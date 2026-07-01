ЛЕОХАР

ЛЕОХАР - древнегреческий скульптор.

Его про­из­ве­де­ния из­вест­ны в основном по бо­лее позд­ним ко­пи­ям и со­об­ще­ни­ям ан­тич­ных ав­то­ров (Пав­са­ний, Пли­ний Стар­ший и др.). На стиль про­из­ве­де­ний Леохара по­влия­ли твор­че­ст­во Фи­дия и современная Леохару жи­во­пись , что про­яви­лось в уме­нии ес­те­ст­вен­но пе­ре­да­вать дви­же­ния, в плав­но­сти очер­та­ний его ста­туй. Ра­бо­тал в мра­мо­ре и брон­зе. Сре­ди ран­них ра­бот Леохара - ста­туя ат­ле­та Ав­то­ли­ка в При­та­ней­о­не, скульп­тур­ная груп­па « Зевс и Де­мос» в пор­ту Пи­рей, ста­туя Зев­са для хра­ма Зев­са По­ли­ея на Ак­ро­по­ле (все - в Афи­нах), ста­туя Зев­са Брон­тай­о­са для Ме­га­ло­по­ля (император Ав­густ пе­ре­нёс её в храм Юпи­те­ра То­нан­са в Ри­ме). Леохар ра­бо­тал (вме­сте со Ско­па­сом и др.) над скульп­тур­ным де­ко­ром Га­ли­кар­нас­ско­го мав­зо­лея (рель­е­фы с изо­бра­же­ния­ми ама­зо­но­ма­хии, Британский му­зей, Лон­дон) и соз­дал хри­со­эле­фан­тин­ную ста­тую Аре­са для хра­ма это­го бо­га в Га­ли­кар­на­се. Для Фи­лип­пей­о­на в Олим­пии Леохар вы­пол­нил хри­со­эле­фан­тин­ные ста­туи ма­кедонского ца­ря Фи­лип­па II и чле­нов его се­мьи. Леохару так­же при­пи­сы­ва­ет­ся скульп­тур­ная груп­па «Га­ни­мед, по­хи­щае­мый ор­лом» (ко­пия - в Ва­ти­кан­ских му­зе­ях).

Ста­туя «Апол­лон Бель­ве­дер­ский» (Ва­ти­кан­ские му­зеи), ока­зав­шая зна­чительное влия­ние на скульп­ту­ру эпо­хи эл­линиз­ма и Но­во­го вре­ме­ни, счи­та­ет­ся ко­пи­ей не­со­хра­нив­ше­го­ся скульп­тур­но­го изо­бра­же­ния Апол­ло­на Пат­ро­оса, вы­пол­нен­но­го Леохаром для хра­ма это­го бо­га на афин­ской Аго­ре. На ос­но­ве сти­ли­стических при­зна­ков Леохару при­пи­сы­ва­ют ста­тую «Де­мет­ры Книд­ской» (Британский му­зей, Лон­дон) и не­со­хра­нив­ший­ся ори­ги­нал «Ар­те­ми­ды Вер­саль­ской» (ко­пия - в Лув­ре, Па­риж). По­след­нее про­изведение Леохара - скульп­тур­ная груп­па «Охо­та Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го и вое­на­чаль­ни­ка Кра­те­ра на львов», за­ка­зан­ная Кра­те­ром для свя­ти­ли­ща в Дель­фах и на­ча­тая Леохаром совместно с Ли­сиппом (ра­бо­та за­кон­че­на Ли­сип­пом около 320 года до н. э., по­сле смер­ти Леохара).