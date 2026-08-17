ЛЕГИЗМ

ЛЕГИЗМ (юр.) - влиятельное течение в юридической мысли.

Основные по­сту­ла­ты легизма: опо­ра на за­кон, официальное за­ко­но­да­тель­ст­во ; клас­си­фи­ка­ция и сис­те­ма­ти­за­ция зна­ния на ос­но­ве ан­тич­но­го рим­ско­го част­но­го пра­ва; не­при­ятие со­слов­ных феодальных при­ви­ле­гий и борь­ба за государственную юрис­дик­цию. Изу­чая эм­пи­рические дан­ные (за­ко­ны, обы­чаи, ре­ше­ния пуб­лич­ных ор­га­нов), ле­ги­сты рас­смат­ри­ва­ли их во взаи­мо­свя­зи, клас­си­фи­ци­руя и сис­те­ма­ти­зи­руя их в рам­ках со­вре­мен­ных им об­щих прин­ци­пов и по­ня­тий. Об­раз­цом для ле­ги­стов слу­жи­ло дей­ст­во­вав­шее в ан­тич­но­сти рим­ское пра­во.

Западно-ев­ропейский легизм на­чал фор­ми­ро­вать­ся в XII веке и свя­зан с име­нем Ир­не­рия. Про­шёл в про­цес­се эво­лю­ции ряд эта­пов: глос­са­тор­ский (смотри Глос­са­то­ры), по­стглос­са­тор­ский (смотри По­ст­глос­са­то­ры), гу­ма­ни­сти­че­ский. Легизм был вы­зван к жиз­ни эко­но­мическими, со­ци­аль­ны­ми, по­ли­тическими, ду­хов­ны­ми по­треб­но­стя­ми раз­ви­ваю­ще­го­ся средневекового об­ще­ст­ва. Ле­ги­сты при­ня­ли сто­ро­ну свет­ской вла­сти в её борь­бе с Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью, с пап­ст­вом. Они от­ри­ца­тель­но от­но­си­лись к про­яв­ле­ни­ям фео­даль­но-со­слов­но­го строя и вы­сту­па­ли за рас­ши­ре­ние государственной юрис­дик­ции за счёт сень­о­ри­аль­ной. В ус­ло­ви­ях тео­цен­три­че­ски ори­ен­ти­ро­ван­но­го средневекового зна­ния и кон­цен­тра­ции об­ра­зо­ван­но­сти пре­имущественно в цер­ков­ной сре­де легизм и юрис­пру­ден­ция пред­став­ля­ли свет­скую нау­ку, свет­ский стиль мыш­ле­ния.

Творческая роль легизма не сво­ди­лась лишь к рас­про­стра­не­нию древнеримской нор­ма­тив­ной рег­ла­мен­та­ции на от­но­ше­ния, ко­то­рые не ре­гу­ли­ро­ва­лись ме­ст­ны­ми обы­чая­ми, не ог­ра­ни­чи­ва­лась ви­до­из­ме­не­ни­ем те­ку­ще­го за­ко­но­да­тель­ст­ва в ду­хе та­кой рег­ла­мен­та­ции. Легизм за­мет­но уг­лу­бил по­ни­ма­ние пра­ва и за­ко­на как раз­но­сущ­но­ст­ных фе­но­ме­нов, вне­ся тем са­мым ве­со­мый вклад в фор­ми­ро­ва­ние юрис­пру­ден­ции Но­во­го вре­ме­ни.

Осо­бое влия­ние Легизм имел во Фран­ции. В про­цес­се ре­цеп­ции рим­ско­го пра­ва от­дель­ные его нор­мы вклю­ча­лись в сбор­ни­ки про­вин­ци­аль­ных пра­во­вых обы­ча­ев (ку­тю­мов), что ино­гда влек­ло за со­бой ко­рен­ную лом­ку ста­ро­го пра­ва в ду­хе римской тра­ди­ции. Например, под влия­ни­ем ле­ги­стов ста­рое французское пра­ви­ло раз­де­ла на­след­ст­ва ме­ж­ду сы­новь­я­ми бы­ло за­ме­не­но прин­ци­пом при­вле­че­ния к на­сле­до­ва­нию всех де­тей на­сле­до­да­те­ля, не­за­ви­си­мо от по­ла, и рав­но­го рас­пре­де­ле­ния ме­ж­ду ни­ми на­след­ст­вен­ной мас­сы.

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