ЛЕРИДА

ЛЕРИДА - Льейда, город на северо-востоке Испании, в автономном сообществе Каталония.

Центр провинции Ле­ри­да. Население 132,5 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен на реке Сег­ре. Ско­ро­ст­ны­ми ав­то­мо­биль­ны­ми и железнодорожными ма­ги­ст­ра­ля­ми свя­зан с Мад­ри­дом и Бар­се­ло­ной.

Древ­ний го­род ибе­рий­ско­го пле­ме­ни илер­ге­тов. С конца III века до н. э. Лерида под вла­стью рим­лян, по­лу­чи­ла ста­тус му­ни­ци­пия. В пе­ри­од гражданских войн кон­ца Рес­пуб­ли­ки в 49 году до н. э. за­хва­че­на Юли­ем Це­за­рем . С начала VI века н. э. центр епи­скоп­ст­ва. В 714 году взя­та му­суль­ма­на­ми . В 1149 году от­воё­ва­на Ра­мо­ном Бе­рен­ге­ром IV, во­шла в со­став ко­ро­лев­ст­ва Ара­гон, в 1150 году по­лу­чи­ла фу­эро. С 1214 года в Лериде не­од­но­крат­но со­би­ра­лись кор­те­сы Ара­го­на и Ка­та­ло­нии. До конца XV века в Лериде про­жи­ва­ла мно­го­численная иу­дей­ская об­щи­на. Во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов несколько раз оса­ж­да­лась французскими си­ла­ми. В пе­ри­од вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во (1701-1714 годы) под­дер­жи­ва­ла пре­тен­ден­та от Габс­бур­гов. В 1707 году за­хва­че­на Фи­лип­пом V Бур­бо­ном, под­вер­глась раз­граб­ле­нию. В 1714 году ли­ше­на фу­эро и других при­ви­ле­гий. C 1822 года сто­ли­ца од­но­именной про­вин­ции. В хо­де Гражданской вой­ны 1936-1939 годов не­од­но­крат­но под­вер­га­лась бом­бар­ди­ров­кам германской авиа­ции, 3.4.1938 года взя­та вой­ска­ми Ф. Фран­ко. С 1979 года в со­ста­ве ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва Ка­та­ло­ния.

Руи­ны зам­ка Су­да (XII-XIII века; раз­ру­шен взры­ва­ми в 1812 и 1936 годах) и по­стро­ен­ный на мес­те ме­че­ти ро­ма­но-го­тический со­бор Сеу-Ве­льа (1203-1278 годы, по пла­нам Пе­ре де Ко­ма; 8-гран­ная ко­ло­коль­ня - конец XIV века - 1431; в 1707 году пре­вра­щён в кре­пость; ро­ман­ская скульп­ту­ра пор­та­лов, от­час­ти вы­даю­щая мав­ри­тан­ское влия­ние; клу­атр конца XIII - XIV веков с рез­ны­ми ка­пи­те­ля­ми; го­тическая баш­ня). Так­же со­хра­ни­лись: фраг­мен­ты за­строй­ки му­сульманского пе­рио­да (т. н. пор­тал Ма­гда­ли­ны X-XII веков), церк­ви Сан-Льо­ренс (неф конца XII века; ка­пел­лы и 8-гран­ная ко­ло­коль­ня XV века), Сан-Мар­ти (Святого Мар­ти­на Тур­ско­го; XII век, пе­ре­строе­на в XV веке), нео­го­тическая церковь Сан-Джо­ан (конец XIX века), Ра­ту­ша (бывший дво­рец Па­эрия; ро­ман­ский фа­сад XIII века; на 1-м эта­же - Ар­хео­ло­гический му­зей), но­вый со­бор в сти­ле клас­си­циз­ма (1761-1781 годы); Дво­рец пра­во­су­дия (1952). Му­зеи: епар­хи­аль­ный (1893; ре­лигиозное искусство; в епи­скоп­ском двор­це), ху­до­же­ст­вен­ный Дж. Мо­ре­ра (1917; жи­во­пись XX века), ис­то­ри­че­ский (в зда­нии гос­пи­та­ля Святой Ма­рии XV века, ре­нес­санс­ное па­тио) и др.

Университет Лериды (один из ста­рей­ших в Ис­па­нии; ос­но­ван в 1300 году, за­крыт в 1717 году, вновь от­крыт в 1991 году). Ис­сле­до­ва­тель­ский институт Лериды. Фут­боль­ный клуб Лериды (1939) вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Кам д’эс­портс» (1919, около 13,5 тысяч мест). Еже­год­но про­во­дит­ся городской гас­тро­но­мический празд­ник ули­ток (со­брал бо­лее 200 тысяч ту­ри­стов в 2007 году).

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (в т. ч. административные функ­ции, тор­гов­ля, ту­ризм). В ин­ду­ст­ри­аль­ном сек­то­ре вы­де­ля­ет­ся про­изводство строй­ма­те­риа­лов и ми­неральных удоб­ре­ний; пив­ной за­вод.

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