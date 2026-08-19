ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­же­на на се­ве­ро-за­па­де Ев­ропейской час­ти Рос­сии. Омы­ва­ет­ся Фин­ским заливом Бал­тий­ско­го моря, Ла­дож­ским и Онеж­ским озё­ра­ми. Гра­ни­чит с Фин­лян­ди­ей (на се­ве­ро-за­па­де) и Эс­то­ни­ей (на за­па­де). Вхо­дит в со­став Се­ве­ро-За­пад­но­го фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Площадь 83,9 тысяч км2. Население 1631,9 тысяч человек (2009 год; 1200 тысяч человек в 1959 год; 1661,2 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Санкт-Пе­тер­бург. Административно-территориальное де­ле­ние: 17 рай­онов, 31 го­род, 32 по­сёл­ка городского ти­па.

Ре­ли­гия

Сре­ди ве­рую­щих боль­шин­ст­во со­став­ля­ют пра­во­слав­ные. За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но (на 1 января 2009) 176 пра­во­слав­ных ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций (с учё­том при­пис­ных церк­вей и ча­со­вен - бо­лее 300), при­над­ле­жа­щих Санкт-Пе­тер­бург­ской и Ла­дож­ской епар­хии (ос­но­ва­на в 1742 году, с 1783 года - ми­тро­по­лия) РПЦ. В их чис­ле 11 мо­на­сты­рей: 7 муж­ских, в том числе Ста­ро­ла­дож­ский Ни­ко­ла­ев­ский (ос­но­ван не позд­нее XII века), Ро­ж­де­ст­во-Бо­го­ро­дич­ный Ко­нев­ский (1393 год, островв Ко­не­вец), Свя­то-Тро­иц­кий Алек­сан­д­ро-Свир­ский (конец XV века, Ло­дей­но­поль­ский район, деревня Ста­рая Сло­бо­да), Тих­вин­ский Бо­го­ро­дич­ный Ус­пен­ский (1560 год), и 4 жен­ских, в том числе Ста­ро­ла­дож­ский Свя­то-Ус­пен­ский (упо­ми­на­ет­ся с XV века), Вве­де­но-Оят­ский (пред­по­ло­жи­тель­но XV век, Ло­дей­но­поль­ский район, станция Оять). В Ленинградской области за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны 86 про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций раз­ных де­но­ми­на­ций (лю­те­ра­не, еван­гель­ские хри­стиа­не, еван­гель­ские хри­стиа­не-бап­ти­сты, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, пя­ти­де­сят­ни­ки и др.), 3 иу­дей­ских, по 2 ор­га­ни­за­ции име­ют ка­то­ли­ки, Армянская апо­столь­ская цер­ковь, му­суль­ма­не и ду­хов­ные хри­стиа­не-трез­вен­ни­ки (чу­ри­ков­цы). За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны так­же 4 ор­га­ни­за­ции сви­де­те­лей Ие­го­вы, 3 - Бо­го­ро­дич­но­го цен­тра, 1 - мор­мо­нов и др.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Сви­де­тель­ст­ва древ­ней­ше­го за­се­ле­ния тер­ри­то­рии Ленинградской области (около 8800-7600 годы до нашей эры) от­но­сят­ся к ран­не­му ме­зо­ли­ту (Ан­треа, Бо­ров­ское 1, Про­точ­ное 4, 5, Ве­ще­во 10, 11), ко­гда здесь ис­чез­ли ру­ди­мен­ты позд­не­лед­ни­ко­во­го ланд­шаф­та и рас­про­стра­ни­лись бо­ре­аль­ные ле­са. Пер­вые по­се­лен­цы бы­ли свя­за­ны с общ­но­стью, вклю­чав­шей куль­ту­ру Кун­да, бу­тов­скую куль­ту­ру и близ­кие им древ­но­сти. Позд­ний ме­золит (VII-VI тысячелетия до нашей эры) из­вес­тен по еди­нич­ным па­мят­ни­кам, се­вер­ные из ко­то­рых близ­ки ка­рель­ским, юж­ные вхо­ди­ли в аре­ал куль­ту­ры Кун­да, а вос­точные (в ме­ж­ду­ре­чье Ла­до­ги и Оне­ги) близ­ки к бу­тов­ской куль­ту­ре. Ран­ний не­олит (V-IV тысячелетия до нашей эры) на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке пред­став­лен куль­ту­рой Спер­рингс, на за­па­де - нарв­ской куль­ту­рой, на вос­то­ке - еди­нич­ны­ми на­ход­ка­ми ке­ра­ми­ки ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти. В раз­ви­том не­оли­те (III-II тысячелетия до нашей эры) вся тер­ри­то­рия вхо­ди­ла в при­бал­тий­скую зо­ну гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры. Эта тра­ди­ция на­ло­жи­лась на пред­ше­ст­вую­щие ме­ст­ные, что обу­сло­ви­ло осо­бен­но­сти па­мят­ни­ков до эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла (наи­бо­лее позд­ний ва­ри­ант этой ке­ра­мической тра­ди­ции - «ром­боя­моч­ный»).

В брон­зо­вом ве­ке тер­ри­то­рия Ленинградской области вхо­ди­ла в аре­ал куль­ту­ры сет­ча­той ке­ра­ми­ки (2-е - 1-я половина I тысячелетия до нашей эры), рас­про­стра­нён­ной от Среднего По­вол­жья до Фен­но­скан­дии. Наи­бо­лее ран­ний этап ха­рак­те­ри­зу­ет­ся «фать­я­но­ид­ной» ке­ра­ми­кой (по­се­ле­ние Ся­бер­ское 3). При рас­коп­ках по­се­ле­ния Усть-Ры­беж­на 2 (близ посёлка Ры­беж­но) в юго-восточном При­ла­до­жье об­на­ру­же­ны ос­тат­ки до­мов в ви­де ям ок­руг­лой фор­мы (диа­мет­ром около 4 м, глу­би­ной до 0,9 м) и сви­де­тель­ст­ва брон­зо­ли­тей­но­го про­изводства (льяч­ки, брон­зо­вая пла­стин­ка). В кон­це брон­зо­во­го ве­ка (здесь: VIII-IV века до нашей эры) на ос­но­ве этих тра­ди­ций воз­ни­ка­ют па­мят­ни­ки вол­хов­ско­го ти­па, для ко­то­рых ус­та­нов­ле­но на­ли­чие древ­ней­ше­го в ре­гио­не жи­вот­но­вод­ст­ва. Ран­ний же­лез­ный век пред­став­лен отдельными на­ход­ка­ми ке­ра­ми­ки куль­ту­ры Луу­кон­саа­ри, основной аре­ал ко­то­рой ле­жит се­вер­нее тер­ри­то­рии Ленинградской области. На западной ок­раи­не Ижор­ской воз­вышен­но­сти об­нару­же­на груп­па мо­гиль­ни­ков и кла­дов эпо­хи римских влия­ний, от­но­ся­щих­ся к мо­гиль­ни­ков с ка­мен­ны­ми ог­рад­ка­ми куль­ту­ре. На­ча­ло эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов пред­став­ле­но еди­нич­ны­ми на­ход­ка­ми в юго-западной час­ти тер­ри­то­рии об­лас­ти.

С середины 1-го тысячелетия нашей эры на юго-за­па­де Ленинградской области рас­про­стра­ня­ет­ся псков­ская длин­ных кур­га­нов куль­ту­ра, её па­мят­ни­ки при­уро­че­ны к зо­нам со­сно­вых бо­ров на пес­ках, что объ­яс­ня­ют важ­ной ро­лью в хо­зяй­ст­ве под­сеч­но-ог­не­во­го зем­ле­де­лия. В бас­сей­нах рек Вол­хов, Лу­га, Сясь в основном в IX-X веках из­вест­ны па­мят­ни­ки со­пок куль­ту­ры, с ко­то­рой свя­зы­ва­ют рас­про­стра­не­ние па­шен­но­го зем­ле­де­лия и рас­се­ле­ние иль­мень­ских сло­вен. В середине VIII века в ни­зовь­ях Вол­хо­ва воз­ник­ло тор­го­во-ре­мес­лен­ное по­се­ле­ние с по­ли­эт­нич­ным на­се­ле­ни­ем Ста­рая Ла­до­га, иг­рав­шее важ­ную роль в про­цес­сах, при­вед­ших к об­ра­зо­ва­нию Древ­не­рус­ско­го го­су­дар­ст­ва . Тор­го­вый путь «из ва­ряг в гре­ки», про­хо­див­ший по ре­кам Не­ва, Вол­хов, Лу­га, спо­соб­ст­во­вал вклю­че­нию ме­ст­но­го на­се­ле­ния в ме­ж­ду­народную тор­гов­лю. С Ла­до­гой в начале II тысячелетия бы­ло тес­но свя­за­но на­се­ле­ние Юго-Восточного При­ла­до­жья, где су­ще­ст­во­ва­ла куль­ту­ра при­ла­дож­ских кур­га­нов

Про­цес­сы, свя­зан­ные с фор­ми­ро­ва­ни­ем Нов­го­род­ской зем­ли (ку­да во­шла и тер­ри­то­рия современной Ленинградской области) и хри­стиа­ни­за­ци­ей, от­ра­зи­лись в рас­про­стра­не­нии в по­гре­баль­ной об­ряд­но­сти тру­по­по­ло­же­ния и но­вых ти­пов мо­гил. В середине XI-XIII веков для тер­ри­то­рии Ленинградской области ха­рак­тер­ны кур­га­ны с ка­мен­ны­ми об­клад­ка­ми, хо­тя в зо­не, где ра­нее бы­ла куль­ту­ра псков­ских длин­ных кур­га­нов, есть на­сы­пи и без них. Кур­га­ны сме­ня­ют­ся жаль­ни­ка­ми. Наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во па­мят­ни­ков этих ти­пов со­сре­до­то­че­но на юге и за­па­де современной Ленинградской области. К се­ве­ру от мас­си­ва древнерусских па­мят­ни­ков рас­про­стра­не­ны па­мят­ни­ки средневековых при­бал­тий­ско-фин­ских на­род­но­стей, вхо­див­ших в со­став зе­мель Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки, - во­ди, ижо­ры, ко­ре­лы. В XII-XVI веках для них ха­рак­тер­но тру­по­по­ло­же­ние в грун­то­вых мо­ги­лах, а в пред­ше­ст­вую­щие ве­ка из­вест­ны тру­по­сож­же­ния на ка­мен­ных вы­мос­тках или в ка­мен­ных ку­чах.

В XIII веке Ижор­ская зем­ля ока­за­лась в за­ви­си­мо­сти от Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки. В XIII-XIV веках ре­ги­он стал аре­ной борь­бы ме­ж­ду Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­кой и Шве­ци­ей. В Нев­ской бит­ве 1240 года шведский де­сант на Не­ве был раз­гром­лен вой­ска­ми нов­го­род­ско­го князя Алек­сан­д­ра Яро­сла­ви­ча. В 1293 году шве­ды ос­но­ва­ли кре­пость Вы­борг. На западных ру­бе­жах Нов­го­род­ская респуб­ли­ка ве­ла по­сто­ян­ную борь­бу про­тив аг­рес­сии Ли­вон­ско­го ор­де­на. В конце XII-XIV веках на северо-западном по­ру­бе­жье Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки (в пре­де­лах современной Ленинградской области) воз­ник­ли ка­мен­ные кре­по­сти Ко­по­рье, Ям (Ям­бург, ны­не Кин­ги­сепп), Оре­шек (ны­не Шлис­сель­бург), Ко­ре­ла (ны­не При­озёрск), слу­жив­шие не толь­ко во­енными фор­по­ста­ми, но и иг­рав­шие су­ще­ст­вен­ную роль в эко­но­мической жиз­ни ре­гио­на. Гра­ни­цу ме­ж­ду Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­кой и Шве­ци­ей оп­ре­де­лил Оре­хов­ский мир 1323 года; она про­шла по реке Се­ст­ра и да­лее на се­вер до Бот­ни­че­ско­го залива, ос­та­вив под вла­стью Нов­го­ро­да восточную часть Ка­рель­ско­го пе­ре­шей­ка с кре­по­стью Ко­ре­ла и Ти­вер­ским го­род­ком (раз­ру­шен шве­да­ми в 1411 году). На вос­то­ке тер­ри­то­рии современной Ленинградской области наи­бо­лее зна­чительным цен­тром яв­лял­ся Тих­вин­ский По­сад (из­вес­тен с 1383 года, ны­не город Тих­вин), ко­то­рый к XVI веку стал круп­ным тор­го­вым и ре­мес­лен­ным по­се­ле­ни­ем.

По­сле при­сое­ди­не­ния Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки к Московскому великому княжеству (1478 год) из­ме­ни­лась струк­ту­ра зем­ле­вла­де­ния ре­гио­на: воз­рос­ла до­ля по­ме­ст­но­го зем­ле­вла­де­ния, поя­ви­лись об­роч­ные, на­ме­ст­ни­чьи зем­ли, а так­же двор­цо­вые зем­ли. В XV-XVI веках в ре­гио­не пре­об­ла­да­ли сель­ские по­се­ле­ния в 1-3 дво­ра. Наи­бо­лее круп­ны­ми бы­ли де­рев­ни на Ижор­ской воз­вы­шен­но­сти, от­ли­чаю­щей­ся пло­до­род­ны­ми дер­но­во-кар­бо­нат­ны­ми поч­ва­ми. В 1492 году по ука­зу великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча ос­но­ва­на кре­пость Иван­го­род.

В хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов Шве­ция в 1580 году за­хва­ти­ла Ко­ре­лу, в 1581 году - Иван­го­род, Ко­по­рье и Ям. По Плюс­ско­му пе­ре­ми­рию к Шве­ции ото­шёл весь Ка­рель­ский пе­ре­ше­ек и зем­ли к югу от Фин­ско­го зал. В хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов эти зем­ли бы­ли воз­вра­ще­ны в со­став Русского государства, что бы­ло за­кре­п­ле­но Тяв­зин­ским ми­ром 1595 года. В Смут­ное вре­мя в ре­зуль­та­те Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века тер­ри­то­рия современной Ленинградской области бы­ла за­ня­та шведскими вой­ска­ми. По Стол­бов­ско­му ми­ру 1617 года вла­де­ния­ми Шве­ции при­зна­ны Ка­рель­ский пе­ре­ше­ек и зем­ли юж­нее Не­вы (от реки Нар­ва до реки Ла­ва), по­лу­чив­шие в со­ста­ве Шве­ции на­зва­ние Ин­гер­ман­лан­дия. По­пыт­ка Русского государства вер­нуть эти тер­ри­то­рии в хо­де русско-шведской вой­ны 1656–-1658 годов не уда­лась.

В ре­зуль­та­те Северной вой­ны 1700-1721 годов вся тер­ри­то­рии современной Ленинградской области вклю­че­на в со­став Рос­сии, что бы­ло за­кре­п­ле­но Ни­штадт­ским ми­ром 1721 года. Большая часть тер­ри­то­рии современной Ленинградской области вхо­ди­ла в со­став Санкт-Пе­тер­бург­ской гу­бер­нии (1708-1927 годы; до 1710 года Ин­гер­ман­ланд­ская, в 1914-1924 годов Пет­ро­град­ская, в 1924-1927 годы Ле­нин­град­ская). Восточная часть тер­ри­то­рии современной Ленинградской области вхо­ди­ла в со­став Нов­го­род­ской гу­бер­нии (1727-1918 годы; в 1776-1796 годы Нов­го­род­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) и Че­ре­по­вец­кой гу­бер­нии (1918-1927 годы); При­сви­рье - Оло­нец­кой гу­бер­нии (1784-1796 годы, 1801-1922 годы; до 1796 года Оло­нец­кое на­ме­ст­ни­че­ст­во); северная часть Ка­рель­ско­го пе­ре­шей­ка вклю­че­на в Вы­борг­скую гу­бер­нию (1744-1917 годы, в 1811 году пе­ре­да­на российским пра­ви­тель­ст­вом в со­став Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Фин­лянд­ско­го), а за­тем до 1940 года на­хо­ди­лась в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Фин­лян­дии.

В XVIII - начале XX веков на тер­ри­то­рии Санкт-Пе­тербургской гу­бер­нии в бли­жай­ших ок­ре­ст­но­стях сто­ли­цы ве­лось ши­ро­кое двор­цо­во-пар­ко­вое строи­тель­ст­во ре­зи­ден­ций чле­нов ди­на­стии Ро­ма­но­вых и при­бли­жён­ных к ним лиц. В конце XIX - начале XX веков многие на­се­лён­ные пу­нк­ты ре­гио­на (осо­бен­но на по­бе­ре­жье Фин­ско­го залива) пре­вра­ти­лись в по­пу­ляр­ные дач­ные ме­ста. К началу XX века на тер­ри­то­рии современной Ленинградской области су­ще­ст­во­ва­ла од­на из наи­бо­лее раз­ви­тых в Российской им­пе­рии сеть же­лез­ных до­рог.

Ленинградская область об­ра­зо­вана 1 августа 1927 года, в её со­став во­шли Ле­нин­град­ская, Мур­ман­ская, Нов­го­род­ская, Псков­ская, Че­ре­по­вец­кая гу­бер­нии (об­щая площадь 360,4 тысяч км2). Впо­след­ст­вии про­ис­хо­ди­ло её раз­ук­руп­не­ние. В 1929 году Ве­ли­ко­луц­кий округ ото­шёл к За­пад­ной области, в 1931 году Ле­нин­град вы­де­лен в са­мо­сто­ятельный административно-хо­зяйственный центр - го­род рес­пуб­ли­кан­ско­го под­чи­не­ния, 5 рай­онов в 1935 году пе­ре­да­ны в со­став Ка­ли­нин­ской области, в 1937 году в со­став Во­ло­год­ской области во­шли город Че­ре­по­вец и 18 рай­онов, в 1938 году из со­ста­ва Ленинградской области вы­де­ле­на Мур­ман­ская область, а в 1944 году - Нов­го­род­ская и Псков­ская об­лас­ти. Од­но­вре­мен­но на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся тер­ри­то­рия, под­чи­нён­ная не­по­сред­ст­вен­но Лен­гор­со­ве­ту: в 1936 году из со­ста­ва Ленинградской области ис­клю­че­ны го­ро­да Кол­пи­но, Дет­ское Се­ло (ны­не город Пуш­кин), Пе­тер­гоф (ны­не город Пет­ро­дво­рец), поселок Стрель­на.

В 1920-1930-е годы в Ленинградской области раз­вер­ну­лось промышленное строи­тель­ст­во. Во­шли в строй Вол­хов­ская и Ниж­не­свир­ская (посёлок Свирь­ст­рой) ГЭС, Дуб­ров­ская ГРЭС (город Ки­ровск), Вол­хов­ский алю­ми­ние­вый за­вод (1932 год), Тих­вин­ский гли­но­зём­ный за­вод (1938 год). Раз­ви­ва­лась до­бы­ча тор­фа, слан­цев, бок­си­тов. Железнодорожное строи­тель­ст­во ори­ен­ти­ро­ва­лось на об­слу­жи­ва­ние во­енных объ­ек­тов в при­гра­нич­ных рай­онах, бы­ли по­строе­ны ли­нии Ора­ни­ен­ба­ум - Кот­лы - Вей­марн (1926 год), Кот­лы - Усть-Лу­га (1931 год, уча­сток Усть-Лу­га - Кур­галь­ский полуостров не сохранился), Вей­марн - Слан­цы (1940 год), Вей­марн - Чу­до­во - Бу­до­гощь (не сохранился).

В ре­зуль­та­те со­вет­ско-фин­лянд­ской вой­ны 1939-1940 годов в со­став СССР во­шла при­над­ле­жав­шая в то вре­мя Фин­лян­дии тер­ри­то­рия бывшей Вы­борг­ской губернии, из ко­то­рой Ленинградской области бы­ли пере­да­ны рай­оны Кан­нель­яр­ви, Кой­ви­сто (При­морск), Рау­ту (Со­сно­во).

В 1941 году, во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, западные рай­оны Ленинградской области бы­ли ок­ку­пи­ро­ва­ны германскими вой­ска­ми, се­вер Ка­рель­ско­го пе­ре­шей­ка и рай­он реки Свирь - финским вой­ска­ми. Ле­том 1941 года упор­ные бои на Луж­ском ру­бе­же за­дер­жа­ли на­сту­п­ле­ние германских войск на Ле­нин­град. Ло­мо­но­сов с при­ле­гаю­щей тер­ри­то­ри­ей (Ора­ни­ен­ба­ум­ский плац­дарм), а так­же Все­во­лож­ский район ока­за­лись в коль­це Ле­нин­гра­да бло­ка­ды 1941-1944 годов. Че­рез Ла­дож­ское озеро про­хо­ди­ла До­ро­га жиз­ни, свя­зы­вав­шая бло­ки­ро­ван­ный Ле­нин­град с Боль­шой зем­лёй. В но­ябре - декабре 1941 года про­дви­же­ние германских войск бы­ло ос­та­нов­ле­но под Тих­ви­ном. На ок­ку­пи­ро­ван­ной тер­ри­то­рии дей­ст­во­ва­ли пар­ти­зан­ские от­ря­ды, ко­то­рые к 1944 году све­де­ны в 13 бри­гад. Тер­ри­то­рия Ленинградской области пол­но­стью ос­во­бо­ж­де­на в ре­зуль­та­те Ле­нин­град­ско-Нов­го­род­ской опе­ра­ции 1944 года и Вы­борг­ско-Пет­ро­за­вод­ской опе­ра­ции 1944 года.

Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 24 ноября 1944 года в со­став Ленинградской области вклю­че­ны го­ро­да Вы­борг и Кекс­гольм (ны­не При­озёрск), Вы­борг­ский, Кекс­гольм­ский, Яс­кин­ский рай­оны Ка­ре­ло-Фин­ской ССР, а так­же тер­ри­то­рия Эстонской ССР вос­точ­нее реки На­ро­ва (Нар­ва) с городом Иван­го­род. В 1956 году из Нов­го­род­ской области в Бок­си­то­гор­ский район Ленинградской области пе­ре­да­ны Дмит­ров­ский и Мо­зо­лев­ский сель­со­ве­ты. В под­чи­не­ние Лен­гор­со­ве­та из со­ста­ва Ленинградской области ото­шли: в 1946 году - город Се­ст­ро­рецк, с на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми Алек­сан­д­ров­ская, Раз­лив, Тар­хов­ка, г. Те­рио­ки (ны­не Зе­ле­но­горск) и часть Рай­во­лов­ско­го района, в 1953 году - город Пав­ловск и часть Пав­лов­ско­го района, в 1954 году - ра­бо­чие по­сёл­ки Ле­ва­шо­во, Пар­го­ло­во и Пе­соч­ный, в 1973 году - город Крас­ное Се­ло, ра­бо­чие по­сёл­ки Го­ре­ло­во и Мо­жай­ский, в 1978 году - город Ло­мо­но­сов.

К началу 1950-х годов народное хо­зяй­ст­во Ленинградской области бы­ло в основном вос­ста­нов­ле­но. В 1960-1980-е годы промышленность об­лас­ти при­об­ре­ла мно­го­от­рас­ле­вую на­прав­лен­ность: раз­ви­ва­лись цвет­ная ме­тал­лур­гия, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная и хи­мическая промышленность, ма­ши­но­строе­ние и при­бо­ро­строе­ние, про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов, лёг­кая и пи­ще­вая промышленность. В 1963-1968 годах ре­кон­ст­руи­ро­ван Сай­мен­ский ка­нал (по­ст­ро­ен в 1845-1856 годах). Раз­ви­ва­лись мо­лоч­но-мяс­ное жи­вот­но­вод­ст­во, пти­це­вод­ство, ово­ще­вод­ст­во, кар­то­фе­ле­вод­ст­во, про­во­ди­лась ме­лио­ра­ция зе­мель.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

На тер­ри­то­рии Ленинградской области нов­го­род­ски­ми мас­те­ра­ми были воз­ве­де­ны главным образом обо­ро­нительные со­ору­же­ния: кре­по­сти различной сте­пе­ни со­хран­но­сти в сё­лах Ста­рая Ла­до­га, Ко­по­рье, в Кин­ги­сеп­пе, в Иван­го­ро­де, на Оре­хо­вом острове в Шлис­сель­бур­ге, в При­озёр­ске; «Ти­вер­ский го­ро­док» близ посёлка Ва­силь­е­во (XIV век). Во 2-й половине XII - начале XIII веков в Ста­рой Ла­до­ге по­строе­ны церк­ви Святого Кли­мен­та (1153 - около 1155 годы), Спас­ская и Вос­кре­сен­ская (все не сохранились), так­же церковь Святого Ге­ор­гия (пред­по­ло­жи­тель­но 1165-1166 годы, рос­пи­си около 1170 года), Ус­пен­ский (пред­по­ло­жи­тель­но около 1155 года) и Ни­коль­ский (пред­по­ло­жи­тель­но 1209-1210 годы, пе­ре­стро­ен в 1668 году) со­бо­ры. Ни­коль­ский со­бор уп­разд­нён­но­го в 1764 году Гос­ти­но­поль­ско­го монастыря (конец 1460-х годов, рос­пи­си 1470-х годов) был взо­рван в 1942 году (ико­ны из ико­но­ста­са, 1475 год, все - в ГТГ и ГРМ).

К конце XV - XVI веков от­но­сят­ся Ус­пен­ская (1507-1509 годы) и Ни­коль­ская церк­ви в Иван­го­ро­де, Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церкви в Ко­по­рье (начало XVI века, пе­ре­страи­ва­лась в 1756-1758 годах; сохранены руи­ны), ка­то­лический храм в Иван­го­ро­де (1517 год, не сохранился). Зна­чительный ин­те­рес пред­став­ля­ют ан­самб­ли ос­но­ван­ных в XV-XVII веках мо­на­сты­рей: Свя­то-Тро­иц­ко­го Алек­сан­д­ро-Свир­ско­го в деревне Ста­рая Сло­бо­да (ос­но­ван в конце XV века, воз­ро­ж­дён в 1997 году; тра­пез­ная па­ла­та с По­кров­ской церковью - 1533-1536 годы; Пре­об­ра­жен­ский, 1641-1644 годы, и Тро­иц­кий, 1694-1695 годы, со­бо­ры; звон­ни­ца - 1647-1649 годы), Свя­то-Тро­иц­ко­го Зе­ле­нец­ко­го в посёлке Зе­ле­нец (около 1564 года, воз­ро­ж­дён в 1992 году; 5-гла­вый Тро­иц­кий со­бор, 1684 год, рос­пи­си начала XX века; Бла­го­ве­щен­ская церковь с тра­пез­ной - 1565-1570 годы, пе­ре­строе­на к 1686 году, поя­са из­раз­цов; 8-гран­ная ко­ло­коль­ня, 4 ка­мен­ных кор­пу­са, ог­ра­да - 1680-е годы; уг­ло­вые баш­ни и на­стоя­тель­ский кор­пус - 1811-1834 годы), бывшего Ки­приа­но-Сто­ро­жен­ско­го Ни­коль­ско­го в деревне Сто­рож­но (середина XVI века, уп­разд­нён в 1778 году; Ни­коль­ская церковь, XVI век), бывшего Ни­ко­ло-Мед­вед­ско­го в Но­вой Ла­до­ге (из­вес­тен с XV века, уп­разд­нён в 1704 году; Ни­коль­ский со­бор, XV-XVI века, пе­ре­стро­ен в 1812 году; церковь Святого Ио­ан­на Бо­госло­ва, ны­не со­бор Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы, 1702-1756 годы, пе­ре­стро­ен в 1876-1877 годы, архитектор М.А. Щу­ру­пов), Бо­го­ро­дич­но-Ус­пен­ско­го Боль­шо­го Тих­вин­ско­го в Тих­ви­не (1560 год; Ус­пен­ский со­бор, 1507-1515 годы, московский мас­тер Фря­зин и нов­го­род­ский строи­тель Д.И. Сыр­ков; По­кров­ская церковь, 1581-1583 годы, звон­ни­ца нов­го­род­ско­го ти­па - 1593-1600 годы).

В XVII веке воз­ве­де­ны: Вве­ден­ский со­бор Вве­ден­ско­го монастыре в Тих­ви­не, Тро­иц­кий со­бор (1655 год; сохранились руи­ны) Свя­то-Тро­иц­ко­го Ан­то­ние­во-Дым­ско­го монастырь (середина XIII века; c 1997 года - скит Ус­пен­ско­го Тих­вин­ско­го монастыря), церковь Святого Ва­си­лия Ве­ли­ко­го (1686 год) Ва­силь­ев­ско­го монастыря (упо­ми­на­ет­ся в 1555 году, уп­разд­нён в 1764 году) в деревне Боль­шое Чер­на­ви­но, со­бор Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи (1695 год) Ио­ан­но-Пред­те­чен­ско­го монастыря (ос­но­ван ра­нее 1500 года, за­крыт в 1920-е годы) на Ма­лы­ше­вой Го­ре в Ста­рой Ла­до­ге, Свя­тые во­ро­та и 8-гран­ная ко­ло­коль­ня (1690-е годы, тих­вин­ские мас­те­ра) Ста­ро­ла­дож­ско­го Ни­ко­ла­ев­ско­го монастыря. В тра­ди­ци­он­ных для XVII века фор­мах (5 глав, баш­не­об­раз­ные ко­ло­коль­ни) по­строе­ны: Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор в Тих­ви­не (1693-1748 годы, ре­кон­ст­рук­ция 1872-1883 годоы, архитектор И.И. Бу­ла­нов), церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в деревне Сиж­но (1730-1745 годы), церковь Святого Кли­мен­та Рим­ско­го (1741-1743 годы, рос­пи­си) и Спас­ская церковь (1758-1765 годы) в Но­вой Ла­до­ге, Ус­пен­ская церковь в деревне Сясь­ские Ряд­ки (ны­не город Сясь­строй; 1751 год), По­кров­ская церковь в деревне Дуб­но (1761-1764 годы), церковь Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла в деревне Кре­ни­цы (1756 год), воз­ве­дён­ные по ти­пу «вось­ме­рик на чет­ве­рике» Ни­коль­ская церковь в деревне За­ру­че­вье (1711 год) и церковь в честь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в деревне Ро­ман­щи­на (1772-1776 годы).

Со­хра­ни­лись так­же шведские ка­мен­ные по­строй­ки: в Вы­бор­ге (конец XIII-XVII века), При­озёр­ске (конец XVI-XVII века), Иван­го­ро­де (конец XVII века); руи­ны кре­по­стей в Вы­соц­ке, Ки­вен­на­па у посёлка Пер­во­май­ское (XIV-XVI века) и др.

Де­ревянные хра­мы на тер­ри­то­рии Ленинградской области пред­став­ля­ют различные кон­ст­рук­тив­ные ти­пы. В Под­по­рож­ском районе бы­ли воз­ве­де­ны: пе­ре­кры­тая вы­со­кой централной кле­тью Ге­ор­ги­ев­ская церковь в деревне Ро­дио­ново (Юк­со­ви­чи; 1493 или 1543 годы, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1632 году), 10-гран­ная Вос­кре­сен­ская церковь в деревне Кур­по­во (посёлок городского типа Ва­жи­ны; 1630 год, в 1872 году ша­тёр за­ме­нён ку­по­лом); шат­ро­вые - церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в деревне Гим­река (1650-1695 годы; 8-гран­ная ко­ло­коль­ня) и Ни­коль­ская церковь в деревне Со­ги­ни­цы (1696 год; 8-гран­ная от зем­ли); мно­го­гла­вые - Иль­ин­ская церковь в деревне Шу­ст­ру­чей (Кип­ру­ши­но; 1781 год, пе­ре­строе­на в 1882 году; об­ру­ши­лась в начале 2000-х годов) и Дмит­ри­ев­ская церковь в деревне Ще­лей­ки (1780-1783 годы; пе­ре­кры­та 5 гла­ва­ми на кре­ща­той боч­ке; 8-гран­ная ко­ло­коль­ня); клет­ская с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней По­кров­ская церковь в деревне Вол­на­во­лок (1782 год, сго­ре­ла в 2004 году); ча­сов­ни в де­рев­нях Го­мо­ро­ви­чи, Шон­до­ви­чи, За­озё­рье, По­сад (XVIII - начало XX века). Сре­ди де­ревянных церк­вей в других рай­онах: клет­ские Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в деревне Ли­ст­вен­ка (1599 год, пе­ре­ст­рое­на в 1720 году), Святого Ди­мит­рия Со­лун­ско­го в Ста­рой Ла­до­ге (XVII век, об­нов­ля­лась в 1731 и 1901 годах), Ге­ор­ги­ев­ская в посёлке Ось­ми­но (1706-1709 годы, пе­ре­строе­на в 1896 году), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в с. Алё­хов­щи­на (1730 год), Святого Ни­ко­лая в деревне До­мо­жи­ро­во (1799 год), Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла в посёлке городского ти­па Си­вер­ский (1888-1889 годы, архитектор П.С. Сам­сонов) и посёлке Кар­та­шев­ская (1910-1913 годы, архитектор Н.И. Ко­то­вич; сго­ре­ла в 2006 году), Святого про­ро­ка Илии в бывшем име­нии Я.В. Рать­ко­ва-Рож­но­ва Дуб­ки (1913-1914 годы, архитектор Н.Е. Лан­се­ре, ра­зо­бра­на в 1970-е годы); по­ст­ро­ен­ный по при­ме­ру укреплённых ярус­ных це­рк­вей храм в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» в деревне Кё­рс­то­во (1747-1748 годы, не сохранилась); шат­ро­вая цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в посёлке Вы­ри­ца (1913-1914 годы, ар­хи­тек­то­ры В.П. Апыш­ков, М.В. Кра­сов­ский); ча­сов­ни XVIII-XIX веков в посёлке Крас­ный Бор, в де­рев­нях За­хо­нье, Ле­си­ще и др.

В XVIII - начале XIX веков во­круг Санкт-Пе­тер­бур­га сло­жи­лись зна­ме­ни­тые им­пе­ра­тор­ские и ве­ли­ко­кня­же­ские ре­зи­ден­ции, ны­не во­шед­шие в гра­ни­цы административного под­чи­не­ния го­ро­да: Пе­тер­гоф (Пет­род­во­рец), Ора­ни­ен­ба­ум (Ло­мо­но­сов), Стрель­на, Цар­ское Се­ло (Пуш­кин), Пав­ловск.

На­ря­ду с ис­поль­зо­ва­ни­ем древнерусских ар­хитектурных форм, в середине XVIII века по­лу­ча­ет рас­про­стра­не­ние стиль ба­рок­ко: Бла­го­ве­щен­ский со­бор (1764-1795 годы) и Ни­коль­ская церковь (1770 год) в Шлис­сель­бур­ге, Зна­мен­ская церковь (1770-1771 годы, пе­ре­ст­рое­на в 1832 году) и пол­ко­вая церковь Всех Свя­тых (1771-1775 годы) в Тих­вине, Ека­те­ри­нин­ский со­бор в Ям­бур­ге (Кин­ги­сеп­пе; 1764-1782 годы, архитектор А. Ри­наль­ди). От середины XVIII века так­же со­хра­ни­лись: ран­ние по­строй­ки двор­цо­во-пар­ко­вых ан­самб­лей - в Роп­ше (дом 1725-1730-е годы, архитектор П.М. Ероп­кин, рас­ши­рен с до­бав­ле­ни­ем фли­ге­лей в 1750-х годах, архитектор Б.Ф. Рас­трел­ли, рас­ши­рен и уве­ли­чен по вы­со­те в 1785-1790-е годы, ар­хи­тек­то­ры С.П. Бер­ни­ков, А. дел­ла Пор­та, Ю.М. Фель­тен; парк по про­ек­там ар­хи­тек­то­ров Н. Жи­ра­ра, Г.И. Эн­гель­ма­на, Т. Грея), Гат­чи­не (XVIII-XIX века, ар­хи­тек­то­ры А. Ри­наль­ди, В. Брен­на, А.Д. За­ха­ров, Н.А. Львов, Р.И. Кузь­мин и др.); уса­деб - «Ды­ли­цы» в посёлке Ели­за­ве­ти­но («Охот­ни­чий дво­рец», сереина XVIII век, пе­ре­стро­ен; ба­роч­ная Вла­ди­мир­ская церковь, 1762-1766 годы, архитектор С.И. Че­ва­кин­ский), «Гос­ти­ли­цы» Ра­зу­мов­ских (церковь Святой Трои­цы, 1755-1764 годы, слу­жеб­ные и ка­ва­лер­ские гос­те­вые кор­пу­са - 1760-е годы, все - архитектор А.В. Ква­сов; главный дом - конец XVIII века, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор Ч. Ка­ме­рон, пол­но­стью пе­ре­стро­ен в сти­ле нео­го­ти­ки в 1842-1845 годы, архитектор А.И. Шта­кенш­ней­дер; сохранились руи­ны).

В конце XVIII - середине XIX веков по про­ек­ту ве­ду­щих ар­хи­тек­то­ров по­строе­ны уса­деб­ные ан­самб­ли со зда­ния­ми в сти­ле клас­си­циз­ма и нео­го­ти­ки: «Тай­цы» А.Г. Де­ми­до­ва (1774-1778 годы; так называемые Го­тические во­ро­та конца XVIII века), «Си­во­ри­цы» П.Г. Де­ми­до­ва в селе Ни­коль­ское (1775-1776 годы), «Ост­ров­ки» Г.А. По­тём­ки­на (главный дом в сти­ле нео­го­ти­ки, 1784-1786 годы, сохранился фун­да­мент и часть сте­ны; все - архитектор И.Е. Ста­ров), «Мон­ре­по» ба­ро­нов Ни­ко­лаи в Вы­бор­ге (де­ре­вян­ный главный дом, 1798-1804 годы, пор­тик - около 1820 года, и Биб­лио­теч­ный фли­гель - 1800-1804 годы, оба - архитектор Д.А. Мар­ти­нел­ли; нео­го­тическая ка­пел­ла Люд­виг­сбург - 1820-е годы, архитектор Ч. Тэ­там), «Ро­ж­де­ст­ве­но» генерала Н.Е. Еф­ре­мо­ва (де­ревянный дом - 1825 год, с 1987 года - Ис­то­ри­ко-литературный и ме­мо­ри­аль­ный му­зей В.В. На­бо­ко­ва; Воз­не­сен­ская церковь, 1781-1784 годы, архитектор Ф.И. Вол­ков), «Марь­и­но» кня­зей Го­ли­цы­ных в дер. Ан­д­риа­но­во (главный дом - 1814-1819 годы, ар­хи­тек­то­ры А.Н. Во­ро­ни­хин и его уче­ник И.Ф. Ко­ло­дин; нео­го­тическая Тро­иц­кая цер­ковь-усы­паль­ни­ца, 1828-1831 годы, архитектор П.С. Са­дов­ни­ков, И.Ф. Ко­ло­дин); «Кум­мо­ло­во» Герс­дор­фов (1820-е годы), «Гре­во­ва» В.Н. Зи­новь­е­ва в селе Ко­по­рье (начало XIX века), «Бо­го­слов­ка» Ду­бян­ских (дом 1820-х годов, все - архитектор В.И. Бе­рет­ти, ра­зо­бран в 1960-е годы); «Ря­бо­во» Все­во­лож­ских во Все­во­лож­ске (дом - 1818-1822 годы, архитектор П.Д. Шрё­тер; Спас­ская церковь, 1899-1901 годы), «Оси­но­вая ро­ща» Ло­пу­хи­ных (дом - 1828-1830 годы, архитектор Бе­рет­ти, сго­рел в 1992 году), «При­юти­но» А.Н. Оле­ни­на во Все­во­лож­ске (главный дом начала XIX века; ро­тон­да - 1810-е годы, архитектор И.А. Ива­нов), «Кот­лы» полковника Р. Альб­рех­та (главый дом - 1820-1830-е годы, архитектор А.И. Мель­ни­ков; церков Святого Ни­ко­лая, 1882-1888 годы, архитектор И.И. Бу­ла­нов, пе­ре­строе­на в 1910 году, архитектор Н.Н. Ни­ко­нов), «Скреб­ло­во» Ка­ку­ри­ных (2-я четверть XIX века). В нео­го­тическом сти­ле - до­ма уса­деб «Из­ва­ра» Ло­ги­но­вых (начало XIX века, ны­не Му­зей-усадь­ба Ре­ри­хов), «Ла­пи­на» Фу­ро­вых (1850-е годы), «То­ро­со­во» М.Г. Вран­ге­ля (середина XIX века).

В сти­ле клас­си­циз­ма по­строе­ны: церк­ви Святой Трои­цы в деревне Ста­рые Ме­ду­ши (1780-е годы, ко­ло­коль­ня - 1866 годы), Святой Ека­те­ри­ны в селе Му­ри­но (1786-1789 годы, архитектор Н.А. Львов; увен­ча­на де­ревянной ко­ло­коль­ней и ро­тон­дой), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Ма­ток­се (1797-1798 годы, архитектор Ф.И. Де­мер­цов; не сохранилась), Спа­са Пре­об­ра­же­ния в селе Ор­ли­но (1809 год); Вве­ден­ский со­бор (1814-1817 годы) Вве­де­но-Оят­ско­го монастыря (ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но в XV веке) в посёлке Рас­свет; церк­ви Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в деревне Над­ко­па­нье (1823-1827 годы, архитектор А.И. Мель­ни­ков), Пре­об­ра­жен­ская в деревне За­гу­бье (1825-1829 годы), Свя­тых Ве­ры, На­де­ж­ды, Лю­бо­ви и Со­фии в деревне Вар­те­мя­ги (1825-1834 годы, архитектор Д.И. Вис­кон­ти), Ни­ко­ла­ев­ская кир­ха в Гат­чи­не (1825-1828 годы, ар­хи­тек­то­ры Д.И. Квад­ри, А.М. Бай­ков), церк­ви Святого Ге­ор­гия в деревне Лож­го­ло­во (1832-1835 годы, архитектор А. Ко­ма­ров), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в селе Ро­го­жа (1834-1838 годы), Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла в селе Со­ми­но (1839-1844 годы), Святой Трои­цы в деревне Хва­ло­во (1822-1824 годы, архитектор А. Ма­ку­шев). В сти­ле нео­го­ти­ки воз­ве­де­на кир­ха в деревне Ма­лые Кол­па­ны (1789-1800 годы, архитектор А.Д. За­ха­ров).

Сре­ди па­мят­ни­ков гражданского зод­че­ст­ва в сти­ле клас­си­циз­ма: ко­нюш­ни поч­то­вой станции Пел­ла в городе От­рад­ное (конец XVIII века), поч­то­вые стан­ции в де­рев­нях Кась­ко­во, Ки­пень, Чир­ко­ви­цы, Опо­лье, По­ме­ра­нье (все - 1-я четверть XIX века, архитектор Л. Рус­ка), в деревне Вы­ра (1837-1841 годы, ны­не Ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный му­зей «До­мик стан­ци­он­но­го смот­ри­те­ля»); Гос­ти­ные дво­ры в Кин­ги­сеп­пе (конец XVIII века - 1835 год), Тих­ви­не, Но­вой Ла­до­ге (1835-1841 годы, архитектор Н.Ф. Ма­ли­нин).

В рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле воз­ве­де­ны: со­бо­ры - Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в При­озёр­ске (1847 год, архитектор Д.И. Вис­кон­ти) и Апостола Пав­ла в Гат­чи­не (1846-1852 годы, архитектор Р.И. Кузь­мин); По­кров­ская церковь в деревне Юго­сти­цы (1847-1853 годы, архитектор А.Н. Ро­ма­нов), церковь Про­ро­ка Илии в Вол­хо­ве (1848-1852 годы, архитектор Н.А. Сы­чёв), Ус­пен­ская церковь в деревне Ле­зье (1849-1851 годы, архитектор В. Мор­ган), церковь в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в деревне По­ги (1850-1957 годы, архитектор Б.Б. Гей­ден­рейх), Тих­вин­ский со­бор в селе Кол­ча­но­во (1854-1862 годы); церк­ви - Тро­иц­кая в деревне Ис­сад (1863-1866 годы; пе­ре­кры­та 5 шат­ра­ми), Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла в городе Лю­бань (1867 год, ар­хи­тек­то­ры К.А. Тон, Ф.Н. Со­бо­лев­ский), Святого Па­рас­ке­вы Пят­ни­цы в деревне Вер­хо­ви­на (1869-1873 годы, архитектор А.П. Мель­ни­ков), Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в деревне Ста­ро­по­лье (5-шат­ро­вая, 1878-1888 годы, архитектор И.Б. Слуп­ский). В рус­ском сти­ле - церк­ви Святого Ио­ан­на Зла­тоус­та Ста­ро­ла­дож­ско­го Ни­ко­ла­ев­ско­го монастырь (1860-1872 годы, архитектор А.М. Гор­но­ста­ев; эле­мен­ты ро­ман­ской ба­зи­ли­ки), Вос­кре­сен­ская в Лу­ге (1873-1887 годы, ар­хи­тек­то­ры В.В. Вин­дель­бандт, Г.И. Кар­пов), Святой Трои­цы в Иван­го­ро­де (1873-1875 годы, архитектор А.И. Кра­кау) и в деревне Го­ра-Вал­дай (1899-1903 годы), По­кров­ская церковь бывшего По­реч­ско­го монастыря в деревне Ко­зья Го­ра (1904-1905 гоы, обе - архитектор В.А. Ко­ся­ков), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в посёлке Со­сно­вый Бор (1907 год, ар­хи­тек­то­ры Ю.Ф. Бру­ни, А.К. Шуль­ман), Свя­тых Ни­ко­лая и Ца­ри­цы Алек­сан­д­ры в селе Уша­ки (1908 год, архитектор В.А. Шрё­тер), По­кров­ский со­бор в Гат­чи­не (1907-1914 годы, ар­хи­тек­то­ры Л.М. Хар­ла­мов, А.А. Ба­рыш­ни­ков). Хра­мы так­же строи­лись по про­ек­там ар­хи­тек­то­ров О.В. Бре­ме­ра, К.И. Бранд­та, К.Е. Его­ро­ва, И.И. Бу­ла­но­ва (Кре­сто­воз­дви­жен­ская церковь в деревне Опо­лье, 1874-1885 годы), В. Пиль­ца, М.А. Щу­ру­по­ва, Н.Н. Ни­ко­но­ва (По­кров­ская церковь в не­о­ви­зан­тий­ском сти­ле в дер. Хот­не­жа, 1892-1896 годы; Во­скре­сен­ская церковь в деревне То­рош­ко­ви­чи, 1906 год; ог­ра­да и баш­ни Ста­ро­ла­дож­ско­го Ни­ко­ла­ев­ско­го монастыря, 1907-1908 годы), А.П. Ап­лак­си­на, Н.Г. Куд­ряв­це­ва (Ка­зан­ский со­бор в не­ови­зан­тий­ском сти­ле в Лу­ге, 1901-1904 годы), В.Н. Боб­ро­ва. В конце XIX века воз­ве­де­ны кир­хи в дер. Гу­ба­ни­цы (1860-1861 годы), в посёлке Ток­со­во (1885 год, архитектор К.Т. Со­ловь­ёв).

Сре­ди зна­чительных ан­самб­лей в ис­то­ри­че­ских сти­лях - лес­ни­че­ст­во в посёлке Ли­си­но-Кор­пус (1853-1862 годы, архитектор Н.Л. Бе­нуа; зда­ние лес­но­го тех­ни­ку­ма в сти­ле не­о­ре­нес­сан­са, охот­ни­чий дво­рец Алек­сан­д­ра II, Кре­сто­воз­дви­жен­ская ц.). Различные ар­хитектурные сти­ли конца XVIII-XIX веков пред­став­ле­ны на острове Ко­не­вец на Ла­дож­ском озере: Рож­де­ст­во-Бо­го­ро­дич­ный Ко­нев­ский монастырь (1393 год, воз­ро­ж­дён в 1991 году), в центральной час­ти ко­то­ро­го рас­по­ло­же­ны зда­ния в фор­ме ка­ре (Свя­тые во­ро­та с ко­ло­коль­ней, 1810-1812 годы; ке­льи, 1808-1830 годы; церковь Святого Ни­ко­лая, 1813-1815 годы; церковь Преподобного Ар­се­ния Ко­нев­ско­го, 1849 год) с 5-гла­вым со­бо­ром Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в цен­тре (1800-1809 годы, фун­да­мен­ты XV-XVI веков), Бе­лая и Крас­ная гос­ти­ни­цы (1792-1796 годы); Свя­то­гор­ский (цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 1794-1796 годы) и Ко­нев­ский (цер­ковь в честь Ко­нев­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в рус­ско-ви­зантийском сти­ле, 1874-1876 годы, архитектор И.Б. Слуп­ский) ски­ты

В начале XX века в сти­ле мо­дерн по­строе­ны: до­ма в Вы­бор­ге (ар­хи­тек­то­ры А. Шуль­ман, П. Уо­ти­ла и др.); дво­рец усадь­бы «Бо­ро­вое» кн. Г. А. Льво­ва (1913-1916 годы, архитектор С.П. Ива­нов) в сти­ле не­оклас­си­циз­ма; усадь­ба А.Г. Ели­сее­ва в дервне Бе­ло­гор­ка (1912 год, архитектор В.П. Тав­ли­нов); кир­хи в При­мор­ске (1904 год), в Мель­ни­ко­во (1912 год, обе - архитектор Й. Стен­бек). В не­о­рус­ском сти­ле - шат­ро­вая церковь Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла в Но­вой Ше­ре­ме­тев­ке (ны­не посёлок имени Мо­ро­зо­ва; 1907 год, архитектор В.А. По­кров­ский, мо­за­ич­ные ико­ны по ри­сун­кам Н.К. Ре­ри­ха; взо­рва­на в 1942 году), церковь Святого ми­тро­по­ли­та Алек­сия в посёлке городского ти­па Тай­цы (1914-1915 годы, ар­хи­тек­то­ры Н.И. По­ст­ни­ков, И.В. Экс­ку­зо­вич); зда­ние сельскохозяйственной шко­лы в деревне Из­ва­ра (1916 год).

Сре­ди па­мят­ни­ков промышленной и гражданской ар­хи­тек­ту­ры: зда­ние бывшей бу­маж­ной фаб­ри­ки в Роп­ше (1788-1794 годы, ар­хи­тек­то­ры Ю.М. Фель­тен, С.П. Бер­ни­ков); Ста­ро­ла­дож­ский (1719-1731 годы, ин­же­не­ры Се­ми­чев и Ве­ри­га; уча­сток Вол­хов - Сясь - 1724-1802 годы, Сясь - Паша - 1802-1810 годы) и Но­во­ла­дож­ский (1861-1866 годы, 1878-1882 годы; сохранился па­мят­ник императору Алек­сан­д­ру II в посёлке Сви­ри­ца, 1860-е годы) кана­лы; шлю­зы и пло­ти­ны Тих­вин­ской вод­ной сис­те­мы, шлю­зы Сай­мен­ско­го ка­на­ла (1845-1856 годы); железнодорожный во­кзал в городе Лю­бань (1850 год, архитектор Р.А. Же­ля­зе­вич); мая­ки в деревне Сто­рож­но (1906 год; высота 71 м), на мы­се Оси­но­вец, на ост­ро­вах Фин­ско­го залива и Ла­дож­ско­го озера; во­енной ар­хи­тек­ту­ры - так называемые Ан­нин­ские ук­ре­п­ле­ния (с 1731 года), ук­ре­п­ле­ния на Ба­та­рей­ной Го­ре (1863-1870-е годы, инженер Э.И. Тот­ле­бен) в Вы­бор­ге, форт Крас­ная Гор­ка близ поселения Ле­бя­жье (1908-1816 годы), форт Ино в посёлке При­вет­нин­ское (1909-1916 год), ос­тат­ки «ли­нии Ман­нер­гей­ма» (1935-1944 годы).

В XVIII-XX веках на тер­ри­то­рии современной Ленинградской области ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки: М.М. Ива­нов, О.А. Ки­прен­ский, А.О. Ор­лов­ский, Л.А. Се­ря­ков, В.М. Мак­си­мов, В.Д. По­ле­нов, И.И. Шиш­кин, И.К. Ай­ва­зов­ский, И.Н. Крам­ской, И.Е. Ре­пин, А.П. Ря­буш­кин, К.А. Са­виц­кий, В.А. Се­ров, Н.К. Ре­рих, И.И. Брод­ский и др.

В 1920-1930-е годы главным образом в сти­ле функ­цио­на­лиз­ма по­строе­ны: Институт фи­зио­ло­гии имени И.П. Пав­ло­ва в селе Пав­ло­во (1930-е годы, архитектор И.Ф. Бес­па­лов), Вол­хов­ская ГЭС (1918-1928 годы, инженер Г.О. Граф­тио), Ниж­не­свир­ская (1927-1935 годы) и Верх­не­свир­ская (1938-1941 годы, 1947-1952 годы) ГЭС; по­строй­ки У.В. Уль­бер­га, А. Аал­то, Я. Лан­ки­не­на, В. Кей­ня­не­на в Вы­бор­ге; вил­ла в Све­то­гор­ске (1930 год); кир­хи в посёлке Ро­маш­ки (1928-1929 годы), При­озёр­ске (1929-1930 годы, архитектор А. Лин­дг­рен), по­сёл­ках По­бе­да (1934 год) и Озёр­ское (1935 год)

По­сле Великой Отечественной вой­ны ак­тив­но вос­ста­нав­ли­ва­лись ста­рые и строи­лись но­вые го­ро­да (Ки­ровск, 1953 год; Под­по­ро­жье, 1956 огод). В 1960-1980-е годы на ру­бе­жах Ле­нин­град­ской бит­вы 1941-1944 со­ору­жён «Зе­лё­ный по­яс Сла­вы», со­стоя­щий из бо­лее чем 80 па­мят­ни­ков и ме­мо­ри­аль­ных комп­лек­сов: «Ра­зо­рван­ное коль­цо» на бе­ре­гу Ла­дож­ско­го озера око­ло мы­са Оси­но­вец (1966), «Рум­бо­лов­ская го­ра» во Все­во­лож­ске, «Бе­рег му­же­ст­вен­ных» близ дер. Кер­но­во, «Лем­бо­лов­ская твер­ды­ня», «Гос­ти­лиц­кий» обе­лиск (все - 1967 год), «Бе­зы­мян­ная вы­со­та» с Хол­мом Сла­вы у села Ива­нов­ское (1968 год), «Цве­ток жиз­ни» в посёлке Ко­ва­лё­во (1968 год), «Ру­беж­ный ка­мень» в посёлке городского ти­па Дуб­ров­ка («Нев­ский пя­та­чок», 1971 год) и др.

В конце XX - начале XXI веков стро­ят­ся хра­мы (в посёлке Со­сно­во, 1994-1998 годы; в деревне Ага­ла­то­во, 1999-2000 годы; в посёлке Ва­силь­е­вс­кое на реке Ву­ок­са, 2000 год; в посёлке Са­пёр­ное, 1994-2001 годы; в посёлке Суй­да, 1992-2000 годы, все - де­ре­вян­ные; кир­ха в деревне Кол­би­но, 2001 год) и ча­сов­ни [Ни­коль­ская ча­сов­ня (2007 год) близ бывшего Тих­вин­ско­го Ни­ко­ло-Бе­сед­но­го монастыря (начало 1510-х годов, раз­ру­шен в 1940-е годы)], воз­ро­ж­да­ют­ся (Ус­пен­ский Ста­ро­ла­дож­ский, ос­но­ван до XV века, за­крыт в 1919 году, ста­тус мо­на­сты­ря с 2005 года) и ос­но­вы­ва­ют­ся мо­на­сты­ри (По­кро­во-Тер­ве­ни­че­ский в деревне Тер­ве­ни­чи, 1997 год). В Национальном эт­но­пар­ке в Бо­го­слов­ке вос­соз­да­ют­ся де­ревянные хра­мы Северо-Западной Ру­си.

Му­зы­ка. Изу­че­ние музыкального фольк­ло­ра веп­сов, ка­ре­лов, ижо­ры, во­ди, фин­нов-ин­гер­ман­ланд­цев ве­дёт­ся с 1-й половины XIX века, рус­ско­го - с конца XIX века. Дей­ст­ву­ют цен­тры фольк­ло­ра: рус­ско­го (до­ма народного твор­че­ст­ва - имени Ю.П. За­ха­ро­ва в городе Ло­дей­ное По­ле, 1990 год, в деревне Но­во­се­лье Слан­цев­ско­го района, 1996 год; «Ве­реск» в Вы­бор­ге, 1999 год), ижор­ско­го (деревня Вис­ти­но Кин­ги­сепп­ско­го района, 1995 год), вепс­ско­го (село Вин­ни­цы Под­по­рож­ско­го района, 1998 год), ка­рель­ско­го (деревня Ан­д­ре­ев­щи­на Ло­дей­но­поль­ско­го района). Сре­ди фольк­лор­ных кол­лек­ти­вов - финский ан­самбль «Рён­тюш­ки» (деревня Рап­по­ло­во Все­во­лож­ско­го района). Ис­сле­до­ва­ния фольк­ло­ра Ленинградской области ве­дут Санкт-Пе­тербургская консерватория, Санкт-Пе­тербургский университет куль­ту­ры и ис­кусств, Фоль­к­лор­но-эт­но­гра­фический центр (ос­но­ван в 1991 году при Санкт-Пе­тербургской консерватории, с 1997 года - са­мо­сто­ятельный).

Со 2-й половины XVIII века раз­ви­ва­лась свет­ская музыкальная куль­ту­ра, в цар­ских за­го­род­ных ре­зи­ден­ци­ях в Пе­тер­го­фе, Цар­ском Се­ле, Ора­ни­ен­бау­ме, Пав­лов­ске, Гат­чи­не ста­ви­лись опе­ры, дей­ст­во­ва­ли ор­ке­ст­ры, хо­ры пев­чих, уст­раи­ва­лись мас­ка­ра­ды, га­ст­ро­ли­ро­ва­ли французские, итальянске и немецкие труп­пы. В 1760-1820-е годы функ­цио­ни­ро­вал Гат­чин­ский при­двор­ный опер­ный те­атр (рас­по­ла­гал­ся в Ко­ню­шен­ном ка­ре Гат­чин­ско­го двор­ца, в 1783 году по­строе­но отдельное зда­ние; не сохранился). В 1830-1850-е годы ста­ли об­ще­дос­туп­ны­ми и при­об­ре­ли раз­мах празд­ни­ки под от­кры­тым не­бом в Пе­тер­го­фе. В 1832-1918 годы музыкальные спек­так­ли ста­ви­лись в Городском те­ат­ре в Вы­бор­ге. В конце XIX века от­кры­лись лю­би­тель­ские об­ще­до­ступ­ные те­ат­ры в Лу­ге, деревня Си­вер­ская, село Ди­бу­ны, посёлок Саб­ли­но (ны­не посёлок Уль­я­нов­ка), Ря­бо­ве (ны­не город Все­во­ложск). В гат­чин­ском Во­ен­но-си­рот­ском до­ме (ос­но­ван в 1795 году, в 1797 году пе­ре­ве­дён в Санкт-Пе­тер­бург) бы­ло вве­де­но обу­че­ние му­зы­ке маль­чи­ков (их го­то­ви­ли для во­енных ор­ке­ст­ров). В 1811 году в ос­но­ван­ном императрицей Ма­ри­ей Фё­до­ров­ной Гат­чин­ском сель­ском вос­пи­тательном до­ме (впо­след­ст­вии Си­рот­ский институт) обу­ча­ли му­зы­ке де­во­чек (из них го­то­ви­ли учи­тель­ниц му­зы­ки), в 1827 году был от­крыт и муж­ской музыкальный класс (су­ще­ст­во­ва­ли до конца 1840-х годов). Профессиональное музыкальное об­ра­зо­ва­ние по­лу­ча­ли уче­ни­ки кан­тор­ско­го от­де­ле­ния Финской учи­тель­ской се­ми­на­рии (1863-1918 годы), го­то­вив­шей учи­те­лей му­зы­ки, ди­ри­жё­ров хо­ра и ор­га­ни­стов для еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ских при­хо­дов Ин­гер­ман­ланд­ской церк­ви. В конце XIX - начале XX веков соз­да­ва­лись многие ор­ке­ст­ры народных ин­ст­ру­мен­тов (по об­раз­цу Ве­ли­ко­рус­ско­го ор­ке­ст­ра, ос­но­ван­но­го В.В. Ан­д­рее­вым). До Октярьской ре­во­лю­ции 1917 года раз­ви­ва­лась уса­деб­ная музыкальная куль­ту­ра (в Гат­чи­не, Те­рио­ках и др. по­пу­ляр­ных дач­ных мес­тах). В 1930 году в Гат­чи­не от­кры­та Дет­ская музыкальная шко­ла (с 1939 года имени М.М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва) - од­на из пер­вых советских музыкальных школ. В 1944 году в Тих­ви­не соз­дан Дом-му­зей Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (с 1987 года функ­цио­ни­ру­ет кон­церт­ный зал).

С 1945 года дей­ст­ву­ет Ле­нинградская об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния. Музыкальные кол­лек­ти­вы: Государственный ор­кестр русских народных ин­ст­ру­мен­тов «Ме­те­ли­ца» (1988 год, Тих­вин), ор­кестр ак­кор­де­о­ни­стов «Гар­мо­ни­ка» (1950 год, Гат­чи­на), ан­самбль пес­ни и тан­ца «Се­вер­ные узо­ры» (1970 год, Ло­дей­ное По­ле), кон­церт­ная груп­па «Ка­мея» (1994 год, Тос­нен­ский район), Му­ни­ци­паль­ный эс­т­рад­но-сим­фо­нический ор­кестр города Ки­ри­ши; фольк­лор­ные те­ат­ры - «Цве­ти, наш край!» имени Г.В. Снег (1971 год, Тих­вин), «Ям­го­род» (Кин­ги­сепп), ба­ла­ган­ный те­атр (город От­рад­ное Ки­ров­ско­го района, по­ста­нов­ки на финском языке). Ле­нинградское об­ла­ст­ное от­де­ле­ние Сою­за кон­церт­ных дея­те­лей (1998 год).

Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: клас­сическрй му­зы­ки «Двор­цы Санкт-Пе­тер­бур­га» (с 1990 года; Пе­тер­гоф, Пуш­кин, Гат­чи­на и др.), ка­мер­ной му­зы­ки «Ве­че­ра в Мон­ре­по» (с 1991 года, Вы­борг), фес­ти­валь ис­кусств «Ву­ок­са» (1998 год, Све­то­горск). Фес­ти­ва­ли народного твор­че­ст­ва: «Ми­ро­вая де­рев­ня» (с 2001 года, посёлок городского ти­па Ро­щи­но), «Лет­ние ко­ля­ды» (с 2003 года, посёлок Ко­ро­би­цы­но Вы­борг­ско­го района), «Плюс­ский ве­нок» (с 1999 года, Слан­цы), «Рус­ский двор» (с 1997 года, Пи­ка­лё­во), вепс­ский «Дре­во жиз­ни» (с 1987 года, село Вин­ни­цы Под­по­рож­ско­го района), Ижор­ский празд­ник (2004 год, деревня Вис­ти­но Кин­ги­сепп­ско­го района), фин­ский «Юхан­нус» (с 1989 года), ка­рель­ский (с 1999 года, При­озёрск), тра­диционных ис­кусств ко­рен­ных на­ро­дов Ка­рель­ско­го пе­ре­шей­ка (посёлок Ильи­чё­во Вы­борг­ско­го района). Другие фес­ти­ва­ли: «Про­вин­ци­аль­ные встре­чи мас­те­ров ис­кусств Рос­сии» (об­ла­ст­ной, с 1993 года, Бок­си­то­горск), Дни му­зы­ки имени Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (Тих­вин); пра­во­слав­ной куль­ту­ры «Празд­нич­ные зво­ны» (с 2004 года, еже­год­но, Тих­вин); джа­за - «Се­ре­на­ды Вы­борг­ско­го зам­ка» (с 1996 года, Вы­борг), «Сен­тябрь в Тих­ви­не» (с 2000 года, Тих­вин); рок-фес­ти­ва­ли - «Бал­тий­ский бе­рег», «Ноч­ной во­яж» (с 1983 года, Вы­борг), «Джамп!» (с 1996 года, Ки­ри­ши).

Те­атр. С конца XVIII века в при­го­ро­дах Санкт-Пе­тер­бур­га су­ще­ст­во­ва­ли при­двор­ные (во двор­це це­са­ре­ви­ча Пав­ла Пет­ро­ви­ча в Гат­чи­не и др.) и кре­по­ст­ные (Е.П. Ба­ря­тин­ской, П.А. Го­ли­цы­ной, Е.Ф. Дол­го­ру­кой, А.А. и Л.А. На­рыш­ки­ных и др.) те­ат­ры. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ным сре­ди ка­зён­ных те­ат­ров был городской те­атр в Вы­бор­ге (1832-1918 год). В конце XIX - начале XX веков по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние «дач­ные те­ат­ры» (в Те­рио­ках, Се­ст­ро­рец­ке, Пар­го­ло­ве и др.). Ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись об­ще­до­ступ­ные, лю­би­тель­ские и лет­ние те­ат­ры, дей­ст­во­вав­шие в селе Ди­бу­ны, Лу­ге, деревне Си­вер­ская, Ря­бо­ве (ны­не Все­во­ложск), Во­ло­со­ве и др. Спек­так­ли в раз­ных го­ро­дах да­ва­ли пе­ре­движ­ные труп­пы, в том числе Пер­вый пе­ре­движ­ной дра­ма­тический те­атр П. П. Гай­де­бу­ро­ва (1905-1928 годы). Пер­вым государственным ста­цио­нар­ным те­ат­ром на тер­ри­то­рии современной Ленинградской области стал Вы­борг­ский те­атр русской дра­мы (1940 год). Сре­ди государственных об­ла­ст­ных те­ат­ров: Дра­ма­тический те­атр на Ли­тей­ном, «Ко­ме­ди­ан­ты», Те­атр са­ти­ры на Ва­силь­ев­ском (рас­по­ло­же­ны в Санкт-Пе­тер­бурге); «Свя­тая кре­пость», «Эль­фы» (Вы­борг); вы­езд­ной ТЮЗ (Гат­чи­на). В об­лас­ти так­же ра­бота­ют бо­лее 50 народных те­ат­ров и сту­дий, в том числе: «Ро­вес­ник» (Бок­си­то­горск), Вепс­ский национальный те­атр ку­кол (село Вин­ни­цы), «Фан­та­зё­ры» (Во­ло­со­во), «Све­ча» (Вол­хов), Все­во­лож­ский дра­ма­тический те­атр, Дет­ский музыкальный те­атр, те­атр ку­кол «Те­ре­мок» (Вы­борг), «За уг­лом», «Встре­чи» (Гат­чи­на), ТЮЗ, фольк­лор­ный те­атр «Ям­го­род» (Кин­ги­сепп), «Ка­лей­до­скоп» (Ки­ровск), Те­атр ко­ме­дии (Ло­дей­ное По­ле), те­атр-сту­дия «Тре­уголь­ник» (Ло­мо­но­сов), «Чу­да­ки», «Ку­раж» (Лу­га), «На­сле­дие» (Но­вая Ла­до­га), ТЮЗ, Те­атр ку­кол (Под­по­ро­жье), При­озёр­ский те­атр, «Экс­промт» (При­озёрск), «Ка­ру­сель» (Слан­цы), «Чи­пол­ли­но» (Тих­вин), «Ак­тио» (Шлис­сель­бург) и др. В об­лас­ти про­хо­дят: об­ла­ст­ной фес­ти­валь «Те­ат­раль­ная вес­на» (с 1980 года; с 1994 года в Лу­ге), ме­ж­ду­народный те­ат­раль­ный фес­тиваль «Аван­гард и тра­ди­ции» (с 1998 года, Гат­чи­на), кон­курс-фес­ти­валь дет­ских хо­рео­гра­фических кол­лек­ти­вов «Тих­вин­ский Лель» (с 1991 года), об­ла­ст­ной фес­ти­валь ку­коль­ных те­ат­ров (с 1991 года) и др.; ме­ж­ду­народные ки­но­фес­ти­ва­ли «Луж­ские ки­но­по­си­дел­ки» (с 1992 года, Лу­га) и «Ли­те­ра­ту­ра и ки­но» (с 1995 года, Гат­чи­на), фес­ти­валь российского ки­но «Ок­но в Ев­ро­пу» (с 1993 года, Вы­борг).

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