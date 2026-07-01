ЛЕМЕШЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ЛЕМЕШЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский певец.
Народный артист СССР (1950 год). Из крестьян. В 1924 году окончил Московскую консерваторию (учился у Л.Ю. Звягиной, Н.Г. Райского). С того же года совершенствовался в Оперной студии имени К.С. Станиславского. На оперной сцене дебютировал в 1926 году в Свердловске, в 1927-1929 годах выступал в Русской опере при КВЖД в Харбине, в 1929-1931 годах - в Оперном театре в Тифлисе. В 1931-1956 годах солист московского Большого театра.
Один из крупнейших отечественных певцов советского периода. Обладал голосом своеобразного «лучезарного» тембра, задушевной исполнительской манерой. Прославился в партии Ленского (опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского; впервые в Большом театре выступил в ней в 1931 году, в последний раз - в 1972 году, в день своего 70-летия). Среди партий: Берендей, Левко, Звездочёт, Индийский гость («Снегурочка», «Майская ночь», «Золотой петушок», «Садко» Н.А. Римского-Корсакова), Владимир Игоревич («Князь Игорь» А.П. Бородина), Афанасий Иванович («Сорочинская ярмарка» М.П. Мусоргского), Дубровский (одноимённая опера Э.Ф. Направника), Герцог, Альфред («Риголетто», «Травиата» Дж. Верди), Фауст, Ромео («Фауст», «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно), Альмавива («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Джеральд («Лакме» Л. Делиба), Фра-Дьяволо (одноимённая опера Д. Ф. Э. Обера). В 1957 году выступил режиссёром-постановщиком и исполнителем главной роли в опере «Вертер» Ж. Массне.
Лемешев - выдающийся камерный певец, его репертуар включал как классические произведения, так и популярные итальянские, русские народные и советские лирические песни. В 1939 году осуществил цикл из 5 концертов, в которых исполнил все романсы Чайковского. Гастролировал по СССР, в Финляндии, ГДР. В 1959-1961 годах художественный руководитель Оперной студии Московской консерватории.
В 1940 году сыграл роль Пети Говоркова в фильме «Музыкальная история» (реж. А.В. Ивановский). Снимался в телефильмах-операх «Дубровский» и «Демон» (оба 1960 года). Аудио- и видеозаписи.
Государственная премия СССР (1941 год). Награждён орденами Ленина (1951, 1972, 1976 годы).
Сочинения
Путь к искусству. 3-е изд. М., 1982.