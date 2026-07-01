ЛЕНДОР УОЛТЕР СЕВЕДЖ

ЛЕНДОР УОЛТЕР СЕВЕДЖ - английский писатель.

Ро­дил­ся в бо­га­той ари­сто­кра­тической се­мье. Учил­ся в Три­ни­ти-кол­лед­же Окс­форд­ско­го университета (1792-1794 годы, был ис­клю­чён). Де­бю­ти­ро­вал в 1795 году по­этическим сбориком «Сти­хо­тво­ре­ния» («The poems») и опуб­ли­ко­ван­ным ано­ним­но са­ти­рическим пам­фле­том «На­зи­да­тель­ное по­сла­ние, по­свя­щён­ное гра­фу Стен­хо­пу» («Moral epistle, respectfully dedicated to Earl Stanhope»), в ко­то­ром вы­смеи­вал ан­ти­ли­бе­раль­ную по­ли­ти­ку пре­мьер-ми­ни­ст­ра У. Пит­та Млад­ше­го. Ув­ле­че­ние иде­ей силь­ной лич­но­сти на­шло вы­ра­же­ние в так называемой вос­точ­ной по­эме «Ге­бир» («Gebir», 1798 год), изо­бра­жаю­щей «ро­ко­вую страсть» чес­то­лю­би­во­го испанского ко­ро­ля к египетской ца­ри­це.

По­лу­чив в 1808 году боль­шое на­след­ст­во, Лендор по­жерт­во­вал его зна­чительную часть на воо­ру­же­ние воз­глав­лен­но­го им от­ря­да испанских пат­рио­тов, на­чав­ших ос­во­бо­ди­тель­ную борь­бу про­тив ок­ку­пи­ро­вав­ших Ис­па­нию французских войск. Ин­те­рес к ге­ро­ическому про­шло­му испанского на­ро­да от­ра­зил­ся в тра­ге­дии «Граф Юли­ан» («Count Julian», 1812 год) об арабском втор­же­нии в Ис­па­нию.

Наи­бо­лее из­вест­ное про­за­ическое про­из­ве­де­ние Лендора - «Во­об­ра­жае­мые раз­го­во­ры ли­те­ра­то­ров и го­су­дар­ст­вен­ных лю­дей» («Imaginary conversations of literary men and statesmen», vol. 1–5, 1824-1829 годы), пред­став­ляю­щее со­бой свыше 150 вы­мыш­лен­ных диа­ло­гов ме­ж­ду вы­даю­щи­ми­ся лич­но­стя­ми различных стран и ис­то­рических эпох на со­циаль­но-по­ли­тические, фи­ло­соф­ские, ре­лигиозные и литературные те­мы.

В эпи­сто­ляр­ном ро­ма­не «Пе­рикл и Ас­па­зия» («Pericles and Aspa­sia», 1836 год) Лендор изо­бра­зил в идеа­ли­зи­рованном ви­де жизнь древ­них Афин; в вос­соз­даю­щей эпо­ху Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния по­вес­ти «Пен­та­ме­рон» («The Pentameron», 1837 год) вос­про­из­вёл во­об­ра­жае­мые бе­се­ды Ф. Пет­рар­ки и Дж. Бок­кач­чо. Пуб­ли­ка­ци­ей в 1858 году сборникака яз­ви­тель­ных са­тир и эпи­грамм «Су­хой хво­рост» («Dry sticks») на­влёк на се­бя су­деб­ные пре­сле­до­ва­ния, в свя­зи с чем вы­ну­ж­ден был эмиг­ри­ро­вать .

Лендора счи­та­ют пред­ста­ви­те­лем не­оэл­ли­низ­ма в английской по­эзии, сто­рон­ни­ком воз­вра­та к клас­сическим фор­мам и ан­тич­ной про­сто­те. Его твор­че­ст­во ока­за­ло влия­ние на Р. Брау­нин­га, У. Пей­те­ра, А. Ч. Су­ин­бер­на и др.

Сочинения

The complete works / Ed. by T. E. Wel­by, S. Wheeler. L., 1927–1936. Vol. 1–16.