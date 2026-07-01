ЛЕНЦ ЗИГФРИД
ЛЕНЦ ЗИГФРИД - немецкий писатель.
В 1943 году призван в вермахт, в 1945 году дезертировал, был переводчиком в составе английской комиссии по делам пленных. После войны изучал философию, литературоведение и английскую филологию в Гамбургском университете (1945-1948 годах). В 1948-1951 годах работал в газете «Die Welt».
Герои ранних романов Ленца «То были ястребы в небе» («Es waren Habichte in der Luft», 1951), «Дуэль с тенью» («Duell mit dem Schatten», 1953), «Хлеба и зрелищ» («Brot und Spiele», 1959, русский перевод 1975), написанных под сильным влиянием У. Фолкнера и Э. Хемингуэя, вступают в единоборство с природной стихией и обществом. Первый успех Ленцу принёс сборник рассказов в духе шванков «Так нежна была Зулейкен» («So zärtlich war Suleyken», 1955, в русском переводе - «В зулейкенском милом краю», 1998). Комические эффекты и скрытый гротеск присущи также сборникам рассказов Л. «Лука, простодушный батрак» («Lukas, sanftmütiger Knechte», 1958), «Рассказы Лемана, или Как прекрасен был мой рынок» («Lehmanns Erzählungen, oder So schön war mein Markt», 1964, в русском переводе - «Рассказы Лемана, или Исповедь спекулянта», 1998), «Запах Мирабели» («Das Geist der Mirabelle», 1974, русский перевод 1985).
Наиболее значительный роман Ленца «Урок немецкого» («Deutschstunde», 1968, русский перевод 1971) написан в форме исповеди подростка, берущего на себя ответственность за преступления отца - служителя фашистского режима. Мотив раскола поколений усилен в романе «Живой пример» («Das Vorbild», 1973, русский перевод 1977); обличение нацизма и ложного патриотизма Ленц продолжил в романах «Краеведческий музей» («Heimatmuseum», 1978, русский перевод 1982) и «Учебный плац» («Exerzierplatz», 1985). Из поздних произведений Ленца наиболее известен роман «Бюро находок» («Fundbüro», 2003, русский перевод 2004) о трогательных чудаках, не вписывающихся в ритм современной жизни.
Сочинения:
Werkausgabe. Hamb., 1996-1999. Bd 1-20.