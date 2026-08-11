ЛЕГРАН МИШЕЛЬ
ЛЕГРАН МИШЕЛЬ - французский композитор, дирижёр, пианист.
Сын кинокомпозитора Р. Леграна и пианистки А.М. Тер-Микаэлян. В 1950 году окончил Парижскую консерваторию, где учился игре на фортепиано, дирижированию (среди педагогов – Н. Буланже), теории музыки. С 1947 года (после посещения концерта Д. Гиллеспи) увлёкся джазом. В 1950-е годы писал музыку к балетным постановкам Р. Пети, дирижировал ими. В 1954 году дирижёр оркестра М. Шевалье, совершил с ним гастрольную поездку в Нью-Йорк; в том же году выпустил 1-ю грампластинку с записями собственных песен.
Участник Международного фестиваля молодёжи и студентов в Москве (1957 год). С конца 1950-х годов сочинял киномузыку, работал с режиссёрами Ж.Л. Годаром («Жить своей жизнью», 1962 год), М. Карне и др. Всемирную популярность завоевал фильм «Шербурские зонтики» (режиссёр Ж. Деми, 1964 год), полностью построенный на музыке Л. Выступил как актёр в фильме «Клео от 5 до 7» (режиссёр А. Варда, 1961 год).
В 1966 году, получив приглашение из Голливуда, переехал в США. В 1980-1990-е годы Легран играл в составе своего джазового трио, аккомпанировал С. Граппелли, Р. Чарлзу, Д. Росс, Бьёрк и другими джазовым и популярным музыкантам. Автор музыки более чем к 170 фильмам (среди последних - фильм «Янтарные крылья», 2003 год, режиссёр А.Э. Разенков). Записал свыше 100 альбомов джазовой, популярной и академической (в том числе в ансамбле с певицей К. Те Канава) музыки.