верг­ся пре­сле­дова­ни­ям, был вы­ну­ж­ден вер­нуть испанской каз­не часть сво­его ог­ром­но­го со­стоя­ния. Со­брал боль­шую кол­лек­цию жи­во­пи­си и других про­из­ве­де­ний искусства, фи­нан­си­ро­вал воз­ве­де­ние в городе Лер­ма двор­ца и других ар­хитектурных со­ору­же­ний.