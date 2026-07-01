ЛЕО АРАКЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЛЕО АРАКЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ (настоящая фаммилия Ба­ба­ха­нян) - армянский историк, публицист, писатель.

В 1878 году окон­чил шу­шин­скую городскую шко­лу, в даль­ней­шем за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. В 1895-1906 годах по­сто­ян­ный со­труд­ник и сек­ре­тарь газеты «Мшак» («Зем­ле­де­лец»). В 1906-1907 годах пре­по­да­вал в ду­хов­ной се­ми­на­рии «Ге­вор­кян» в городе Ва­гар­ша­пат, за­тем пе­ре­ехал в Тиф­лис и за­нял­ся на­учной ра­бо­той. В мар­те 1918 года при­ни­мал уча­стие в пе­ре­го­во­рах с Тур­ци­ей в ка­че­ст­ве со­вет­ни­ка де­ле­га­ции За­кав­каз­ско­го сей­ма. В 1918-1920 годах председатель Ас­со­циа­ции ар­мян Ка­ра­ба­ха. В 1924-1932 годах профессор Ере­ван­ско­го университета. С 1925 года дей­ст­вительный член Института на­ук и ис­кусств Армянской ССР.

Ав­тор трёх­том­ной ис­то­рии армянского на­ро­да с древ­ней­ших вре­мён до XX века, ис­то­рии восточно-армянской литературы и куль­ту­ры, а так­же ря­да литературных про­из­веде­ний (рас­ска­зов, по­вес­тей, ро­ма­нов, драм). В 1901-1902 годах в Тиф­ли­се вы­шло трёх­том­ное со­чи­не­ние Лео по ис­то­рии армянского кни­го­пе­ча­та­ния, в 1902 году там же - ис­сле­до­ва­ние, по­свя­щён­ное жиз­ни и дея­тель­но­сти гла­вы Армянской церк­ви в Рос­сии Ио­си­фа Ар­гу­тин­ско­го (Ов­се­па Аг­ру­тя­на), и двух­том­ная ра­бо­та о пуб­ли­ци­сте и об­щественном дея­те­ле XIX века С. На­за­ря­не. В сво­их ис­то­рических тру­дах Лео при­да­вал боль­шое зна­че­ние ро­ли лич­но­сти, а так­же ду­хов­но­му и гео­гра­фическим фак­то­рам; по­ста­вил во­прос об осо­бой ро­ли ку­пе­че­ст­ва и тор­го­во­го ка­пи­та­ла в ис­то­рии Ар­ме­нии. В 1920-х годах за­ни­мал­ся ис­то­ри­ей армянского ос­во­бо­дительного дви­же­ния, а так­же во­про­са­ми армяно-российских от­но­ше­ний и при­сое­ди­не­ния Восточной Ар­ме­нии к Рос­сии.

В честь Лео на­зва­ны ули­ца и шко­ла в Ере­ва­не.

Сочинения:

Со­б­ра­ние со­чи­не­ний. Ер., 1966-1987 годы. Т. 1-10 (на армянском языке)