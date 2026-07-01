ЛЕОПОЛЬД I ГАБСБУРГ

ЛЕОПОЛЬД I ГАБСБУРГ - император Священной Римской империи.

Из ди­на­стии Габс­бур­гов , вто­рой сын императора Фер­ди­нан­да III Габс­бур­га, отец императора Карла VI. Стал пре­сто­ло­на­след­ни­ком по­сле смер­ти стар­ше­го бра­та Фер­ди­нан­да IV (1633-1654 годы). С кон­чи­ной от­ца в 1657 году всту­пил во вла­де­ние зем­ля­ми Габс­бур­гов. В ию­ле 1658 года, пре­одо­лев со­про­тив­ле­ние Фран­ции, Ба­ва­рии и кур­фюр­ста Майнц­ско­го, ко­ро­но­вал­ся им­пе­ра­то­ром. Ук­ре­пил сис­те­му аб­со­лю­тиз­ма в австрийских зем­лях, в 1669 году уч­ре­дил «Тай­ную кон­фе­рен­цию», объ­еди­нив­шую ор­га­ны управ­ле­ния на­следственными вла­де­ния­ми.

Про­во­дил по­ли­ти­ку мер­кан­ти­лиз­ма , что спо­соб­ст­во­ва­ло эко­но­мическому раз­ви­тию стра­ны. Вёл вой­ны с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей (смотри Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков). В 1699 году за­клю­чил вы­год­ный для им­пе­рии Кар­ло­виц­кий мир (смотри в статье Кар­ло­виц­кий кон­гресс 1698-1699 годов), по ко­то­ро­му к Ав­ст­рии ото­шли Центральная Венг­рия, Тран­силь­ва­ния, Хор­ва­тия, Бач­ка и поч­ти вся Сла­во­ния. В со­ста­ве различных коа­ли­ций ев­ропейских го­су­дарств при­ни­мал уча­стие в вой­нах про­тив Фран­ции за ге­ге­мо­нию в Ев­ро­пе (смотри Гол­ла­нд­ская вой­на 1672-1678 годов и Пфальц­ское на­след­ст­во 1688-1697 годов). По Рис­вик­ско­му ми­ру 1697 года ус­ту­пил Фран­ции город Страс­бург с при­ле­гаю­щи­ми тер­ри­то­рия­ми. При­нял ак­тив­ное уча­стие в вой­не за Ис­пан­ское на­след­ст­во, рас­счи­ты­вая до­бить­ся испанской ко­ро­ны для сво­его сы­на эрц­гер­цо­га Кар­ла (бу­ду­щий император Карл VI).

Бу­ду­чи рев­но­стным ка­то­ли­ком и по­сле­до­ва­тель­но про­во­дя в сво­их на­следственных вла­де­ни­ях по­ли­ти­ку Контр­ре­фор­ма­ции, Леопольд I в то же вре­мя стро­го со­блю­дал ре­лигиозные ус­ло­вия Вест­фаль­ско­го ми­ра 1648 года. В венгерских зем­лях ог­ра­ни­чил ав­то­но­мию и пра­ва про­тес­тант­ско­го на­се­ле­ния, в 1672 году, 1678-1685 годах по­да­вил ан­ти­габс­бург­ские вы­сту­п­ле­ния. В 1687 году до­бил­ся при­зна­ния венгерскими со­сло­вия­ми пра­ва на­сле­до­ва­ния Габс­бур­га­ми венгерского пре­сто­ла. По­кро­ви­тель­ст­во­вал нау­кам и искусству, ос­но­вал университеты в Ин­сб­ру­ке, Оль­мю­це и Брес­лау, ут­вер­дил в 1687 году в ка­че­ст­ве ака­де­мии общество ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­лей «Лео­поль­ди­на». При Леопольде I дос­тиг­ло рас­цве­та австрийское ба­рок­ко, по­стро­ен дво­рец Хоф­бург.