ЛЕНДОР УОЛТЕР СЕВЕДЖ
ЛЕНДОР УОЛТЕР СЕВЕДЖ - английский писатель.
Родился в богатой аристократической семье. Учился в Тринити-колледже Оксфордского университета (1792-1794 годы, был исключён). Дебютировал в 1795 году поэтическим сбориком «Стихотворения» («The poems») и опубликованным анонимно сатирическим памфлетом «Назидательное послание, посвящённое графу Стенхопу» («Moral epistle, respectfully dedicated to Earl Stanhope»), в котором высмеивал антилиберальную политику премьер-министра У. Питта Младшего. Увлечение идеей сильной личности нашло выражение в так называемой восточной поэме «Гебир» («Gebir», 1798 год), изображающей «роковую страсть» честолюбивого испанского короля к египетской царице.
Получив в 1808 году большое наследство, Лендор пожертвовал его значительную часть на вооружение возглавленного им отряда испанских патриотов, начавших освободительную борьбу против оккупировавших Испанию французских войск. Интерес к героическому прошлому испанского народа отразился в трагедии «Граф Юлиан» («Count Julian», 1812 год) об арабском вторжении в Испанию.
Наиболее известное прозаическое произведение Лендора - «Воображаемые разговоры литераторов и государственных людей» («Imaginary conversations of literary men and statesmen», vol. 1–5, 1824-1829 годы), представляющее собой свыше 150 вымышленных диалогов между выдающимися личностями различных стран и исторических эпох на социально-политические, философские, религиозные и литературные темы.
В эпистолярном романе «Перикл и Аспазия» («Pericles and Aspasia», 1836 год) Лендор изобразил в идеализированном виде жизнь древних Афин; в воссоздающей эпоху Раннего Возрождения повести «Пентамерон» («The Pentameron», 1837 год) воспроизвёл воображаемые беседы Ф. Петрарки и Дж. Боккаччо. Публикацией в 1858 году сборникака язвительных сатир и эпиграмм «Сухой хворост» («Dry sticks») навлёк на себя судебные преследования, в связи с чем вынужден был эмигрировать.
Лендора считают представителем неоэллинизма в английской поэзии, сторонником возврата к классическим формам и античной простоте. Его творчество оказало влияние на Р. Браунинга, У. Пейтера, А. Ч. Суинберна и др.
Сочинения
The complete works / Ed. by T. E. Welby, S. Wheeler. L., 1927–1936. Vol. 1–16.