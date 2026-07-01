ЛЕКАРБО МАРК
ЛЕКАРБО МАРК - французский писатель, поэт, путешественник, адвокат.
Изучал церковное и гражданское право в Париже, после чего там же занимался адвокатской практикой. В 1606 году по приглашению одного из своих клиентов прибыл в Акадию, где провёл около года. Проживая в Пор-Руаяле (ныне в черте города Аннаполис-Ройал), много путешествовал по Новой Франции, собирая сведения о жизни и хозяйственной деятельности французских колонистов и коренного населения.
Организовал первое в истории Канады театральное представление (1606 год). Автор труда «История Новой Франции» (1609 год), являющегося ценным источником по ранней истории французской колонизации Северной Америки.
Сочинения:
History of New France / Ed. W. L. Grant. N. Y., 1968. Vol. 1–3.