ЛЕОНТИЙ КИПРСКИЙ

ЛЕОНТИЙ КИПРСКИЙ (Ле­он­тий Не­аполь­ский) - византийский агиограф, епископ Неаполя на острове Кипр.

Дан­ные о био­гра­фии Леонтия Кипрского скуд­ны и про­ти­во­ре­чи­вы. Со­глас­но Дея­ни­ям VII Все­лен­ско­го со­бо­ра (787), он жил при императоре Мав­ри­кии, пра­вив­шем в 582-602 годах, од­на­ко эти све­де­ния не­дос­то­вер­ны. На ос­но­ва­нии кос­вен­ных сви­де­тельств пред­по­ла­га­ет­ся, что он ро­дил­ся в са­мом на­ча­ле VII века, воз­мож­но, был уча­ст­ни­ком I Ла­те­ран­ско­го со­бо­ра в Ри­ме (647) и умер по­сле за­хва­та Кип­ра ара­ба­ми (647) в прав­ле­ние Кон­стан­та II (641-668 годы).

Цен­траль­ное про­изведение Леонтия Кипрского - «Жизнь и жи­тие ав­вы Си­ме­о­на Юро­ди­во­го» («Βίος ϰαὶ πολιτεία τοῦ ἀββᾶ Συμε&varia;ων τοῦ ... Σαλοῦ », ме­ж­ду 641 и 649, русский перевод Д.Е. Афи­но­ге­но­ва, 1994) - по­ве­ст­ву­ет о си­рий­це Си­ме­о­не (VI век), ко­то­рый, бла­го­да­ря ас­ке­зе дос­тиг­нув выс­ших сте­пе­ней ду­хов­но­го со­вер­шен­ст­ва, воз­вра­ща­ет­ся в мир, что­бы по­сред­ст­вом на­ме­рен­ной про­во­ка­ции (соз­на­тель­но­го на­ру­ше­ния всех об­ще­при­ня­тых норм по­ве­де­ния) при­вес­ти к Бо­гу жи­те­лей Эме­сы (ны­не город Хомс). Другое со­чи­не­ние Леонтия Кипрского «До­пол­не­ния к жи­тию Ио­ан­на Ми­ло­сти­во­го» («Ε&psili;ις τ&varia;α λειπόμενα τοῦ βίου τοῦ ... ’Ιωάν - nou τοῦ ’Ελεήμονος», около 641-642 годов) по­свя­ще­но лич­но­сти па­три­ар­ха Алек­сан­д­рий­ско­го Ио­ан­на (610-619 годы).

Оба жи­тия на­пи­са­ны жи­вым народным язы­ком и изо­би­лу­ют эпи­зо­да­ми, ри­сую­щи­ми быт хри­сти­ан­ских об­щин Си­рии и Егип­та до арабского за­вое­ва­ния. В со­хра­нив­шем­ся лишь час­тич­но бо­го­слов­ско-по­ле­мическом сочинении «Про­тив иу­де­ев» («Κατ&varia;α ’Ιουδαίους», 630-е годы) Леонтий Кипрский од­ним из пер­вых в Ви­зан­тии бо­го­слов­ски обос­но­вал не­об­хо­ди­мость по­чи­та­ния икон. В эпо­ху ико­но­бор­че­ст­ва к это­му со­чи­не­нию об­ра­ща­лись Ио­анн Да­ма­скин и пат­ри­арх Ни­ки­фор Кон­стан­ти­но­поль­ский.

Сочинения:

Vie de Syméon le Fou et Vie de Jean de Chypre / Ed. A. J. Festugière, L. Rydén. P., 1974