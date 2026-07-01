ЛЕНАУ НИКОЛАУС
ЛЕНАУ НИКОЛАУС - австрийский поэт.
Сын обедневшего дворянина. В 1818-1821 годах изучал философию в Венском университете, затем право, агрономию, медицину в Пресбурге и Вене. С 1830 года полностью посвятил себя поэзии. В 1831 году переехал в Гейдельберг, позднее в Штутгарт. Сблизился со швабской школой поэтов-романтиков (Г. Шваб, Л. Уланд, Ю. Кернер). В 1832 году побывал в США.
Первый поэтический сборник - «Стихотворения» («Gedichte», 1832 год), в который вошёл цикл «Камышовые песни» («Schilflieder»), принёс Ленау известность и признание. Лирика Ленау пронизана «мировой скорбью» и меланхолией, обращена к природе как воплощению тончайших движений души: сборники «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1838 год), «Стихотворения» («Gedichte», 1844 год). Философское начало в поэзии Ленау гармонично сочетается с богатой метафорикой и мелодическим строем стиха. В сборнике «Польские песни» («Polenlieder», 1835 год) сильна демократическая, свободолюбивая тенденция.
Драматическая поэма «Фауст» («Faust», 1836 год, русский перевод 1892 года), посвящённая трагедии личности, переживающей конфликт христианского смирения и бунтарской гордыни, и социально-философская поэма «Савонарола» («Savonarola», 1837 год, русский перевод 2003 года) навлекли на Ленау цензурные преследования. В поэмах «Ян Жижка» («Johannes Žiška», 1837-1842 годы, русский перевод 1956 года) и «Альбигойцы» («Die Albigenser», 1842 год) Ленау обратился к философскому осмыслению историко-революционной и религиозной тематики. Незавершённая поэма «Дон Жуан» («Don Juan», 1844 год; издана в 1851 году), высшее философско-эстетическое достижение Ленау, связана с поисками смысла жизни в любовном переживании, в преодолении дуализма духа и тела.
Оказал существенное воздействие на С. Кьеркегора и Ф. Ницше. В России середины XIX - начало XX веков Ленау был одним из самых переводимых поэтов; к его творчеству обращались Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Плещеев, К.Д. Бальмонт и многие другие. В 1844 году Леану испытал резкое ухудшение душевного состояния и совершил попытку самоубийства. Умер в психиатрической лечебнице.
Сочинения
Стихотворения. Ян Жижка. М., 1956;
Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe. W., 1989–2004. Bd 1–7.