ЛЕХСКАЯ БИТВА 955

ЛЕХСКАЯ БИТВА 955 года - сражение в окрестностях города Аугсбург на реке Лех.

10 ав­гу­ста, в ко­то­ром объ­е­ди­нён­ные си­лы сак­сон­ских , франк­ских , шваб­ских, ба­вар­ских и чешских фео­да­лов под ко­мандованием германского ко­ро­ля и бу­ду­ще­го императора От­то­на I Ве­ли­ко­го раз­би­ли ко­чев­ни­ков-венг­ров под пред­во­ди­тель­ст­вом Бул­чу и Ле­хе­ла. По чис­лен­но­сти венгерское вой­ско в 5 раз пре­вос­ходи­ло гер­ман­ское. По­бе­да бы­ла дос­тиг­ну­та бла­го­да­ря стро­гой дис­ци­п­ли­не и пре­во­сход­ст­ву в воо­ру­же­нии тя­жё­лой германской ры­цар­ской кон­ни­цы над лёг­кой вен­гер­ской. По при­ка­зу От­то­на три за­хва­чен­ных в плен венгерских во­ж­дя бы­ли каз­не­ны в Ре­генс­бур­ге.

Лехская битва по­ло­жи­ла ко­нец гра­би­тель­ским по­хо­дам венг­ров в стра­ны Центральной и Западной Ев­ро­пы.

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