ЛЕПЕНСКИ-ВИР

ЛЕПЕНСКИ-ВИР - поселение мезолита и раннего неолита на правом берегу реки Дунай, у Железных Ворот.

(На се­ве­ро-вос­то­ке современной Сер­бии). От­кры­то и рас­ка­пы­ва­лось сербским учё­ным Др. Срей­о­ви­чем в 1965-1971 годах. На­зва­но по на­име­но­ва­нию во­до­во­ро­та на Ду­нае. Один из опор­ных па­мят­ни­ков для изу­че­ния ме­зо­ли­та - не­оли­та Центральных Бал­кан, дал название вы­де­лен­ной по его ма­те­риа­лам ар­хео­ло­гической куль­ту­ре ме­зо­ли­та. Мощ­ность куль­тур­но­го слоя по­се­ле­ния 3,5 м; вы­де­ле­но 4 стра­ти­гра­фических го­ри­зон­та: про­то-Лепенски-Вир - ран­ний ме­зо­лит, Лепенски-Вир I (5 фаз, a-e) и Лепенски-Вир II - позд­ний ме­зо­лит (куль­ту­ра Лепенски-Вир), Лепенски-Вир III (фа­зы a, b) - ран­ний не­олит. Про­то-Лепенски-Вир - со­хран­ность слоя пло­хая.

Вы­яв­ле­ны гра­ни­цы по­се­ле­ния (оно не­пра­виль­ной ок­руг­лой фор­мы), пря­мо­уголь­ные оча­ги (0,8-1×0,2-0,25 м, глу­би­ной около 30 см) из вер­ти­каль­но стоя­щих плит из­вест­ня­ка, 1 тру­по­по­ло­же­ние (вы­тя­ну­тое на спи­не). Го­ри­зонт I - вдоль ре­ки вы­тя­ну­ты ря­ды по­стро­ек (изу­че­но 86). По­строй­ки уг­луб­лён­ные, стол­бо­вые, тра­пе­цие­вид­ные в пла­не (пло­щадь от 5,5 до 30 м2), из боль­ших плит крас­но­го из­вест­ня­ка и, воз­мож­но, де­ре­ва, по­лы об­ма­за­ны из­ве­стью с тон­кой ло­щё­ной крас­ной или бе­лой по­верх­но­стью, оча­ги из го­ри­зон­таль­но ле­жа­щих ка­мен­ных плит. С фа­зы Ib из­вест­ны свя­ти­ли­ща, в их ин­терь­е­ре - жерт­вен­ни­ки, оча­ги, воз­ле ко­то­рых на по­лу най­де­ны ка­мен­ные ан­тро­по­морф­ные и зоо­морф­ные (ры­бы, оле­ни) скульп­ту­ры (высотой от 16 до 62 см) - це­лые фи­гу­ры ок­руг­лых форм или го­ло­вы с чёт­ко мо­де­ли­ро­ван­ным ли­цом. В основном у оча­гов из­вест­ны по­гре­бе­ния (все­го об­на­ру­же­но 29) в не­глу­бо­ких ямах, ре­же - под ка­мен­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми; по­гре­бён­ные вы­тя­ну­тые на спи­не, скор­чен­ные на бо­ку, есть вто­рич­ные за­хо­ро­не­ния; на фа­зе Ia встре­че­ны ос­тат­ки тру­по­сож­же­ния на сто­ро­не. Ан­тро­по­ло­гический тип лю­дей, по­хо­ро­нен­ных в го­ри­зон­те I, бли­зок ти­пу Брно - Пржед­мо­сти че­ло­ве­ка современного ви­да (смотри в статье Homo sapiens). Ма­те­риа­лы го­ри­зон­та II (30 по­стро­ек, в т. ч. 1 свя­ти­ли­ще) в це­лом ана­ло­гич­ны ма­те­риа­лам го­ри­зон­та I.

Сре­ди ме­зо­ли­тических на­хо­док - ка­мен­ные с гру­бой ре­ту­шью скрёб­ла, ши­лья, свёр­ла, ору­дия из ро­га или кос­тей жи­вот­ных. Ма­те­риа­лы го­ри­зон­та III (около 5300-4500 годов) от­но­сят­ся к куль­ту­ре Стар­че­во (смотри в статье Кё­рёш); есть тру­попо­ло­же­ния в ямах, в т. ч. скор­чен­ные си­дя. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва пер­вых трёх го­ри­зон­тов Лепенски-Вира - охо­та на бла­го­род­но­го оле­ня и других жи­вот­ных, ры­бо­лов­ст­во, со­би­ра­тель­ст­во, бы­ла из­вест­на со­ба­ка; с го­ри­зон­та Лепенски-Вир III рас­про­стра­ня­ет­ся ран­нее зем­ле­де­лие.

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