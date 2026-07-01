ЛЕО ЛЕОНАРДО
ЛЕ́О ЛЕОНАРДО (Лионардо Ортензио Сальваторе де) - итальянский композитор, органист, педагог.
В 1709-1713 годах учился у Н. Фаго в консерватории «Санта-Мария-делла-Пьета-деи-Туркини» в Неаполе, с 1713 года органист вице-короля, затем капельмейстер церкви Санта-Мария-делла-Солитария (с 1725 года 1-й органист). Преподавал в неаполитанских консерваториях «Сан-Онофрио» (с 1725 года, с 1739 года 1-й маэстро) и «Санта-Мария-делла-Пьета-деи-Туркини» (с 1734 года, с 1741 года главный маэстро и капельмейстер); среди учеников - Н. Йоммелли, Н. Пиччинни. С 1730 года придворный (в 1744 года - 1-й) капельмейстер в Неаполе.
Представитель неаполитанской школы, с 1730 года занимал ведущие позиции в области театральной (в жанрах оперы-сериа и неаполитанской комической оперы - commedia in musica) и церковной музыки. Автор свыше 60 опер (многие не сохранились). Первый успех ему принесла опера «Писистрат» (либретто Д. Лалли, 1714). Испытав в ранних сочинениях влияние А. Скарлатти, он впоследствии создал оперы-сериа на либретто П. Метастазио, отмеченные оркестровым и контрапунктическим мастерством, склонностью к патетике в драматических ариях при сдержанности, даже суховатости лирической сферы: «Катон в Утике» (1729), «Олимпиада» (1737), «Узнанный Кир» (1739), «Ахилл на Скиросе» (1740). Популярностью пользовались его комические оперы на неаполитанском диалекте, в т. ч. «Кровная симпатия» (1737), «Любовь требует терпения» («Фраскатанка», 1739), «Обманутое тщеславие» (1742). Одним из первых создал образцы увертюры к комическим операм (sinfonia с концертирующими инструментами). Кроме опер, написал множество сольных кантат, около 10 ораторий; литургические сочинения, в т. ч. 6 коротких месс, 2 магнификата, 7 Dixit Dominus (Пс. 109; один из этих хоров ошибочно приписывался Дж.Б. Перголези), Miserere для двойного хора с органом (1739); для сопрано соло и инструментов - Salve regina, мотет Praebe virgo. Среди других сочинений: Симфония, концерты для инструментов с оркестром; 14 токкат и Ария с вариациями для клавесина. Автор теоретических руководств по контрапункту.