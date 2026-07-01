ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ( итал. Leonardo da Vinci)
Итальянский скульптор, архитектор, ученый и инженер.
Лонардо родился в 1452 г. в Винчи близ Флоренции в семье нотариуса.
В 1466 г. был определен в ученики к тосканскому живописцу Андреа Верроккьо.
С 1472 г. Леонардо начал работать самостоятельно и жил в это время во Флоренции. К к этому времени относятся его работы «Крещение Христа», «Благовещение» и «Мадонна с цветком».
В 1482 г. Леонардо был отправлен в Милан ко двору Лодовико Сфорца (Моро). Там Леонардо занимался не только творчеством, но и организацией Академии, для чего написал учебный трактат «О перспективе». В Милане художник занимался и архитектурой, механикой, медициной, анатомией.
Некоторые его из его проектов зданий были построены, но большинство смелых идей так и остались нереализованными.
В Милане Леонардо да Винчи вел скрупулезную работу по изучению жизни людей в самых разных ситуациях. Он ходил на рынки, рассматривая детали человеческой мимики, провожал на казнь преступников, стараясь жесты, мимику и повадки. Свои наблюдения Леонардо фиксировал в виде небольших набросков=этюдов, которые становились своего рода рабочим материалом для его картин, отличительной чертой которых является именно точно в передаче эмоций при помощи жестов, выражений лица и положений тела.
В Милане Леонардо создал знаменитую «Мадонну в скалах», стенную роспись «Тайная вечеря», «Мадонну в гроте», «Даму с горностаем» и многие другие работы. Перед началом Итальянских войн Леонардо работал над скульптурным портретом Францеско Сфорца. Однако к моменту взятия Милана французами была готова только глиняная модель, которая послужила захватчикам мишенью.
Покинув Милан, Леонардо да Винчи проводил свою жизнь в разъездах. Во Флоренции Леонардо расписал стены Большого совета в Палаццо Вьекко. В этот период жизни он создал и знаменитую портрет Моны Лизы (Джоконда).
В 1512 г. Леонардо переехал в Рим, а в следующем году принял приглашение французского короля Франциска I поселиться при его дворе.
Леонардо получил титул королевского художника и инженера. Во Франции Леонардо да Винчи прожил до своей смерти в 1519 г.
Иллюстрации:
Витрувинский человек (1490 г.);
Джоконда (1503-1506 гг.);
Дама с горностаем (1490 г.);
Крещение Христа (1472-1477 гг.).
Исторические источники:
Джиорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Том I-IV. М. Искусство. 1956.