ЛЕХСКАЯ БИТВА 955
ЛЕХСКАЯ БИТВА 955 года - сражение в окрестностях города Аугсбург на реке Лех.
10 августа, в котором объединённые силы саксонских, франкских, швабских, баварских и чешских феодалов под командованием германского короля и будущего императора Оттона I Великого разбили кочевников-венгров под предводительством Булчу и Лехела. По численности венгерское войско в 5 раз превосходило германское. Победа была достигнута благодаря строгой дисциплине и превосходству в вооружении тяжёлой германской рыцарской конницы над лёгкой венгерской. По приказу Оттона три захваченных в плен венгерских вождя были казнены в Регенсбурге.
Лехская битва положила конец грабительским походам венгров в страны Центральной и Западной Европы.