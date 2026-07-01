ЛЭМ ЧАРЛЗ

ЛЭМ (Lamb) ЧАРЛЗ - английский пи­са­тель, литературный кри­тик.

Ро­дил­ся в се­мье клер­ка. Учил­ся в бла­го­тво­рительном пан­сио­не Хри­стов гос­пи­таль в Лон­до­не, где под­ру­жил­ся с С. Т. Кол­рид­жем , ока­зав­шим глу­бо­кое влия­ние на его твор­че­ст­во. В 1792-1825 годы слу­жил клер­ком в тор­го­вой ком­па­нии. В 1796 году пе­ре­жил тя­жё­лую се­мей­ную дра­му (его се­ст­ра Мэ­ри в при­пад­ке бе­зу­мия уби­ла мать).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1794 году, ано­ним­но по­мес­тив сти­хи в газету «Morning Chro­nicle». В 1796 году сти­хи Лэма бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны в сборнике Кол­рид­жа «Сти­хо­тво­ре­ния на раз­ные те­мы»; в 1798 году вы­шел по­этический сборник «Бе­лый стих» («Blank verse», со­вместно с Ч. Ллой­дом). Из ли­рических про­из­ве­де­ний Лэма наи­бо­лее из­вест­но стих. «Бы­лые зна­ко­мые ли­ца» («The old familiar faces», 1789, русский перевод М. Л. Ми­хай­ло­ва, 1859). Ши­ро­кую из­вест­ность Лэму при­нес­ли очер­ки , пуб­ли­ко­вав­шие­ся с 1820 года в жур­на­лах под псевдонимом Элия; в 1823 году вышли отдельным из­да­ни­ем [«Очер­ки Элии» («Es­says of Elia»], а в 1833 году до­пол­не­ны «По­след­ни­ми очер­ка­ми Элии» («The last essays of Elia»). Очер­ки Лэма - от­ли­чаю­щие­ся сти­ли­стическим мас­тер­ст­вом и ок­ра­шен­ные ли­рическим юмо­ром за­ри­сов­ки жиз­ни Лон­до­на, его про­шло­го и на­стоя­щего, со­че­таю­щие ав­то­био­гра­фич­ность с ро­ман­тическим вы­мыс­лом. По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись пе­ре­ска­зы для де­тей шек­спи­ров­ских пьес «Рас­ска­зы из Шек­спи­ра» («Тales from Shakespeare», vol. 1-2, 1807, в со­авторстве с се­ст­рой, русский перевод 1865). В 1808 году Лэм вы­пус­тил «При­клю­че­ния Улис­са» («The аdventures of Ulysses») - пе­ре­ло­же­ние для де­тей «Одис­сеи» Го­ме­ра . Сре­ди других про­из­ве­де­ний: по­весть «Ро­за­мун­да Грей» («A tale of Rosamund Gray», 1798), тра­ге­дия в сти­хах «Джон Вуд­вил» («John Woodvil», 1802), эс­се о пи­са­те­лях, ху­дож­ни­ках, ак­тё­рах. Со­ста­ви­тель ан­то­ло­гии «Анг­лий­ские дра­ма­ти­че­ские по­эты, со­вре­мен­ни­ки Шек­спи­ра» («Specimens of English dramatic poets who lived about the time of Shake­speare», 1808).

Сочинения:

The works of Charles and Mary Lamb. L., 1903–1905. Vol. 1–7;

The letters. L., 1935. Vol. 1–3;

Очер­ки Элии. Л., 1979.