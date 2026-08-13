ЛЕНИНГРАДСКО-НОВГОРОДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

ЛЕНИНГРА́ДСКО-НОВГОР́ОДСКАЯ ОПЕрА́ЦИЯ 1944 ГОДА - стратегическая наступательная операция войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом и Авиацией дальнего действия.

Про­ти­во­сто­яв­шие советским вой­скам германские 18-я и 16-я по­ле­вые ар­мии груп­пы ар­мий «Се­вер» (ко­мандующий - генерал-фельдмаршал Г. Кюх­лер, с кон­ца января 1944 года генерал-полковник В. Мо­дель) име­ли 741 тысяч человек, 385 тан­ков и штур­мо­вых ору­дий, свыше 10 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов, 370 бое­вых са­мо­лё­тов. За 2,5 го­да германские вой­ска соз­да­ли силь­ную обо­ро­ну (глу­би­ной до 260 км), вклю­чав­шую железобе­тоннные и де­ре­во-зем­ля­ные ог­не­вые точ­ки, при­кры­тые мин­ны­ми по­ля­ми и про­во­лоч­ны­ми за­гра­ж­де­ния­ми. Се­вер­нее Крас­но­го Се­ла про­тив­ник со­сре­до­то­чил боль­шое ко­ли­че­ст­во даль­но­бой­ных ору­дий ка­либ­ра до 406 мм, из ко­то­рых об­стре­ли­вал Ле­нин­град . В пе­ри­од под­го­тов­ки к на­сту­п­ле­нию бы­ли про­ве­де­ны круп­ные пе­ре­груп­пи­ров­ки советских войск. С но­ября 1943 по январь 1944 годов ко­раб­ли и су­да БФ пе­ре­пра­ви­ли на ора­ни­ен­ба­ум­ский плац­дарм 2-ю удар­ную ар­мию. К на­ча­лу на­сту­п­ле­ния вой­ска Ле­нин­град­ско­го (генерал ар­мии Л.А. Го­во­ров; 2-я удар­ная, 42-я и 67-я об­ще­вой­ско­вые и 13-я воздушная ар­мии), Вол­хов­ско­го (генерал ар­мии К.А. Ме­рец­ков; 8, 54 и 59-я об­ще­вой­ско­вые и 14-я воздушная ар­мии) и 2-го При­бал­тий­ско­го (генерал ар­мии М.М. По­пов; 1-я и 3-я удар­ные, 6-я и 10-я гвар­дей­ские, 22-я об­ще­вой­ско­вая и 15-я воздушная ар­мии) фрон­тов име­ли свыше 1 миллиона 250 тысячя человек, около 1,6 тысяч тан­ков и САУ, около 20,2 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов, около 1,4 тысяч бое­вых са­мо­лё­тов (с учё­том АДД и Ле­нинградской ар­мии ПВО). Они пре­вос­хо­ди­ли про­тив­ни­ка по пе­хоте в 1,7 раза, ору­ди­ям и ми­но­мё­там - в 2, тан­кам и САУ - в 4,1, бое­вым са­мо­лё­там - в 3,7 раза.

За­мыс­лом Ленинградско-Новгородской операции пре­ду­смат­ри­ва­лось вой­ска­ми Ле­нин­град­ско­го и Вол­хов­ско­го фрон­тов на­нес­ти од­но­вре­мен­ные уда­ры по флан­го­вым груп­пи­ров­кам германской 18-й ар­мии под Ле­нин­гра­дом и Нов­го­ро­дом , раз­вить на­сту­п­ле­ние на кин­ги­сепп­ском и луж­ском на­прав­ле­ни­ях с це­лью раз­гро­мить её главные си­лы и вый­ти на ру­беж реки Лу­га. В даль­ней­шем вой­ска этих фрон­тов, на­сту­пая на нарв­ском и псков­ском на­прав­ле­ни­ях, долж­ны бы­ли во вза­и­мо­дей­ст­вии со 2-м При­бал­тий­ским фрон­том за­вер­шить раз­гром 18-й ар­мии и на­нес­ти по­ра­же­ние германской 16-й ар­мии, пол­но­стью ос­во­бо­дить Ле­нинградскую область и соз­дать ус­ло­вия для вы­хо­да советских войск в При­бал­ти­ку. На вой­ска 2-го При­бал­тий­ско­го фрон­та воз­ла­га­лась за­да­ча раз­гро­мить груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка се­вер­нее Не­ве­ля, а за­тем, на­сту­пая на ид­риц­ком на­прав­ле­нии, ско­вать главные си­лы германской 16-й ар­мии и не до­пус­тить пе­ре­бро­ски её со­еди­не­ний для ис­поль­зо­ва­ния про­тив Ле­нин­град­ско­го и Вол­хов­ско­го фрон­тов. Балтийскому фло­ту (адмирал В.Ф. Три­буц) ста­ви­лась за­да­ча со­дей­ст­во­вать вой­скам Ле­нинградского фрон­та; АДД (мар­шал авиа­ции А.Е. Го­ло­ва­нов) в со­ста­ве 8 авиационных кор­пу­сов и 1 авиационной ди­ви­зии долж­на бы­ла про­вес­ти пред­ва­рительную авиационную под­го­тов­ку на­сту­п­ле­ния Ле­нинградского фрон­та, а 4 авиационными кор­пу­са­ми под­дер­жи­вать вой­ска фрон­тов в хо­де всей опе­ра­ции. К про­ве­де­нию опе­ра­ции при­вле­ка­лась Ле­нинградская ар­мия ПВО (генерал-майор ар­тил­ле­рии П.Ф. Рож­ков), а так­же пар­ти­зан­ские со­еди­не­ния (13 бри­гад об­щей чис­лен­но­стью до 35 тысяч человек).

Ленинградско-Новгородская операция со­стоя­ла из трёх эта­пов. На 1-м эта­пе (14-30 января) вой­ска Ле­нин­град­ско­го и Вол­хов­ско­го фрон­тов при под­держ­ке ко­раб­лей и бе­ре­го­вой ар­тил­ле­рии, авиа­ции БФ и со­еди­не­ний АДД про­рва­ли обо­ро­ну про­тив­ни­ка, ос­во­бо­ди­ли Нов­го­род и, раз­гро­мив флан­го­вые груп­пи­ров­ки германской 18-й ар­мии, соз­да­ли ус­ло­вия для раз­ви­тия на­сту­п­ле­ния. Вой­ска Ле­нинградского фрон­та, про­во­дя Крас­но­сель­ско-Роп­шин­скую опе­ра­цию, от­бро­си­ли германские вой­ска от Ле­нин­гра­да в южном на­прав­ле­нии на 60-100 км и вы­шли главными си­ла­ми на ру­беж реки Лу­га. Вой­ска Вол­хов­ско­го фрон­та, осу­ще­ст­в­ляя Нов­го­род­ско-Луж­скую опе­ра­цию, про­дви­ну­лись к это­му вре­ме­ни на 60-80 км от Нов­го­ро­да в западном и юго-западном на­прав­ле­ни­ях. Уси­лия­ми двух фрон­тов от про­тив­ни­ка бы­ла ос­во­бо­ж­де­на Ок­тябрь­ская железная дорога, свя­зы­вав­шая Мо­ск­ву с Ле­нин­гра­дом. Вой­ска 2-го При­бал­тий­ско­го фрон­та, на­сту­пая с 12 января в рай­оне Но­во­со­коль­ни­ков, ско­ва­ли германскую 16-ю ар­мию и не до­пус­ти­ли пе­ре­бро­ски её сил под Ле­нин­град и Нов­го­род.

На 2-м эта­пе (31 января - 15 февраля) вой­ска Ле­нин­град­ско­го и Вол­хов­ско­го фрон­тов, раз­ви­вая на­сту­п­ле­ние на нарв­ском и луж­ском на­прав­ле­ни­ях, ов­ла­де­ли луж­ской ук­ре­п­лён­ной по­ло­сой про­тив­ни­ка и, про­дви­нув­шись на 50-120 км, вы­шли к реке Нар­ва и на восточный бе­рег Чуд­ско­го озера. Вой­ска Ле­нинградского фрон­та, за­хва­тив плац­дарм на западном бе­ре­гу реки Нар­ва, всту­пи­ли на тер­ри­то­рию Эс­то­нии. По­ра­же­ние 18-й ар­мии соз­да­ло уг­ро­зу флан­гу и ты­лу 16-й ар­мии, что вы­ну­ди­ло германское ко­ман­до­ва­ние от­вес­ти её со­еди­не­ния на за­пад. В свя­зи с со­кра­ще­ни­ем ли­нии фрон­та Став­ка Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (ВГК) ди­рек­ти­вой от 13 февраля 1944 года уп­разд­ни­ла Вол­хов­ский фронт, пе­ре­дав его со­еди­не­ния Ле­нин­град­ско­му и 2-му При­бал­тий­ско­му фрон­там.

На 3-м эта­пе (16 февраля - 1 мар­та) вой­ска Ле­нинградского фрон­та си­ла­ми пра­во­го кры­ла рас­ши­ря­ли плац­дарм на реке Нар­ва, а вой­ска­ми ле­во­го кры­ла про­дол­жа­ли пре­сле­до­вать про­тив­ни­ка на псков­ском и ост­ров­ском на­прав­ле­ни­ях. Главные си­лы 2-го При­бал­тий­ско­го фрон­та ве­ли пре­сле­до­ва­ние от­хо­див­ших со­еди­не­ний 16-й ар­мии. К кон­цу фев­ра­ля оба фрон­та вы­шли к Псков­ско-Ост­ров­ско­му ук­ре­п­лён­но­му рай­ону и юж­нее его на ру­беж Но­во­ржев, Пус­тош­ка. Бое­вые дей­ст­вия силь­но затруд­ня­лись от­те­пе­ля­ми, ту­ма­на­ми и ме­те­ля­ми, вой­ска фрон­тов ис­пы­ты­ва­ли труд­но­сти с под­во­зом бо­е­при­пасов и по­пол­не­ни­ем людь­ми и ма­те­риаль­ны­ми сред­ст­ва­ми. Учи­ты­вая это, Став­ка ВГК 1 мар­та от­да­ла им при­каз пе­рей­ти к обо­ро­не.

В ре­зуль­та­те Ленинградско-Новгородской операции советские вой­ска на­нес­ли по­ра­же­ние германской груп­пе ар­мий «Се­вер» и от­бро­си­ли её на 220-280 км от Ле­нин­гра­да, а юж­нее озера Иль­мень про­дви­ну­лись на за­пад до 180 км, унич­то­жив при этом 3 и раз­гро­мив 23 ди­ви­зии про­тив­ни­ка; бы­ла окон­ча­тель­но сня­та бло­ка­да Ле­нин­гра­да; поч­ти пол­но­стью ос­во­бо­ж­де­ны Ле­нинградская, Нов­го­род­ская и часть Ка­ли­нин­ской об­лас­тей , по­ло­же­но на­ча­ло ос­во­бо­ж­де­нию Эс­то­нии. По­ра­же­ние груп­пы ар­мий «Се­вер» по­дор­ва­ло по­зи­ции Гер­ма­нии в Фин­лян­дии и Скан­ди­нав­ских стра­нах. По­те­ри советских войск со­ста­ви­ли: без­воз­врат­ные - около 76,7 тысяч человек, са­ни­тар­ные - свыше 237,2 тысяч человек.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)