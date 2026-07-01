ЛЕОХАР
ЛЕОХАР - древнегреческий скульптор.
Его произведения известны в основном по более поздним копиям и сообщениям античных авторов (Павсаний, Плиний Старший и др.). На стиль произведений Леохара повлияли творчество Фидия и современная Леохару живопись, что проявилось в умении естественно передавать движения, в плавности очертаний его статуй. Работал в мраморе и бронзе. Среди ранних работ Леохара - статуя атлета Автолика в Пританейоне, скульптурная группа «Зевс и Демос» в порту Пирей, статуя Зевса для храма Зевса Полиея на Акрополе (все - в Афинах), статуя Зевса Бронтайоса для Мегалополя (император Август перенёс её в храм Юпитера Тонанса в Риме). Леохар работал (вместе со Скопасом и др.) над скульптурным декором Галикарнасского мавзолея (рельефы с изображениями амазономахии, Британский музей, Лондон) и создал хрисоэлефантинную статую Ареса для храма этого бога в Галикарнасе. Для Филиппейона в Олимпии Леохар выполнил хрисоэлефантинные статуи македонского царя Филиппа II и членов его семьи. Леохару также приписывается скульптурная группа «Ганимед, похищаемый орлом» (копия - в Ватиканских музеях).
Статуя «Аполлон Бельведерский» (Ватиканские музеи), оказавшая значительное влияние на скульптуру эпохи эллинизма и Нового времени, считается копией несохранившегося скульптурного изображения Аполлона Патрооса, выполненного Леохаром для храма этого бога на афинской Агоре. На основе стилистических признаков Леохару приписывают статую «Деметры Книдской» (Британский музей, Лондон) и несохранившийся оригинал «Артемиды Версальской» (копия - в Лувре, Париж). Последнее произведение Леохара - скульптурная группа «Охота Александра Македонского и военачальника Кратера на львов», заказанная Кратером для святилища в Дельфах и начатая Леохаром совместно с Лисиппом (работа закончена Лисиппом около 320 года до н. э., после смерти Леохара).