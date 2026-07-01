ЛЕО АРАКЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЛЕО АРАКЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ (настоящая фаммилия Бабаханян) - армянский историк, публицист, писатель.
В 1878 году окончил шушинскую городскую школу, в дальнейшем занимался самообразованием. В 1895-1906 годах постоянный сотрудник и секретарь газеты «Мшак» («Земледелец»). В 1906-1907 годах преподавал в духовной семинарии «Геворкян» в городе Вагаршапат, затем переехал в Тифлис и занялся научной работой. В марте 1918 года принимал участие в переговорах с Турцией в качестве советника делегации Закавказского сейма. В 1918-1920 годах председатель Ассоциации армян Карабаха. В 1924-1932 годах профессор Ереванского университета. С 1925 года действительный член Института наук и искусств Армянской ССР.
Автор трёхтомной истории армянского народа с древнейших времён до XX века, истории восточно-армянской литературы и культуры, а также ряда литературных произведений (рассказов, повестей, романов, драм). В 1901-1902 годах в Тифлисе вышло трёхтомное сочинение Лео по истории армянского книгопечатания, в 1902 году там же - исследование, посвящённое жизни и деятельности главы Армянской церкви в России Иосифа Аргутинского (Овсепа Агрутяна), и двухтомная работа о публицисте и общественном деятеле XIX века С. Назаряне. В своих исторических трудах Лео придавал большое значение роли личности, а также духовному и географическим факторам; поставил вопрос об особой роли купечества и торгового капитала в истории Армении. В 1920-х годах занимался историей армянского освободительного движения, а также вопросами армяно-российских отношений и присоединения Восточной Армении к России.
В честь Лео названы улица и школа в Ереване.
Сочинения:
Собрание сочинений. Ер., 1966-1987 годы. Т. 1-10 (на армянском языке)