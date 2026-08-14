ЛЕНЕН
ЛЕНЕН - французские живописцы, братья.
Антуан [около 1600 год, Лан(?), Пикардия - похоронен 26 мая 1648 года, Париж]
Луи [около 1600 года, Лан(?) - похоронен 24 мая 1648 года, Париж]
Матьё (около 1607 года, Лан - похоронен 26 апреля 1677 года, Париж).
Родились в семье разбогатевшего фермера-винодела из Лана, ставшего королевским сержантом, следившим за поступлением соляного налога. Начальное художественное образование получили, вероятно, у местных монастырских живописцев. Около 1623 года старший из братьев (Антуан) обосновался в квартале Сен-Жермен-де-Пре в Париже, в 1629 году принят в сен-жерменскую корпорацию художников. С конца 1620-х годов братья имели общую мастерскую в Париже, которой руководил Антуан (возможно, он был учителем своих братьев), и часто работали совместно. Художники вскоре стали известны и получали заказы (в том числе на портреты и религиозной работы; большая часть этих произведений не сохранилась). В 1648 году братья Ленен избраны членами только что образованной Королевской академии живописи и скульптуры (Антуан и Луи получили звание жанровых живописцев); спустя 2 месяца скончались оба старших брата. Все подписанные (их сохранилось 16) и датированные картины братьев Ленен относятся к 1640-м годам. Интерес к их творчеству возродился после долгого периода забвения благодаря трудам Шанфлёри («Каталог картин Лененов», около 1861 года; «Живописцы реальности при Людовике XIII. Братья Ленен», 1862 год). Изучение наследия Ленен стимулировала парижская выставка «Живописцы реальности» (1934 год), однако многие проблемы атрибуции (разделения их творчества) нельзя считать окончательно решёнными и поныне.
Самым «архаическим» и «фламандским» из братьев Ленен принято считать Антуана; приписываемые ему безыскусные групповые портреты на медных досках дробны по композиции и однообразны по характеристикам. Наиболее яркий и талантливый из братьев, Луи, в раннем творчестве испытал влияние караваджизма (скорее всего, благодаря знакомству с произведениями Валантена и работавшего во Франции О. Джентилески): «Тайная вечеря» (1630-е годы, Лувр) и др. В 1640-е годы писал преимущественно сцены из крестьянской жизни, создав особый стиль, одинаково далёкий от идеализации Д. Тенирса Младшего, острого реализма А. Брауэра и стихийной чувственности «счастливых пейзан» П.П. Рубенса. Чёткие композиционные построения, часто имеющие в своей основе мотив предстояния (художник нередко использует приём изокефалии), пластическую завершённость формы, сдержанное благородство серебристо-серой гаммы определяют ясный эмоциональный строй его картин. Луи монументализирует обыденное явление, придаёт фигурам крестьян торжественную значительность, не лишая их при этом жизненной характерности («Возвращение с сенокоса», 1641 год, «Крестьяне за едой», 1642 год, «Кузница», все - Лувр; «Отдых всадника», Музей Виктории и Альберта, Лондон; «Посещение бабушки», «Семейство молочницы», обе - Эрмитаж, Санкт-Петербург). Возвышенной трактовкой природы и композиционным совершенством работы Луи близки классицистическому искусству Н. Пуссена. Матьё сначала также работал в крестьянском жанре; позднее писал элегантные портреты и сцены из дворянского быта («Игроки в трик-трак», Лувр).