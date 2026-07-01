ЛЕНАУ НИКОЛАУС

ЛЕНАУ НИКОЛАУС - австрийский поэт.

Сын обед­нев­ше­го дво­ря­ни­на. В 1818-1821 годах изу­чал фи­ло­со­фию в Вен­ском университете, за­тем пра­во, аг­ро­но­мию, ме­ди­ци­ну в Прес­бур­ге и Ве­не. С 1830 года пол­но­стью по­свя­тил се­бя по­эзии. В 1831 году пе­ре­ехал в Гей­дель­берг, позд­нее в Штут­гарт. Сбли­зил­ся со шваб­ской шко­лой по­этов-ро­ман­ти­ков (Г. Шваб, Л. Уланд, Ю. Кер­нер). В 1832 году по­бы­вал в США.

Пер­вый по­этический сборник - «Сти­хо­тво­ре­ния» («Gedichte», 1832 год), в ко­то­рый во­шёл цикл «Ка­мы­шо­вые пес­ни» («Schil­flie­der»), при­нёс Ленау из­вест­ность и при­зна­ние. Ли­ри­ка Ленау про­ни­за­на «ми­ро­вой скор­бью» и ме­лан­хо­ли­ей, об­ра­ще­на к при­ро­де как во­пло­ще­нию тон­чай­ших дви­же­ний ду­ши: сборники «Но­вые сти­хо­тво­ре­ния» («Neue Gedichte», 1838 год), «Сти­хо­тво­ре­ния» («Gedichte», 1844 год). Фи­лософское на­ча­ло в по­эзии Ленау гар­мо­нич­но со­че­та­ет­ся с бо­га­той ме­та­фо­ри­кой и ме­ло­дическим стро­ем сти­ха. В сборнике «Поль­ские пес­ни» («Po­lenlieder», 1835 год) силь­на де­мо­кра­ти­че­ская, сво­бо­до­лю­би­вая тен­ден­ция.

Дра­ма­тическая по­эма «Фа­уст» («Faust», 1836 год, русский перевод 1892 года), по­свя­щён­ная тра­ге­дии лич­но­сти, пе­ре­жи­ваю­щей ко­нф­ликт хри­сти­ан­ско­го сми­ре­ния и бун­тар­ской гор­ды­ни, и со­ци­аль­но-фи­лософская по­эма «Са­во­на­ро­ла» («Savonarola», 1837 год, русский перевод 2003 года) на­влек­ли на Ленау цен­зур­ные пре­сле­до­ва­ния. В по­эмах «Ян Жиж­ка» («Jo­han­nes Žiška», 1837-1842 годы, русский перевод 1956 года) и «Аль­би­гой­цы» («Die Albigen­ser», 1842 год) Ленау об­ра­тил­ся к фи­лософскому ос­мыс­ле­нию ис­то­ри­ко-ре­во­люционной и ре­лигиозной те­ма­ти­ки. Не­за­вер­шён­ная по­эма «Дон Жу­ан» («Don Juan», 1844 год; издана в 1851 году), выс­шее фи­лософско-эс­те­тическое дос­ти­же­ние Ленау, свя­за­на с по­ис­ка­ми смыс­ла жиз­ни в лю­бов­ном пе­ре­жи­ва­нии, в пре­одо­ле­нии дуа­лиз­ма ду­ха и те­ла.

Ока­зал су­ще­ст­вен­ное воз­дей­ст­вие на С. Кьер­ке­го­ра и Ф. Ниц­ше . В Рос­сии середины XIX - начало XX веков Ленау был од­ним из са­мых пе­ре­во­ди­мых по­этов; к его твор­че­ст­ву об­ра­ща­лись Ф.И. Тют­чев, А.А. Фет, А.Н. Пле­ще­ев, К.Д. Баль­монт и многие другие. В 1844 году Леану ис­пы­тал рез­кое ухуд­ше­ние ду­шев­но­го со­стоя­ния и со­вер­шил по­пыт­ку са­мо­убий­ст­ва. Умер в пси­хи­ат­рической ле­чеб­ни­це.

Сочинения

Сти­хо­тво­ре­ния. Ян Жиж­ка. М., 1956;

Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamt­ausgabe. W., 1989–2004. Bd 1–7.