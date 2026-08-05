ЛЕХ

Лех — река в Австрии и Германии (Бавария), правый приток Дуная. В 955 в местности Лехфельд, между реками Л. и Вертах южнее Аугсбурга, состоялась решающая битва между германцами и венграми (по другой версии, сражение произошло к западу от Аугсбурга). Рассчитывая воспользоваться политической нестабильностью в Германском королевстве, в июне — июле 955 венгры (предположительно около 10 тыс. человек) вторглись в Баварию и осадили Аугсбург. Король Оттон I в короткий срок собрал войско (около 8 тыс. человек) и 10 августа подошел к городу. Венгерская конница внезапной атакой рассеяла германский арьергард и бросилась грабить обоз, но была разбита тяжелой кавалерией лотарингского герцога Конрада Рыжего. Тем временем главные силы во главе с Оттоном завязали сражение с войском венгров. Уступая германцам в дисциплине и вооружении, венгры отошли. Германцы захватили венгерский обоз и освободили Аугсбург. Намереваясь уничтожить венгерское войско, Оттон велел охранять речные броды, чтобы не позволить противнику ускользнуть (на западе, в Лотарингии, венгров поджидали местные силы под командованием брата короля, св. Бруно Кёльнского). Отступавшие венгры первоначально сохраняли порядок, но 11—12 августа, деморализованные проливным дождем и нападениями германцев, обратились в бегство. Их предводители Булчу, Лел и Сур были схвачены и казнены в Регенсбурге; других пленных также казнили или, отрубив им нос и уши, отослали в Венгрию. Битва под Аугсбургом положила конец разрушительным набегам венгров на Зап. Европу. Вероятно, венгерский князь Файс после сражения был свергнут. Его преемник Такшонь начал военные действия против Византии, но потерпел поражение в битве при Аркадиополе (970). После этого венгры окончательно перешли к оседлости и земледелию, что способствовало формированию Венгерского королевства. Победа над венграми существенно укрепила авторитет Оттона I (согласно Видукинду, после битвы воины провозгласили его «отцом отечества») и позволила ему принять титул императора (962).

Лит. : Leyser K. J. The Battle at the Lech, 955. A Study in Tenth-Century Warfare // History. Vol. 50 (1965). P. 1—25; Einsle H. Die Ungarnschlacht im Jahre 955 auf dem Lechfeld — Ursachen und Wirkungen. Augsburg, 1979; Bowlus Ch. R. The Battle of Lechfeld and Its Aftermath, August 955. The End of the Age of Migrations in the Latin West. Aldershot, 2006.