ЛЕНКОВЦЫ

ЛЕНКОВЦЫ - комплекс древнерусских археологических памятников недалеко от левого берега реки Прут, на северо-востоке окраине современного города Черновцы.

Об­сле­до­ва­ния австрийских ис­то­ри­ков с конца XIX века, основные ар­хео­ло­гические ра­бо­ты Б.А. Ти­мо­щу­ка в 1952-1954, 1957, 1960 годах, совместно с П.А. Рап­по­пор­том и М.В. Ма­лев­ской в 1967 году. Вклю­чает: де­ти­нец круг­лой фор­мы (диа­метр около 80 м) с рвом, ва­лом, де­рев. ук­ре­п­ле­ния­ми и при­мы­каю­щи­ми к ва­лу из­нут­ри жи­лищ­но-хо­зяйственными ду­бо­вы­ми кле­тя­ми (изу­че­но 15; об­щая ши­ри­на 4,4 м, сек­ции по 1,5-2,2 м); при­мы­каю­щий с се­ве­ра, за­па­да и вос­то­ка по­сад (до 30 гектар) ме­ж­ду ре­ка­ми Со­ви­ца и Ха­балив­ка, ук­ре­п­лён­ный сис­те­мой рвов и, по-ви­ди­мо­му, час­то­ко­лов; 2 грун­то­вых мо­гиль­ни­ка (с ям­ны­ми и под­пли­то­вы­ми тру­по­по­ло­же­ния­ми, вы­тя­ну­ты­ми на спи­не, го­ло­вой на за­пад, в том числе с «по­душ­ка­ми» из ке­ра­мических пли­ток или пло­ских кам­ней); несколько се­лищ.

Изу­ча­лись на­зем­ные до­ма с гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми (в не­сколь­ких слу­ча­ях про­сле­же­ны ос­тат­ки ды­мо­от­во­да, ве­ро­ят­но, ти­па «каг­ла» - из об­ма­зан­ной гли­ной дос­ки и ке­рамического жё­ло­ба), хо­зяйственные ямы, же­ле­зо­пла­виль­ные гор­ны, сле­ды ке­ра­мического, кос­то­рез­но­го про­изводства и др.; ско­п­ле­ния по­лив­ных зе­лё­ных и ко­рич­не­вых пли­ток свя­за­ны, воз­мож­но, с де­ревянной цер­ко­вью. Сре­ди на­хо­док: ре­мес­лен­ные, сельскохозяйственные и другие ору­дия, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, шпо­ры; брон­зо­вая венгерская мо­не­та, под­ра­жа­ние испанским де­на­ри­ям ди­на­стии Аль­мо­ра­ви­дов, вы­пу­щен­ная, на­вер­ное, Иш­тва­ном (Сте­фа­ном) IV в 1162-1163 годах; ко­ро­мыс­ло ве­сов; тка­ни с зо­ло­тым шить­ём; ко­стя­ная лож­ка, про­фи­ли­то­вые («ши­фер­ные») пряс­ли­ца, ке­ра­ми­ка с древнерусскими над­пи­ся­ми (1-3 бук­вы); пи­са­ла, книж­ные за­стёж­ки; кре­сты-эн­кол­пио­ны, в том числе с над­пи­сью и чер­не­ни­ем, на­тель­ные кре­сти­ки; ук­ра­ше­ния (сре­ди стек­лян­ных - в основном ки­ев­ско­го, есть ви­зантийского про­изводства), в том числе под­вес­ка из ла­зу­ри­та; при­воз­ные ам­фо­ры и по­лив­ная ке­ра­ми­ка; об­ло­мок по­лив­ной фи­гур­ки сна­ря­жён­ной ло­ша­ди (со всад­ни­ком?).

Ве­ро­ят­но, кня­же­ская кре­пость в Ленковцах, на юге Га­лиц­ко­го кня­же­ст­ва , у бро­да че­рез Прут по до­ро­ге на Ниж­ний Ду­най, ос­но­ва­на Яро­сла­вом Вла­ди­ми­ро­ви­чем Ос­мо­мыс­лом (1153-1187 годы); пре­кра­ще­ние жиз­ни в го­ро­де свя­зы­ва­ют с по­хо­дом монголо-татарского вое­во­ды Бу­рун­дая в 1259-1260 годы или унич­то­же­ни­ем по его при­ка­зу древнерусских ук­ре­п­ле­ний Да­нии­лом Ро­ма­но­ви­чем Га­лиц­ким. Од­но из се­лищ су­ще­ст­во­ва­ло позд­нее и ста­ло ос­но­вой села Лен­ков­цы (пер­вое упо­ми­на­ние в 1488 году). Пред­по­ла­га­ют, что древнерусский го­род, свя­зан­ный с Ленковцами, имел название Черн и по­сле его ги­бе­ли вы­ход­цы из не­го уча­ст­во­ва­ли в ос­но­вании Чер­нов­цов на пра­вом бе­ре­гу Пру­та; по другой вер­сии, этот го­род на­зы­вал­ся Прут.

В уро­чи­ще «Га­ма­рия за яром» на­хо­дит­ся по­се­ле­ние ран­не­го эта­па три­поль­ской куль­ту­ры. Вы­яв­ле­но Б.А. Ти­мо­щу­ком в 1947 год; рас­ка­пы­ва­лось Е.К. Чер­ныш в 1951-1953 годах. Ис­сле­до­ва­но 5 на­зем­ных гли­но­бит­ных и 3 уг­луб­лён­ные по­строй­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)