ЛЕМЕШЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ЛЕМЕШЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский певец.

Народный артист СССР (1950 год). Из кре­сть­ян. В 1924 году окон­чил Московскую консерваторию (учил­ся у Л.Ю. Звя­ги­ной, Н.Г. Рай­ско­го). С то­го же го­да со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Опер­ной сту­дии имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го. На опер­ной сце­не де­бю­ти­ро­вал в 1926 году в Сверд­лов­ске, в 1927-1929 годах вы­сту­пал в Рус­ской опе­ре при КВЖД в Хар­би­не, в 1929-1931 годах - в Опер­ном те­ат­ре в Тиф­ли­се. В 1931-1956 годах со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра.

Один из круп­ней­ших отечественных пев­цов советского пе­рио­да. Об­ла­дал го­ло­сом свое­об­раз­но­го «лу­че­зар­но­го» тем­бра, за­ду­шев­ной ис­пол­ни­тель­ской ма­не­рой. Про­сла­вил­ся в пар­тии Лен­ско­го (опе­ра «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го ; впер­вые в Боль­шом те­ат­ре вы­сту­пил в ней в 1931 году, в по­след­ний раз - в 1972 году, в день сво­его 70-ле­тия). Сре­ди пар­тий: Бе­рен­дей, Лев­ко, Звез­до­чёт, Ин­дий­ский гость («Сне­гу­роч­ка», «Май­ская ночь», «Зо­ло­той пе­ту­шок», «Сад­ко» Н.А. Рим­ского-Кор­са­ко­ва), Вла­ди­мир Иго­ре­вич («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на), Афа­на­сий Ива­но­вич («Со­ро­чин­ская яр­мар­ка» М.П. Му­сорг­ско­го), Дуб­ров­ский (од­но­имённая опе­ра Э.Ф. На­прав­ни­ка), Гер­цог, Альф­ред («Ри­голет­то», «Тра­виа­та» Дж. Вер­ди), Фа­уст, Ро­мео («Фа­уст», «Ро­мео и Джуль­ет­та» Ш. Гу­но), Аль­мави­ва («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Дже­ральд («Лак­ме» Л. Де­ли­ба), Фра-Дья­во­ло (од­но­имённая опе­ра Д. Ф. Э. Обе­ра). В 1957 году вы­сту­пил ре­жис­сё­ром-по­ста­нов­щи­ком и ис­пол­ни­те­лем главной ро­ли в опе­ре «Вер­тер» Ж. Масс­не.

Лемешев - вы­даю­щий­ся ка­мер­ный пе­вец, его ре­пер­ту­ар вклю­чал как клас­сические про­из­ве­де­ния, так и по­пу­ляр­ные итальянские, русские народные и советские ли­рические пес­ни. В 1939 году осу­ще­ст­вил цикл из 5 кон­цер­тов, в ко­то­рых ис­пол­нил все ро­ман­сы Чай­ков­ско­го. Га­ст­ро­ли­ро­вал по СССР, в Фин­лян­дии, ГДР . В 1959-1961 годах художественный руководитель Опер­ной сту­дии Московской кон­сер­ва­то­рии.

В 1940 году сыг­рал роль Пе­ти Го­вор­ко­ва в фильме «Му­зы­каль­ная ис­то­рия» (реж. А.В. Ива­нов­ский). Сни­мал­ся в те­ле­филь­мах-опе­рах «Дуб­ров­ский» и «Де­мон» (оба 1960 года). Ау­дио- и ви­део­за­пи­си.

Государственная премия СССР (1941 год). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1951, 1972, 1976 годы).

Сочинения

Путь к ис­кус­ст­ву. 3-е изд. М., 1982.