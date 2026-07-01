ЛЕОНТИЙ КИПРСКИЙ
ЛЕОНТИЙ КИПРСКИЙ (Леонтий Неапольский) - византийский агиограф, епископ Неаполя на острове Кипр.
Данные о биографии Леонтия Кипрского скудны и противоречивы. Согласно Деяниям VII Вселенского собора (787), он жил при императоре Маврикии, правившем в 582-602 годах, однако эти сведения недостоверны. На основании косвенных свидетельств предполагается, что он родился в самом начале VII века, возможно, был участником I Латеранского собора в Риме (647) и умер после захвата Кипра арабами (647) в правление Константа II (641-668 годы).
Центральное произведение Леонтия Кипрского - «Жизнь и житие аввы Симеона Юродивого» («Βίος ϰαὶ πολιτεία τοῦ ἀββᾶ Συμε&varia;ων τοῦ ... Σαλοῦ », между 641 и 649, русский перевод Д.Е. Афиногенова, 1994) - повествует о сирийце Симеоне (VI век), который, благодаря аскезе достигнув высших степеней духовного совершенства, возвращается в мир, чтобы посредством намеренной провокации (сознательного нарушения всех общепринятых норм поведения) привести к Богу жителей Эмесы (ныне город Хомс). Другое сочинение Леонтия Кипрского «Дополнения к житию Иоанна Милостивого» («Ε&psili;ις τ&varia;α λειπόμενα τοῦ βίου τοῦ ... ’Ιωάν - nou τοῦ ’Ελεήμονος», около 641-642 годов) посвящено личности патриарха Александрийского Иоанна (610-619 годы).
Оба жития написаны живым народным языком и изобилуют эпизодами, рисующими быт христианских общин Сирии и Египта до арабского завоевания. В сохранившемся лишь частично богословско-полемическом сочинении «Против иудеев» («Κατ&varia;α ’Ιουδαίους», 630-е годы) Леонтий Кипрский одним из первых в Византии богословски обосновал необходимость почитания икон. В эпоху иконоборчества к этому сочинению обращались Иоанн Дамаскин и патриарх Никифор Константинопольский.
Сочинения:
Vie de Syméon le Fou et Vie de Jean de Chypre / Ed. A. J. Festugière, L. Rydén. P., 1974