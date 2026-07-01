ЛЕГИЯ-И-САЛЬСЕДО АУГУСТО БЕРНАРДИНО
ЛЕГИЯ-И-САЛЬСЕДО АУГУСТО БЕРНАРДИНО - государственный и политический деятель Перу.
Учился в английском колледже в Вильпараисо, по образованию финансист. Во время 2-й Тихоокеанской войны 1879-1884 годов (смотри Тихоокеанские войны 1864-1866, 1879-1884 годов) участвовал в боях за Лиму. Впоследствии успешно занимался предпринимательской деятельностью. В 1903-1904 годах министр финансов, в 1904-1907 годах премьер-министр. В 1908-1912 годах президент от Сивилистской (Гражданской) партии, представлявшей интересы банковского капитала и латифундистов. В 1913 году выслан из страны.
Занимался коммерческой деятельностью в Великобритании. В феврале 1919 года вернулся на родину, выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. 4 июля 1919 года пришёл к власти, свергнув президента Х. Пардо-и-Барреду, после чего в том же году инициировал своё избрание на президентский пост (переизбирался в 1924 и 1929 годах).
В 1920 году ввёл в действие новую конституцию. Урегулировал пограничные споры с соседними странами. Несмотря на декларированную приверженность реформистскому курсу, фактически установил репрессивный режим личной власти. Поощрял приток американского капитала в национальную экономику. В годы правления Легия-И-Сальседо широкий размах в Перу приобрела коррупция. В условиях резкого ухудшения ситуации в стране, вызванного мировым экономическм кризисом 1929-1933 годов и прекращением поступления займов из США, в августе 1930 году свергнут военными во главе с подполковником Л.М. Санчесом Серро (в 1931-1933 годах президент Перу). Последние годы жизни провёл в заключении.