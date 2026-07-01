ЛЕГИЯ-И-САЛЬСЕДО АУГУСТО БЕРНАРДИНО

ЛЕГИЯ-И-САЛЬСЕДО АУГУСТО БЕРНАРДИНО - государственный и политический деятель Перу .

Учил­ся в английском кол­лед­же в Виль­па­раи­со, по об­ра­зо­ва­нию фи­нан­сист. Во вре­мя 2-й Ти­хо­оке­ан­ской вой­ны 1879-1884 годов (смотри Ти­хо­оке­ан­ские вой­ны 1864-1866, 1879-1884 годов) уча­ст­во­вал в бо­ях за Ли­му. Впо­след­ст­вии ус­пеш­но за­ни­мал­ся пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­стью. В 1903-1904 годах министр фи­нан­сов, в 1904-1907 годах пре­мьер-ми­нистр . В 1908-1912 годах пре­зи­дент от Си­ви­ли­ст­ской (Гра­ж­дан­ской) пар­тии, пред­став­ляв­шей ин­те­ре­сы бан­ков­ско­го ка­пи­та­ла и ла­ти­фун­ди­стов. В 1913 году вы­слан из стра­ны.

За­ни­мал­ся ком­мерческой дея­тель­но­стью в Ве­ли­ко­бри­та­нии. В феврале 1919 года вер­нул­ся на ро­ди­ну, вы­дви­нул свою кан­ди­да­ту­ру на пост пре­зи­ден­та стра­ны. 4 июля 1919 года при­шёл к вла­сти, сверг­нув пре­зи­ден­та Х. Пар­до-и-Бар­ре­ду, по­сле че­го в том же го­ду ини­ции­ро­вал своё из­бра­ние на пре­зи­дент­ский пост (пе­ре­из­би­рал­ся в 1924 и 1929 годах).

В 1920 году ввёл в дей­ст­вие но­вую кон­сти­ту­цию. Уре­гу­ли­ро­вал по­гра­нич­ные спо­ры с со­сед­ни­ми стра­на­ми. Не­смот­ря на дек­ла­ри­ро­ван­ную при­вер­жен­ность ре­фор­ми­ст­ско­му кур­су, фак­ти­чески ус­та­но­вил ре­прес­сив­ный ре­жим лич­ной вла­сти. По­ощ­рял при­ток американского ка­пи­та­ла в национальную эко­но­ми­ку. В го­ды прав­ле­ния Легия-И-Сальседо ши­ро­кий раз­мах в Пе­ру при­об­ре­ла кор­руп­ция . В ус­ло­ви­ях рез­ко­го ухуд­ше­ния си­туа­ции в стра­не, вы­зван­но­го ми­ро­вым эко­но­мическм кри­зи­сом 1929-1933 годов и пре­кра­ще­ни­ем по­сту­п­ле­ния зай­мов из США, в ав­гу­сте 1930 году сверг­нут во­ен­ны­ми во гла­ве с под­пол­ков­ни­ком Л.М. Сан­че­сом Сер­ро (в 1931-1933 годах пре­зи­дент Пе­ру). Пос­лед­ние го­ды жиз­ни про­вёл в за­клю­че­нии.