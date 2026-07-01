ЛЭМ ЧАРЛЗ
ЛЭМ (Lamb) ЧАРЛЗ - английский писатель, литературный критик.
Родился в семье клерка. Учился в благотворительном пансионе Христов госпиталь в Лондоне, где подружился с С. Т. Колриджем, оказавшим глубокое влияние на его творчество. В 1792-1825 годы служил клерком в торговой компании. В 1796 году пережил тяжёлую семейную драму (его сестра Мэри в припадке безумия убила мать).
Дебютировал в печати в 1794 году, анонимно поместив стихи в газету «Morning Chronicle». В 1796 году стихи Лэма были опубликованы в сборнике Колриджа «Стихотворения на разные темы»; в 1798 году вышел поэтический сборник «Белый стих» («Blank verse», совместно с Ч. Ллойдом). Из лирических произведений Лэма наиболее известно стих. «Былые знакомые лица» («The old familiar faces», 1789, русский перевод М. Л. Михайлова, 1859). Широкую известность Лэму принесли очерки, публиковавшиеся с 1820 года в журналах под псевдонимом Элия; в 1823 году вышли отдельным изданием [«Очерки Элии» («Essays of Elia»], а в 1833 году дополнены «Последними очерками Элии» («The last essays of Elia»). Очерки Лэма - отличающиеся стилистическим мастерством и окрашенные лирическим юмором зарисовки жизни Лондона, его прошлого и настоящего, сочетающие автобиографичность с романтическим вымыслом. Популярностью пользовались пересказы для детей шекспировских пьес «Рассказы из Шекспира» («Тales from Shakespeare», vol. 1-2, 1807, в соавторстве с сестрой, русский перевод 1865). В 1808 году Лэм выпустил «Приключения Улисса» («The аdventures of Ulysses») - переложение для детей «Одиссеи» Гомера. Среди других произведений: повесть «Розамунда Грей» («A tale of Rosamund Gray», 1798), трагедия в стихах «Джон Вудвил» («John Woodvil», 1802), эссе о писателях, художниках, актёрах. Составитель антологии «Английские драматические поэты, современники Шекспира» («Specimens of English dramatic poets who lived about the time of Shakespeare», 1808).
Сочинения:
The works of Charles and Mary Lamb. L., 1903–1905. Vol. 1–7;
The letters. L., 1935. Vol. 1–3;
Очерки Элии. Л., 1979.