ЛЕНИНОГОРСК
ЛЕНИНОГОРСК - город в России, в юго-восточной части Татарстана, центр Лениногорского района.
Население 65,5 тысяч человек (2009 год). Расположен на склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Железнодорожная станция Письмянка. Узел автодорог.
Основан около 1795 года как село Новая Письмянка. В 1883-1920 годах центр Новописьмянской волости Бугульминского уезда Самарской губернии. В 1920-1930 годах в составе Бугульминского кантона Татарской АССР, в 1930-1935 годах - Бугульминского района. С 1935 года центр Новописьмянского (с 1955 года Лениногорского) района. Дальнейшее развитие села связано с открытием в 1948 году в его окрестностях Ромашкинского месторождения нефти. С 1951 года посёлок городского типа Новая Письмянка, с 1955 года город Лениногорск.
В 1951-1952 годах построена железнодорожная линия Бугульма - Письмянка, в 1952-1956 годах линия Письмянка - Заинск (постоянное движение с 1960 года). Монумент первооткрывателям нефти (1975 год). Свято-Троицкий храм (1994 год; колокольня 1996 год), старая мечеть (1995 год, архитектор М.С. Давлетшин), соборная мечеть Ихлас (2006 год; при ней - Музей мусульманской культуры). Ледовый дворец. Филиалы: Казанского государственного технического университета имени А.Н. Туполева, Елабужского государственного педагогического университета. Централизованная библиотечная система включает Центральную библиотеку (1957 год) и 38 филиалов. Краеведческий музей (1983 год, открыт в 1985 году), Музей нефти.
В окрестностях Лениногорска, в селе Тимяшево, - мавзолей татарского поэта Утыз Имяни (1994 год).