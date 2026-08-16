ЛЕГАЛЬНОЕ НАРОДНИЧЕСТВО

Умеренное течение в народничестве в конце XIX в.

Известно также как «либеральное» народничество. После разгрома Народной воли и распада Черного передела продолжали действовать теоретические кружки народнического направления. В легальной прессе, прежде всего в журнале «Русское богатство» и «Новое слово», выступали публицисты-народники, которые пользовались «эзоповым языком», обсуждали экономические, а не политические вопросы, и поэтому не арестовывались властями. Крупнейшим народническим теоретиком этого периода был Н. Михайловский. Теоретики легального народничества боролись с либералами, доказывая пагубность развития капитализма в России. В круг легальных народников входили такие видные писатели, как В. Короленко и Е. Гаршин. Публицист Я. Абрамов выдвинул идею «малых дел», практической помощи крестьянам в преодолении трудностей, связанных с наступлением капитализма на деревню, когда «хождение в народ» не связано с революционными задачами борьбы с самодержавием. Сторонники этой идеи работали в земских организациях, где вели осторожную пропаганду среди крестьян и пытались улучшить их жизнь, повысить уровень культуры.

Исторические источники:

Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений. СПб., 1911-1914.

Автор статьи: Шубин А.В.