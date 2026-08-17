ЛЕНТУЛОВ АРИСТАРХ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛЕНТУЛОВ АРИСТАРХ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец и сценограф.
Родился в семье сельского священника; учился в духовном училище и семинарии (1889-1898 годы), затем в художественных училищах в Пензе (1898-1900, 1905-1906 годы) и Киеве (1901-1905 годы), в студии Д.Н. Кардовского в Санкт-Петербурге (1906-1907 годы); в 1911-1912 годах - в академии «Ла Палетт» в Париже у А. Ле Фоконье. Жил в Москве (с 1909 года). Участник выставок «Венок-Стефанос» (1909 год, Москва и Санкт-Петербург), Союза русских художников (1909-1910 годы), «Мира искусства» (1910-1912, 1921-1922 годы). Один из организаторов объединения «Бубновый валет» и постоянный участник его выставок.
Центральная тема творчества Лентулова - старая русская архитектура, представленная в динамичных ритмах и кубофутуристических сдвигах. Будучи одним из ярких представителей «московского сезаннизма», соединил систему декоративного кубизма с русским фольклором; испытал влияние неопримитивизма. Лентулов обладал уникальным колористическим даром, экспериментировал в области цветовых гармоний («цветодинамики»); был создателем так называемого орнеизма (манеры украшать полотна кусочками цветной золочёной и серебряной бумаги). Среди основных произведений - картины-панно «Москва», «Василий Блаженный» (обе 1913 года), «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915 год), «У Иверской» (1916 год; все - ГТГ). Работал в жанре портрета («Автопортрет в красном», 1908-1909 годы, ГРМ; актрисы А.С. Хохловой, 1919 год, ГТГ, и др.). После Октябрьской революции 1917 года оформлял революционные празднества в Москве (Театральную площадь в 1918 году); член АХРР (1926-1927 годы), Общества московских художников (1928-1932 годы, с 1929 года председатель общества). В 1930-е годы совершал творческие поездки на Днепрогэс, в Днепропетровск и др. Живописная манера его поздних работ становится более реалистичной и мягкой («Солнце над крышами», 1928 год, ГРМ).
Декоративный стиль театральных работ Лентулова 1910-х годов близок его станковому творчеству и складывался под влиянием кубофутуризма; оформил ряд спектаклей в Москве: «Виндзорские проказницы» У. Шекспира (1915-1916 годы, Камерный театр), «Прометей» на музыку А.Н. Скрябина в Большом театре (1918 год), «Незнакомка» А.А. Блока (1918 год, кафе «Питтореск»), ряд опер. В поздней сценографии Лентулова новые реалистические принципы оформления сочетались с условностью объёмно-пространственного решения, динамическими эффектами освещения («Испанский священник» Ф. Бомонта и Дж. Флетчера, 1934 год, МХАТ 2-й; «Кубанцы» В. Ротко, 1938 год, БДТ, и др.). Преподавал в ГСХМ - Вхутемасе - Вхутеине (1918-1930 годы, профессор) и в МХИ (1937-1943 годы). В 1986 году в Пензенской КГ создан мемориальный музей Лентулова.