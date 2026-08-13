ЛЕНИНГРАДСКО-НОВГОРОДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРА́ДСКО-НОВГОР́ОДСКАЯ ОПЕрА́ЦИЯ 1944 ГОДА - стратегическая наступательная операция войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом и Авиацией дальнего действия.
Противостоявшие советским войскам германские 18-я и 16-я полевые армии группы армий «Север» (командующий - генерал-фельдмаршал Г. Кюхлер, с конца января 1944 года генерал-полковник В. Модель) имели 741 тысяч человек, 385 танков и штурмовых орудий, свыше 10 тысяч орудий и миномётов, 370 боевых самолётов. За 2,5 года германские войска создали сильную оборону (глубиной до 260 км), включавшую железобетоннные и дерево-земляные огневые точки, прикрытые минными полями и проволочными заграждениями. Севернее Красного Села противник сосредоточил большое количество дальнобойных орудий калибра до 406 мм, из которых обстреливал Ленинград. В период подготовки к наступлению были проведены крупные перегруппировки советских войск. С ноября 1943 по январь 1944 годов корабли и суда БФ переправили на ораниенбаумский плацдарм 2-ю ударную армию. К началу наступления войска Ленинградского (генерал армии Л.А. Говоров; 2-я ударная, 42-я и 67-я общевойсковые и 13-я воздушная армии), Волховского (генерал армии К.А. Мерецков; 8, 54 и 59-я общевойсковые и 14-я воздушная армии) и 2-го Прибалтийского (генерал армии М.М. Попов; 1-я и 3-я ударные, 6-я и 10-я гвардейские, 22-я общевойсковая и 15-я воздушная армии) фронтов имели свыше 1 миллиона 250 тысячя человек, около 1,6 тысяч танков и САУ, около 20,2 тысяч орудий и миномётов, около 1,4 тысяч боевых самолётов (с учётом АДД и Ленинградской армии ПВО). Они превосходили противника по пехоте в 1,7 раза, орудиям и миномётам - в 2, танкам и САУ - в 4,1, боевым самолётам - в 3,7 раза.
Замыслом Ленинградско-Новгородской операции предусматривалось войсками Ленинградского и Волховского фронтов нанести одновременные удары по фланговым группировкам германской 18-й армии под Ленинградом и Новгородом, развить наступление на кингисеппском и лужском направлениях с целью разгромить её главные силы и выйти на рубеж реки Луга. В дальнейшем войска этих фронтов, наступая на нарвском и псковском направлениях, должны были во взаимодействии со 2-м Прибалтийским фронтом завершить разгром 18-й армии и нанести поражение германской 16-й армии, полностью освободить Ленинградскую область и создать условия для выхода советских войск в Прибалтику. На войска 2-го Прибалтийского фронта возлагалась задача разгромить группировку противника севернее Невеля, а затем, наступая на идрицком направлении, сковать главные силы германской 16-й армии и не допустить переброски её соединений для использования против Ленинградского и Волховского фронтов. Балтийскому флоту (адмирал В.Ф. Трибуц) ставилась задача содействовать войскам Ленинградского фронта; АДД (маршал авиации А.Е. Голованов) в составе 8 авиационных корпусов и 1 авиационной дивизии должна была провести предварительную авиационную подготовку наступления Ленинградского фронта, а 4 авиационными корпусами поддерживать войска фронтов в ходе всей операции. К проведению операции привлекалась Ленинградская армия ПВО (генерал-майор артиллерии П.Ф. Рожков), а также партизанские соединения (13 бригад общей численностью до 35 тысяч человек).
Ленинградско-Новгородская операция состояла из трёх этапов. На 1-м этапе (14-30 января) войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке кораблей и береговой артиллерии, авиации БФ и соединений АДД прорвали оборону противника, освободили Новгород и, разгромив фланговые группировки германской 18-й армии, создали условия для развития наступления. Войска Ленинградского фронта, проводя Красносельско-Ропшинскую операцию, отбросили германские войска от Ленинграда в южном направлении на 60-100 км и вышли главными силами на рубеж реки Луга. Войска Волховского фронта, осуществляя Новгородско-Лужскую операцию, продвинулись к этому времени на 60-80 км от Новгорода в западном и юго-западном направлениях. Усилиями двух фронтов от противника была освобождена Октябрьская железная дорога, связывавшая Москву с Ленинградом. Войска 2-го Прибалтийского фронта, наступая с 12 января в районе Новосокольников, сковали германскую 16-ю армию и не допустили переброски её сил под Ленинград и Новгород.
На 2-м этапе (31 января - 15 февраля) войска Ленинградского и Волховского фронтов, развивая наступление на нарвском и лужском направлениях, овладели лужской укреплённой полосой противника и, продвинувшись на 50-120 км, вышли к реке Нарва и на восточный берег Чудского озера. Войска Ленинградского фронта, захватив плацдарм на западном берегу реки Нарва, вступили на территорию Эстонии. Поражение 18-й армии создало угрозу флангу и тылу 16-й армии, что вынудило германское командование отвести её соединения на запад. В связи с сокращением линии фронта Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) директивой от 13 февраля 1944 года упразднила Волховский фронт, передав его соединения Ленинградскому и 2-му Прибалтийскому фронтам.
На 3-м этапе (16 февраля - 1 марта) войска Ленинградского фронта силами правого крыла расширяли плацдарм на реке Нарва, а войсками левого крыла продолжали преследовать противника на псковском и островском направлениях. Главные силы 2-го Прибалтийского фронта вели преследование отходивших соединений 16-й армии. К концу февраля оба фронта вышли к Псковско-Островскому укреплённому району и южнее его на рубеж Новоржев, Пустошка. Боевые действия сильно затруднялись оттепелями, туманами и метелями, войска фронтов испытывали трудности с подвозом боеприпасов и пополнением людьми и материальными средствами. Учитывая это, Ставка ВГК 1 марта отдала им приказ перейти к обороне.
В результате Ленинградско-Новгородской операции советские войска нанесли поражение германской группе армий «Север» и отбросили её на 220-280 км от Ленинграда, а южнее озера Ильмень продвинулись на запад до 180 км, уничтожив при этом 3 и разгромив 23 дивизии противника; была окончательно снята блокада Ленинграда; почти полностью освобождены Ленинградская, Новгородская и часть Калининской областей, положено начало освобождению Эстонии. Поражение группы армий «Север» подорвало позиции Германии в Финляндии и Скандинавских странах. Потери советских войск составили: безвозвратные - около 76,7 тысяч человек, санитарные - свыше 237,2 тысяч человек.