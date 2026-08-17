ЛЕХОВИЧ (Ляхович) ВЛАДИМИР АНДЕЕВИЧ

Из потомственных дворян Орловской губернии. Окончил Орловскую Бахтина военную гимназию. 13.7.1877 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 31.8.1877 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 8.8.1880 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 3-ю гвардейскую и гренадерскую артиллерийскую бригаду с прикомандированием к лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде. 6.8.1881 переведен в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду с переименованием в прапорщики. 8.4.1884 произведен в подпоручики. 24.3.1885 произведен в поручики (со старшинством с 1.1.1885). 30.8.1892 произведен в штабс-капитаны. 2.4.1895 произведен в капитаны. 13.4.1898 поступил в Офицерскую артиллерийскую школу. 1.9.1898 окончил школу «успешно». 13.10.1898 назначен командующим 3-й батареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. 6.12.1898 произведен в полковники с утверждением командиром батареи. 14.11.1902 назначен командиром 1-й батареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. 6.3.1904 назначен командиром Гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона. 30.11.1904 назначен командующим 22-й артиллерийской бригадой. 6.12.1906 произведен в генерал-майоры с утверждением командиром бригады. 21.11.1907 назначен командиром л лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. 14.11.1909 назначен помощником начальника Главного артиллерийского управления. 11.11.1910 назначен начальником отдела Главного артиллерийского управления. 6.12.1910 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 6.12.1912). 29.7.1914 назначен и. д. начальниокм административного отдела Главного артиллерийского управления. 13.10.1914 утвержден в должности. 25.8.1915 назначен и. д. помощника начальника Главного артиллерийского управления. 6.9.1915 утвержден в должности. 6.3.1917 назначен начальником Главного артиллерийского управления. 11.12.1917 уволен со службы по прошению с мундиром и пенсией. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. 2.8.1919 назначен в резерв чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. Затем состоял при управлении по артиллерийскому снабжению ВСЮР. В фев. 1920 г. эвакуирован в Югославию. Проживал в Белграде. Председатель Общества офицеров-артиллеристов, член Совета объединенных офицерских организаций. В 1924 г. переехал в США. Председатель Гвардейского объединения, объединения гвардейской артиллерии и объединения лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады, начальник отдела РОВСв Нью-Йорке. В феврале 1929 г. переехал во Францию. Скончался в Русском доме. Погребен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

Жена: дочь коллежского секретаря Людмила Борисовна (урожденная Похвиснева) (14.6.1864, Саратовская губ.–5.4.1955, США). Дети: Ольга (род. 9.7.1886), Андрей (род. 29.10.1896), Дмитрий (17.5.1902–14.5.1995, США).