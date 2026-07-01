ЛЕНЦ ЗИГФРИД

ЛЕНЦ ЗИГФРИД - немецкий писатель .

В 1943 году при­зван в вер­махт , в 1945 году де­зер­ти­ро­вал, был пе­ре­во­дчи­ком в со­ста­ве английской ко­мис­сии по де­лам плен­ных. По­сле вой­ны изу­чал фи­ло­со­фию, ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ние и английскую фи­ло­ло­гию в Гам­бург­ском университете (1945-1948 годах). В 1948-1951 годах ра­бо­тал в газете «Die Welt».

Ге­рои ран­них ро­ма­нов Ленца «То бы­ли яс­т­ре­бы в не­бе» («Es waren Habichte in der Luft», 1951), «Ду­эль с те­нью» («Duell mit dem Schatten», 1953), «Хле­ба и зре­лищ» («Brot und Spiele», 1959, русский перевод 1975), на­пи­сан­ных под силь­ным влия­ни­ем У. Фолк­не­ра и Э. Хе­мин­гу­эя, всту­па­ют в еди­но­бор­ст­во с при­род­ной сти­хи­ей и об­ще­ст­вом. Пер­вый ус­пех Ленцу при­нёс сборник рас­ска­зов в ду­хе шван­ков «Так неж­на бы­ла Зу­лей­кен» («So zärtlich war Su­leyken», 1955, в русском переводе - «В зу­лей­кен­ском ми­лом краю», 1998). Ко­мические эф­фек­ты и скры­тый гро­теск при­су­щи так­же сборникам рас­ска­зов Л. «Лу­ка, про­сто­душ­ный бат­рак» («Lukas, sanftmütiger Knechte», 1958), «Рас­ска­зы Ле­ма­на, или Как пре­кра­сен был мой ры­нок» («Leh­manns Erzählungen, oder So schön war mein Markt», 1964, в русском переводе - «Рас­ска­зы Ле­ма­на, или Ис­по­ведь спе­ку­лян­та», 1998), «За­пах Ми­ра­бе­ли» («Das Geist der Mirabelle», 1974, русский перевод 1985).

Наи­бо­лее зна­чительный ро­ман Ленца «Урок не­мец­ко­го» («Deutschstunde», 1968, русский перевод 1971) на­пи­сан в фор­ме ис­по­ве­ди под­ро­ст­ка, бе­ру­ще­го на се­бя от­вет­ст­вен­ность за пре­сту­п­ле­ния от­ца - слу­жи­те­ля фа­шист­ско­го ре­жи­ма. Мо­тив рас­ко­ла по­ко­ле­ний уси­лен в ро­ма­не «Жи­вой при­мер» («Das Vorbild», 1973, русский перевод 1977); об­ли­че­ние на­циз­ма и лож­но­го пат­рио­тиз­ма Ленц про­дол­жил в ро­ма­нах «Крае­вед­че­ский му­зей» («Heimatmuseum», 1978, русский перевод 1982) и «Учеб­ный плац» («Exer­zierplatz», 1985). Из позд­них про­из­ве­де­ний Ленца наи­бо­лее из­вес­тен ро­ман «Бю­ро на­хо­док» («Fundbüro», 2003, русский перевод 2004) о тро­га­тель­ных чу­да­ках, не впи­сы­ваю­щих­ся в ритм современной жиз­ни.

Сочинения:

Werkausgabe. Hamb., 1996-1999. Bd 1-20.