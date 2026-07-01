ЛЕРИДА
ЛЕРИДА - Льейда, город на северо-востоке Испании, в автономном сообществе Каталония.
Центр провинции Лерида. Население 132,5 тысяч человек (2010). Расположен на реке Сегре. Скоростными автомобильными и железнодорожными магистралями связан с Мадридом и Барселоной.
Древний город иберийского племени илергетов. С конца III века до н. э. Лерида под властью римлян, получила статус муниципия. В период гражданских войн конца Республики в 49 году до н. э. захвачена Юлием Цезарем. С начала VI века н. э. центр епископства. В 714 году взята мусульманами. В 1149 году отвоёвана Рамоном Беренгером IV, вошла в состав королевства Арагон, в 1150 году получила фуэро. С 1214 года в Лериде неоднократно собирались кортесы Арагона и Каталонии. До конца XV века в Лериде проживала многочисленная иудейская община. Во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов несколько раз осаждалась французскими силами. В период войны за Испанское наследство (1701-1714 годы) поддерживала претендента от Габсбургов. В 1707 году захвачена Филиппом V Бурбоном, подверглась разграблению. В 1714 году лишена фуэро и других привилегий. C 1822 года столица одноименной провинции. В ходе Гражданской войны 1936-1939 годов неоднократно подвергалась бомбардировкам германской авиации, 3.4.1938 года взята войсками Ф. Франко. С 1979 года в составе автономного сообщества Каталония.
Руины замка Суда (XII-XIII века; разрушен взрывами в 1812 и 1936 годах) и построенный на месте мечети романо-готический собор Сеу-Вельа (1203-1278 годы, по планам Пере де Кома; 8-гранная колокольня - конец XIV века - 1431; в 1707 году превращён в крепость; романская скульптура порталов, отчасти выдающая мавританское влияние; клуатр конца XIII - XIV веков с резными капителями; готическая башня). Также сохранились: фрагменты застройки мусульманского периода (т. н. портал Магдалины X-XII веков), церкви Сан-Льоренс (неф конца XII века; капеллы и 8-гранная колокольня XV века), Сан-Марти (Святого Мартина Турского; XII век, перестроена в XV веке), неоготическая церковь Сан-Джоан (конец XIX века), Ратуша (бывший дворец Паэрия; романский фасад XIII века; на 1-м этаже - Археологический музей), новый собор в стиле классицизма (1761-1781 годы); Дворец правосудия (1952). Музеи: епархиальный (1893; религиозное искусство; в епископском дворце), художественный Дж. Морера (1917; живопись XX века), исторический (в здании госпиталя Святой Марии XV века, ренессансное патио) и др.
Университет Лериды (один из старейших в Испании; основан в 1300 году, закрыт в 1717 году, вновь открыт в 1991 году). Исследовательский институт Лериды. Футбольный клуб Лериды (1939) выступает на стадионе «Кам д’эспортс» (1919, около 13,5 тысяч мест). Ежегодно проводится городской гастрономический праздник улиток (собрал более 200 тысяч туристов в 2007 году).
В экономике города доминирует сфера услуг (в т. ч. административные функции, торговля, туризм). В индустриальном секторе выделяется производство стройматериалов и минеральных удобрений; пивной завод.