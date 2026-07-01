ЛЕНИНОГОРСК

ЛЕНИНОГОРСК - город в России, в юго-восточной части Татарстана, центр Лениногорского района.

Население 65,5 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на скло­нах Бу­гуль­мин­ско-Бе­ле­бе­ев­ской воз­вы­шен­но­сти. Железнодорожная станция Пись­мян­ка. Узел ав­то­до­рог.

Ос­но­ван около 1795 года как село Но­вая Пись­мян­ка. В 1883-1920 годах центр Но­во­пись­мян­ской волости Бу­гуль­мин­ско­го уезда Са­мар­ской губернии. В 1920-1930 годах в со­ста­ве Бу­гуль­мин­ско­го кан­то­на Татарской АССР, в 1930-1935 годах - Бу­гуль­мин­ско­го района. С 1935 года центр Но­во­пись­мян­ско­го (с 1955 года Ле­ни­но­гор­ско­го) района. Даль­ней­шее раз­ви­тие се­ла свя­за­но с от­кры­ти­ем в 1948 году в его ок­ре­ст­но­стях Ро­маш­кин­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти. С 1951 года посёлок городского ти­па Но­вая Пись­мян­ка, с 1955 года го­род Лениногорск.

В 1951-1952 годах по­строе­на железнодорожная ли­ния Бу­гуль­ма - Пись­мян­ка, в 1952-1956 годах ли­ния Пись­мян­ка - За­инск (по­сто­ян­ное дви­же­ние с 1960 года). Мо­ну­мент пер­во­от­кры­ва­те­лям неф­ти (1975 год). Свя­то-Тро­иц­кий храм (1994 год; ко­ло­коль­ня 1996 год), ста­рая ме­четь (1995 год, архитектор М.С. Дав­лет­шин), со­бор­ная ме­четь Их­лас (2006 год; при ней - Му­зей му­сульманской куль­ту­ры). Ле­до­вый дво­рец. Фи­лиа­лы: Ка­зан­ско­го государственного тех­нического университета имени А.Н. Ту­поле­ва, Ела­буж­ско­го государственного пе­да­го­гического университета. Цен­тра­ли­зованная биб­лио­теч­ная сис­те­ма вклю­ча­ет Центральную библиотеку (1957 год) и 38 фи­лиа­лов. Крае­ведческий му­зей (1983 год, от­крыт в 1985 году), Му­зей неф­ти.

В ок­ре­ст­но­стях Лениногорска, в селе Ти­мя­ше­во, - мав­зо­лей татарского по­эта Утыз Имя­ни (1994 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)