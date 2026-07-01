ЛЕОПОЛЬД I ГАБСБУРГ
ЛЕОПОЛЬД I ГАБСБУРГ - император Священной Римской империи.
Из династии Габсбургов, второй сын императора Фердинанда III Габсбурга, отец императора Карла VI. Стал престолонаследником после смерти старшего брата Фердинанда IV (1633-1654 годы). С кончиной отца в 1657 году вступил во владение землями Габсбургов. В июле 1658 года, преодолев сопротивление Франции, Баварии и курфюрста Майнцского, короновался императором. Укрепил систему абсолютизма в австрийских землях, в 1669 году учредил «Тайную конференцию», объединившую органы управления наследственными владениями.
Проводил политику меркантилизма, что способствовало экономическому развитию страны. Вёл войны с Османской империей (смотри Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков). В 1699 году заключил выгодный для империи Карловицкий мир (смотри в статье Карловицкий конгресс 1698-1699 годов), по которому к Австрии отошли Центральная Венгрия, Трансильвания, Хорватия, Бачка и почти вся Славония. В составе различных коалиций европейских государств принимал участие в войнах против Франции за гегемонию в Европе (смотри Голландская война 1672-1678 годов и Пфальцское наследство 1688-1697 годов). По Рисвикскому миру 1697 года уступил Франции город Страсбург с прилегающими территориями. Принял активное участие в войне за Испанское наследство, рассчитывая добиться испанской короны для своего сына эрцгерцога Карла (будущий император Карл VI).
Будучи ревностным католиком и последовательно проводя в своих наследственных владениях политику Контрреформации, Леопольд I в то же время строго соблюдал религиозные условия Вестфальского мира 1648 года. В венгерских землях ограничил автономию и права протестантского населения, в 1672 году, 1678-1685 годах подавил антигабсбургские выступления. В 1687 году добился признания венгерскими сословиями права наследования Габсбургами венгерского престола. Покровительствовал наукам и искусству, основал университеты в Инсбруке, Ольмюце и Бреслау, утвердил в 1687 году в качестве академии общество естествоиспытателей «Леопольдина». При Леопольде I достигло расцвета австрийское барокко, построен дворец Хофбург.