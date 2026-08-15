ЛЁННРОТ ЭЛИАС
ЛЁННРОТ ЭЛИАС - финский фольклорист, писатель, лингвист.
Петербургская АН (1876 год). Из семьи портного. Учился в университете города Або (ныне Турку) (1822-1827 годы); получил медицинское образование в Гельсингфорсском университете (1832 год), где в 1853-1862 годах преподавал финский язык и литературу. Интерес к национальному фольклору, отразившийся в дипломном сочинении Лённрота - «О боге древних финнов - Вяйнямёйнене» («De Väinämöine, priscorum Fennorum numine», 1827 год), стал определяющим для его научной деятельности.
С 1833 года работал уездным врачом в городе Каяни (Восточная Финляндия), одновременно занимаясь собиранием фольклора. Хорошо владел русским языком; поддерживал дружеские отношения с Я.К. Гротом. В 1828-1842 годах неоднократно посещал русскую и финскую Карелию, побывал на о. Валаам и в Петрозаводске. В 1828-1831 годах поэтапно публиковал сборники народных лирических рун «Кантелетар» («Kanteletar», части 1-4, русский перевод 1985 года). Главный труд Лённрота - создание на основе карельских и финских рунических песен, мифов и других фольклорных текстов эпоса «Калевала» (1835 год, расширенный вариант - 1849 год).
Лённрот - основатель первого финского журнала «Mehiläinen» («Пчела», 1836-1840 годы). Внёс большой вклад в становление финского литературного языка; составил «Финско-шведский словарь» («Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja», 1866-1880 годы), включивший свыше 200 000 слов; издал сборники «Финские народные пословицы» («Suomen kansan sananlaskuja», 1842 год), «Финские народные загадки» («Suomen kansan arvoituksia», 1844 год), «Заговоры финского народа» («Suomen kansan muinaisia loitsurunoja», 1880 год), а также пользовавшиеся большой популярностью справочники «Домашний врач финского крестьянина» («Suomalaisen Talonpojan Koti-lääkäri», 1839 год) и «Флора Финляндии» («Suomen kasvisto», 1860 год).