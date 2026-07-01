ЛЕПЕНСКИ-ВИР
ЛЕПЕНСКИ-ВИР - поселение мезолита и раннего неолита на правом берегу реки Дунай, у Железных Ворот.
(На северо-востоке современной Сербии). Открыто и раскапывалось сербским учёным Др. Срейовичем в 1965-1971 годах. Названо по наименованию водоворота на Дунае. Один из опорных памятников для изучения мезолита - неолита Центральных Балкан, дал название выделенной по его материалам археологической культуре мезолита. Мощность культурного слоя поселения 3,5 м; выделено 4 стратиграфических горизонта: прото-Лепенски-Вир - ранний мезолит, Лепенски-Вир I (5 фаз, a-e) и Лепенски-Вир II - поздний мезолит (культура Лепенски-Вир), Лепенски-Вир III (фазы a, b) - ранний неолит. Прото-Лепенски-Вир - сохранность слоя плохая.
Выявлены границы поселения (оно неправильной округлой формы), прямоугольные очаги (0,8-1×0,2-0,25 м, глубиной около 30 см) из вертикально стоящих плит известняка, 1 трупоположение (вытянутое на спине). Горизонт I - вдоль реки вытянуты ряды построек (изучено 86). Постройки углублённые, столбовые, трапециевидные в плане (площадь от 5,5 до 30 м2), из больших плит красного известняка и, возможно, дерева, полы обмазаны известью с тонкой лощёной красной или белой поверхностью, очаги из горизонтально лежащих каменных плит. С фазы Ib известны святилища, в их интерьере - жертвенники, очаги, возле которых на полу найдены каменные антропоморфные и зооморфные (рыбы, олени) скульптуры (высотой от 16 до 62 см) - целые фигуры округлых форм или головы с чётко моделированным лицом. В основном у очагов известны погребения (всего обнаружено 29) в неглубоких ямах, реже - под каменными конструкциями; погребённые вытянутые на спине, скорченные на боку, есть вторичные захоронения; на фазе Ia встречены остатки трупосожжения на стороне. Антропологический тип людей, похороненных в горизонте I, близок типу Брно - Пржедмости человека современного вида (смотри в статье Homo sapiens). Материалы горизонта II (30 построек, в т. ч. 1 святилище) в целом аналогичны материалам горизонта I.
Среди мезолитических находок - каменные с грубой ретушью скрёбла, шилья, свёрла, орудия из рога или костей животных. Материалы горизонта III (около 5300-4500 годов) относятся к культуре Старчево (смотри в статье Кёрёш); есть трупоположения в ямах, в т. ч. скорченные сидя. В основе хозяйства первых трёх горизонтов Лепенски-Вира - охота на благородного оленя и других животных, рыболовство, собирательство, была известна собака; с горизонта Лепенски-Вир III распространяется раннее земледелие.