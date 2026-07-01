ЛЕНИНО-КОКУШКИНО, МУЗЕЙ

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино». Музей открыт 22 января 1939 года к 100-летию высылки В.И. Ульянова-Ленина .

Основался музей решением Министерства Культуры РТ. Во время революции усадьба была сожжена местными жителями. 14 декабря 1987 года была проведена полная реставрация музея.

С 2 апреля 2004 года и по сегодняшний день музей носит название «Государственное бюджетное учреждение культуры РТ «Государственный историко-культурный музей-заповедник Ленино-Кокушкино». К услугам посетителей представлена экскурсия по усадьбе, флигелю (бытовая обстановка проживания семьи В. И. Ленина), Большому Дому, саду и фазенде. В Большом Доме представлены экспозиции картин, документов, фотографий, мебели, личных вещей времен проживания семьи Ульяновых.

Иллюстрации:

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино».