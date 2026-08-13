ЛЕГАР ФРАНЦ
ЛЕГАР ФРАНЦ - австрийский композитор и дирижёр.
Главный представитель так называемой новой венской оперетты. Сын военного капельмейстера и композитора Франца Легара (1838-1898 годы). В 1882-1888 годах учился в Парижской консерватории по классам скрипки А. Бенневица и музыкальной теории Й.Б. Фёрстера, брал уроки композиции у З. Фибиха. С 1888 года скрипач и дирижер в Городском театре Бармен-Эльберфельда (ныне Вупперталь). В 1890-1902 годах полковой военный капельмейстер (в 1890 и 1899-1902 годах в Вене, в 1898 году в Будапеште). Получил известность как автор военных маршей (всего около 50), вальсов (всего 65, в том числе «Золото и серебро», 1899 год), оркестровых переложений народных песен и танцев. Первое поставленное сценическое произведение (всего более 40 сочинений для сцены, из них свыше 30 оперетт) - лирическая опера «Кукушка»(1896 год, Лейпциг; 2-я редакция под назв «Татьяна», 1905 год, Брюнн) на сюжет из русской жизни с использованием русского фольклора.
Выйдя в 1902 году в отставку, жил в Вене, дирижировал в парке «Венеция в Вене» и в «Театер ан дер Вин», на сцене которого до 1923 года с ошеломляющим успехом ставились оперетты Легара, быстро ставшие классикой жанра. Особую популярность завоевала оперетта «Весёлая вдова» (1905 год; в 1906 году поставлена в Санкт-Петербурге). К 1910 году Легар стал одим из наиболее известных композиторов своего времени. Оперетты, написанные Легаром до середины 1920-х годов, ставились на русской и советской сцене. Во время Первой мировой войны сочинял патриотические марши, ряд которых посвятил М. Хорти, вокальные циклы («Из железного времени»; Легар - автор около 100 песен), инструментальные произведения (симфоническая поэма «Лихорадка», 1917 год), выступал с концертами в войсках и др. После 1918 года продолжал сочувствовать австро-венгерским монархистам. В 1920 - начале 1930-х годов жил главным образом в Берлине, сочинял оперетты (в том числе для постановок во Франции и Италии), дирижировал, выступал на радио, писал музыку к фильмам («Жил-был вальс», 1932 год, и др.).
В опереттах «Граф фон Люксембург» (1909 год), «Ева, или Фабричная девчонка» (1911 год), «Идеальная супруга» (1913 год; все - Вена), «Там, где жаворонок поёт» (1918 год, Будапешт и Вена), «Голубая мазурка» (1920 год, Вена) и др., написанных до 1920 года (либреттисты В. Леон, Р. Боданцки, А.М. Вильнер), сохранялись традиционная комедийность, танцевальность (использованы вальс, канкан, полька, чардаш, танго), сентиментальный лиризм. Фольклорный элемент Легара органично сочетал с лейтмотивной техникой, сложной симфонической структурой, с импрессионистичностью музыкального языка. В опереттах «Цыганская любовь» (1910 год, Вена), «Наконец одни!» (1914 год; 2-я редакция под названием «Мир прекрасен!», 1930 год; Вена) проявилось тяготение композитора к эстетике романтической оперы. В 1920-е годы Легар создал «грустные» оперетты без счастливого финала (так называемые легариады), по драматической насыщенности выходящие за пределы развлекательного жанра: «Царевич» (1927 год, Берлин; о сыне Петра I), «Жёлтая кофта» (1923 год, Вена; 2-я редакция под названием «В стране улыбок», 1929 год, Берлин), «Паганини» (1925 год), «Фридерика» (1928 год, о юношеской любви И.В. Гёте; обе - Берлин). По музыкальной драматургии и языку они близки операм Дж. Пуччини, с которым Легара связывала дружба; главные партии создавались для оперных певцов (в том числе для Р. Таубера). Мелодраматическим пафосом отличается последняя «легариада» - «Джудитта» (1934 год, Венская государственная опера).
В 1935 году Легар основал в Вене музыкальное издательво «Glocken Verlag». После аншлюса (1938 год) он остался в Вене в некоторой изоляции: многие его сотрудники эмигрировали, в концлагерях погибли либреттисты Ф. Грюнбаум и Ф. Лёнер-Беда, а Легар был объявлен «культурной гордостью» Третьего рейха (исполнение его произведений было «рекомендовано» Министерством пропаганды, Легар участвовал во многих официальных мероприятиях, концертах для вермахта и др.). В 1943 году дирижировал премьерой оперы «Бродячий певец» (редакция оперетты «Цыганская любовь», на венгерский язык) в Королевской опере Будапешта. В 1946-1947 годах жил в Швейцарии.
Многочисленные звукозаписи, свыше 60 экранизаций.