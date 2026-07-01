ЛЕО ЛЕОНАРДО

ЛЕ́О ЛЕОНАРДО (Лио­нар­до Ор­тен­зио Саль­ва­то­ре де) - итальянский композитор, органист, педагог.

В 1709-1713 годах учил­ся у Н. Фа­го в консерватории «Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Пье­та-деи-Тур­кини» в Не­апо­ле, с 1713 года ор­га­нист ви­це-ко­ро­ля, за­тем ка­пель­мей­стер церкви Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Со­ли­та­рия (с 1725 года 1-й ор­га­нист). Пре­по­да­вал в неа­по­ли­тан­ских кон­сер­ва­то­ри­ях «Сан-Оноф­рио» (с 1725 года, с 1739 года 1-й маэ­ст­ро) и «Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Пье­та-деи-Тур­кини» (с 1734 года, с 1741 года главный маэ­ст­ро и ка­пель­мей­стер); сре­ди уче­ни­ков - Н. Йом­мел­ли, Н. Пич­чин­ни. С 1730 года при­двор­ный (в 1744 года - 1-й) ка­пель­мей­стер в Не­апо­ле.

Пред­ста­ви­тель не­апо­ли­тан­ской шко­лы, с 1730 года за­ни­мал ве­ду­щие по­зи­ции в об­лас­ти те­ат­раль­ной (в жан­рах опе­ры-се­риа и неа­по­ли­тан­ской ко­мической опе­ры - commedia in musica) и цер­ков­ной му­зы­ки. Ав­тор свыше 60 опер (мно­гие не сохранились). Пер­вый ус­пех ему при­нес­ла опе­ра «Пи­си­ст­рат» (либретто Д. Лал­ли, 1714). Ис­пы­тав в ран­них со­чи­не­ни­ях влия­ние А. Скар­лат­ти, он впо­след­ст­вии соз­дал опе­ры-се­риа на либретто П. Ме­та­ста­зио, от­ме­чен­ные ор­ке­ст­ро­вым и кон­тра­пунк­тическим мас­тер­ст­вом, склон­но­стью к па­те­ти­ке в дра­ма­тических ари­ях при сдер­жан­но­сти, да­же су­хо­ва­то­сти ли­рической сфе­ры: «Ка­тон в Ути­ке» (1729), «Олим­пиа­да» (1737), «Уз­нан­ный Кир» (1739), «Ахилл на Ски­ро­се» (1740). По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись его ко­мические опе­ры на неа­по­ли­тан­ском диа­лек­те, в т. ч. «Кров­ная сим­па­тия» (1737), «Лю­бовь тре­бу­ет тер­пе­ния» («Фра­ска­тан­ка», 1739), «Об­ма­ну­тое тще­сла­вие» (1742). Од­ним из пер­вых соз­дал об­раз­цы увер­тю­ры к ко­мическим опе­рам (sinfonia с кон­цер­ти­рую­щи­ми ин­ст­ру­мен­та­ми). Кро­ме опер, на­пи­сал мно­же­ст­во соль­ных кан­тат, около 10 ора­то­рий; ли­тур­гические со­чи­не­ния, в т. ч. 6 ко­рот­ких месс, 2 маг­ни­фика­та, 7 Dixit Do­minus (Пс. 109; один из этих хо­ров оши­боч­но при­пи­сы­вал­ся Дж.Б. Пер­го­ле­зи), Miserere для двой­но­го хо­ра с ор­га­ном (1739); для со­пра­но со­ло и ин­ст­ру­мен­тов - Salve regina, мо­тет Praebe virgo. Сре­ди других со­чи­не­ний: Сим­фо­ния, кон­цер­ты для ин­ст­ру­мен­тов с ор­ке­ст­ром; 14 ток­кат и Ария с ва­риа­ция­ми для кла­ве­си­на. Ав­тор тео­ре­тических ру­ко­водств по кон­тра­пунк­ту.