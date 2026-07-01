ЛЕКАРБО МАРК

ЛЕКАРБО МАРК - французский писатель, поэт, путешественник, адвокат.

Изу­чал цер­ков­ное и гражданское пра­во в Па­ри­же, по­сле че­го там же за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой. В 1606 году по при­гла­ше­нию од­но­го из сво­их кли­ен­тов при­был в Ака­дию, где про­вёл око­ло го­да. Про­жи­вая в Пор-Руа­я­ле (ны­не в чер­те города Ан­на­по­лис-Рой­ал), мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Но­вой Фран­ции, со­би­рая све­де­ния о жиз­ни и хо­зяйственной дея­тель­но­сти французских ко­ло­ни­стов и ко­рен­но­го на­се­ле­ния.

Ор­га­ни­зо­вал пер­вое в ис­то­рии Ка­на­ды те­ат­раль­ное пред­став­ле­ние (1606 год). Ав­тор тру­да «Ис­то­рия Но­вой Фран­ции» (1609 год), яв­ляю­ще­го­ся цен­ным ис­точ­ни­ком по ран­ней ис­то­рии французской ко­ло­ни­за­ции Северной Аме­ри­ки.

Сочинения:

History of New France / Ed. W. L. Grant. N. Y., 1968. Vol. 1–3.