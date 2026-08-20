ЛЕОН ГОСУДАРСТВО

ЛЕОН ГОСУДАРСТВО - средневековое государство на Пиренейском полуострове.

Об­ра­зо­ва­лось в 909-910 годах при раз­де­ле Ас­ту­рии ме­ж­ду сы­новь­я­ми ко­ро­ля Аль­фон­со III Ве­ли­ко­го. В 914 году при ко­роле Ор­до­ньо II (914-924 годы) Леон объ­еди­нил­ся с Га­ли­си­ей, сто­ли­ца ко­ро­лев­ст­ва пе­ре­не­се­на в город Ле­он. В 924 году Леон, Га­ли­сия и Ас­ту­рия бы­ли объ­е­ди­не­ны в ко­ро­лев­ст­во Леон (Лео­но-Ас­ту­рий­ское ко­ро­лев­ст­во).

В се­ре­ди­не - 2-й половине X века Леон, пе­ре­жи­вав­ший пери­од внутренних усо­биц, под­вер­гал­ся опус­то­ши­тель­ным на­бе­гам му­суль­ман и вы­пла­чи­вал дань Кор­дов­ско­му ха­ли­фа­ту. В XI веке с рас­па­дом ха­ли­фа­та Леон рас­ши­рил свои вла­де­ния до реки Та­хо, его на­се­ле­ние ак­тив­но уча­ст­во­ва­ло в ко­ло­ни­за­ции от­воё­ван­ных зе­мель. В 1035 году Леон по­пал под власть ко­ро­ля На­вар­ры - Сан­чо III Ве­ли­ко­го, в 1037-1065 и 1072-1157 годах был объ­е­ди­нён с Кас­ти­ли­ей (Лео­но-Кас­тиль­ское ко­ро­лев­ст­во).

Окон­чательное объ­е­ди­не­ние Леона и Кас­ти­лии про­изош­ло в 1230 году при Фер­нан­до III Свя­том.

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