ЛЕНЕН

ЛЕНЕН - французские живописцы, братья.

Ан­ту­ан [около 1600 год, Лан(?), Пи­кар­дия - по­хо­ро­нен 26 мая 1648 года, Па­риж]

Луи [около 1600 года, Лан(?) - по­хо­ро­нен 24 мая 1648 года, Па­риж]

Ма­тьё (около 1607 года, Лан - по­хо­ро­нен 26 апреля 1677 года, Па­риж).

Ро­ди­лись в се­мье раз­бо­га­тев­ше­го фер­ме­ра-ви­но­де­ла из Ла­на, став­ше­го ко­ро­лев­ским сер­жан­том, сле­див­шим за по­сту­п­ле­ни­ем со­ля­но­го на­ло­га. На­чаль­ное ху­дожественное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чи­ли, ве­ро­ят­но, у ме­ст­ных мо­на­стыр­ских жи­во­пис­цев. Около 1623 года стар­ший из брать­ев (Ан­ту­ан) обос­но­вал­ся в квар­та­ле Сен-Жер­мен-де-Пре в Па­ри­же, в 1629 году при­нят в сен-жер­мен­скую кор­по­ра­цию ху­дож­ни­ков. С конца 1620-х годов бра­тья име­ли об­щую мас­тер­скую в Па­ри­же , ко­то­рой ру­ко­во­дил Ан­ту­ан (воз­мож­но, он был учи­те­лем сво­их брать­ев), и час­то ра­бо­та­ли со­вме­ст­но. Ху­дож­ни­ки вско­ре ста­ли из­вест­ны и по­лу­ча­ли за­ка­зы (в том числе на порт­ре­ты и ре­лигиозной ра­бо­ты; большая часть этих про­из­ве­де­ний не сохранилась). В 1648 году братья Ленен из­бра­ны чле­на­ми толь­ко что об­ра­зо­ван­ной Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (Ан­ту­ан и Луи по­лу­чи­ли зва­ние жан­ро­вых жи­во­пис­цев); спус­тя 2 ме­ся­ца скон­ча­лись оба стар­ших бра­та. Все под­пи­сан­ные (их со­хра­ни­лось 16) и да­ти­ро­ван­ные кар­ти­ны братьев Ленен от­но­сят­ся к 1640-м годам. Ин­те­рес к их твор­че­ст­ву воз­ро­дил­ся по­сле дол­го­го пе­рио­да заб­ве­ния бла­го­да­ря тру­дам Шан­флё­ри («Ка­та­лог кар­тин Ле­не­нов», около 1861 года; «Жи­во­пис­цы ре­аль­но­сти при Лю­до­ви­ке XIII. Бра­тья Ле­нен», 1862 год). Изу­че­ние на­сле­дия Ленен сти­му­ли­ро­ва­ла па­риж­ская вы­став­ка «Жи­во­пис­цы ре­аль­но­сти» (1934 год), од­на­ко многие про­бле­мы ат­ри­бу­ции (раз­де­ле­ния их твор­че­ст­ва) нель­зя счи­тать окон­ча­тель­но ре­шён­ны­ми и по­ны­не.

Са­мым «ар­хаи­че­ским» и «фла­манд­ским» из братьев Ленен при­ня­то счи­тать Ан­туана; при­пи­сы­вае­мые ему бе­зы­скус­ные груп­по­вые порт­ре­ты на мед­ных дос­ках дроб­ны по ком­по­зи­ции и од­но­об­раз­ны по ха­рак­те­ри­сти­кам. Наи­бо­лее яр­кий и та­лант­ли­вый из брать­ев, Луи, в ран­нем твор­че­ст­ве ис­пы­тал влия­ние ка­ра­вад­жиз­ма (ско­рее все­го, бла­го­да­ря зна­ком­ст­ву с про­из­ве­де­ния­ми Ва­лан­те­на и ра­бо­тав­ше­го во Фран­ции О. Джен­ти­ле­ски): «Тай­ная ве­че­ря» (1630-е годы, Лувр) и др. В 1640-е годы пи­сал пре­имущественно сце­ны из кре­сть­ян­ской жиз­ни, соз­дав осо­бый стиль, оди­на­ко­во да­лё­кий от идеа­ли­за­ции Д. Те­нир­са Млад­ше­го, ост­ро­го реа­лиз­ма А. Брау­эра и сти­хий­ной чув­ст­вен­но­сти «сча­ст­ли­вых пей­зан» П.П. Ру­бен­са. Чёт­кие ком­по­зиционные по­строе­ния, час­то имею­щие в сво­ей ос­но­ве мо­тив пред­стоя­ния (ху­дож­ник не­ред­ко ис­поль­зу­ет при­ём изо­ке­фа­лии), пла­стическую за­вер­шён­ность фор­мы, сдер­жан­ное бла­го­род­ст­во се­реб­ри­сто-се­рой гам­мы оп­ре­де­ля­ют яс­ный эмо­цио­наль­ный строй его кар­тин. Луи мо­ну­мен­та­ли­зи­ру­ет обы­ден­ное яв­ле­ние, при­да­ёт фи­гу­рам кре­сть­ян тор­же­ст­вен­ную зна­чи­тель­ность, не ли­шая их при этом жиз­нен­ной ха­рак­тер­но­сти («Воз­вра­ще­ние с се­но­ко­са», 1641 год, «Кре­сть­яне за едой», 1642 год, «Куз­ни­ца», все - Лувр; «От­дых всад­ни­ка», Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон ; «По­се­ще­ние ба­буш­ки», «Се­мей­ст­во мо­лоч­ни­цы», обе - Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). Воз­вы­шен­ной трак­тов­кой при­ро­ды и ком­по­зи­ци­он­ным со­вер­шен­ст­вом ра­бо­ты Луи близ­ки клас­си­ци­стическому искусству Н. Пус­се­на. Ма­тьё сна­ча­ла так­же ра­бо­тал в кре­сть­ян­ском жан­ре; позд­нее пи­сал эле­гант­ные порт­ре­ты и сце­ны из дво­рян­ско­го бы­та («Иг­ро­ки в трик-трак», Лувр ).

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