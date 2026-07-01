НАРОДНИЧЕСТВО

НАРОДНИЧЕСТВО - идео­ло­гия и об­щественно-по­ли­тическое дви­же­ние раз­но­чин­ной ин­тел­ли­ген­ции в Рос­сии второй половине XIX века, от­ра­жав­шее чая­ния со­ци­аль­но­го ра­вен­ст­ва и на­ро­до­вла­стия.

Воз­ник­ло в ус­ло­ви­ях раз­ру­ше­ния об­щин­ных, кол­лек­ти­ви­ст­ских ос­нов тра­диционного об­ще­ст­ва в свя­зи со ста­нов­ле­ни­ем ка­пи­та­ли­стических от­но­ше­ний. Идеи, раз­ви­тые впо­след­ст­вии на­род­ни­ка­ми, пер­во­на­чаль­но, в конце 1840-х - начале 1850-х годов, вы­дви­ну­ты А. И. Гер­це­ном и Н. Г. Чер­ны­шев­ским. В народничестве су­ще­ст­во­ва­ло два те­че­ния - ра­ди­каль­ное (ре­во­лю­ци­он­ное) и уме­рен­ное («ли­бе­раль­ное», по оп­ре­де­ле­нию В.И. Ле­ни­на , или ре­фор­ма­тор­ское); в раз­ное вре­мя пре­ва­ли­ро­ва­ло од­но из них. Ра­ди­каль­ное народничество (пре­об­ла­да­ло в 1870-е - начале 1880-х годов) пы­та­лось вы­ра­бо­тать национальную мо­дель не­ка­пи­та­ли­стического раз­ви­тия пу­тём свер­же­ния са­мо­дер­жав­ной вла­сти и осу­ще­ст­в­ле­ния на прак­ти­ке идеа­лов уто­пи­че­ско­го со­циа­лиз­ма. Оно по­лу­чи­ло ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние во мно­гом бла­го­да­ря раз­ви­тию субъ­ек­тив­ной со­цио­ло­гии, от­во­див­шей ре­шаю­щую роль в ис­то­рии «кри­ти­че­ски мыс­ля­щим лич­но­стям», оформ­лен­ным в мас­со­вую пар­тию. Уме­рен­ное народничество (пре­об­ла­да­ло в 1880-1890-е годы) стре­ми­лось вы­ра­бо­тать спо­со­бы по­сте­пен­ной адап­та­ции тру­до­во­го на­се­ле­ния к ус­ло­ви­ям мо­дер­ни­за­ции стра­ны, вы­сту­па­ло за не­на­сильственные ме­ры в про­ве­де­нии со­ци­аль­ных, по­ли­тических и эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний.

Народничество воз­ла­га­ло на пе­ре­до­вую ин­тел­ли­ген­цию обя­за­тель­ст­во «воз­вра­тить долг на­ро­ду»: ра­ди­каль­ные на­род­ни­ки по­ни­ма­ли под этим са­мо­от­вер­жен­ную борь­бу ин­тел­ли­ген­ции за свер­же­ние са­мо­дер­жа­вия, уме­рен­ные на­род­ни­ки - главным образом не­по­сред­ст­вен­ную ра­бо­ту в на­ро­де, на­прав­лен­ную на ин­тел­лек­ту­аль­ное и нрав­ст­вен­ное раз­ви­тие кре­сть­ян­ст­ва как ус­ло­вие бу­ду­ще­го спра­вед­ли­во­го об­щественного уст­рой­ст­ва, на улуч­ше­ние бла­го­сос­тоя­ния кре­сть­ян­ст­ва.

Пер­вые ор­га­ни­за­ции народничества поя­ви­лись в 1860-е годы: «Зем­ля и во­ля» 1860-х годов, ишу­тин­цы, «Руб­лё­вое об­ще­ст­во» Г. А. Ло­па­ти­на и др. Их про­грам­мы и так­тические ус­та­нов­ки бы­ли аморф­ны и про­ти­во­ре­чи­вы. Для пер­вых на­род­нических ор­гани­за­ций ха­рак­тер­ны по­пыт­ки по­нять ну­ж­ды и за­про­сы на­ро­да, вы­звать его об­щественную ак­тив­ность. На­род­ни­ки пла­ни­ро­ва­ли ор­га­ни­зо­вать ар­те­ли (ком­му­ны), на­ла­дить из­да­ние книг для на­ро­да. Вме­сте с тем про­ис­хо­ди­ла бы­ст­рая ра­ди­ка­ли­за­ция их дея­тель­но­сти. Часть ишу­тин­цев на­ме­ре­ва­лась осу­ще­ст­вить за­хват вла­сти и убить им­пе­ра­то­ра, а Д. В. Ка­ра­ко­зов 04(16).04.1866 года со­вер­шил пер­вое в ис­то­рии народничества по­ку­ше­ние на императора Алек­сан­д­ра II. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в на­род­нической сре­де по­лу­чи­ли идеи ни­ги­лиз­ма.

В 1869 году С. Г. Не­ча­ев с це­лью под­го­то­вить государственный пе­ре­во­рот соз­дал ор­га­ни­за­цию «На­род­ная рас­пра­ва», по­стро­ен­ную на сле­пом под­чи­не­нии её чле­нов ли­де­ру, сверх­цен­тра­лиз­ме, тер­ро­ре, об­ра­щён­ном не толь­ко про­тив чи­нов­ни­ков, но и про­тив со­мне­ваю­щих­ся внут­ри ор­га­ни­за­ции. Ре­ак­ци­ей на «не­ча­ев­щи­ну», ко­то­рую осу­ди­ло б. ч. ре­во­люционного под­по­лья, ста­ло соз­да­ние Боль­шо­го общества про­па­ган­ды («чай­ков­цы»: Н. В. Чай­ков­ский, С. Л. Пе­ров­ская, П. А. Кро­пот­кин , М. А. На­тан­сон и др.).

В 1870-е годы ре­во­люционное на­прав­ле­ние в народничестве окон­ча­тель­но офор­ми­лось, в нём на­ме­ти­лись три те­че­ния. «Про­па­ган­ди­сты» (по­сле­до­ва­те­ли П. Л. Лав­ро­ва) по­ла­га­ли не­об­хо­ди­мым для ор­га­ни­за­ции вос­ста­ния дли­тель­ную про­па­ган­ду сре­ди народных масс и об­шир­ную тео­ре­тическую и нравственную под­го­тов­ку ре­во­лю­цио­не­ров, объ­е­ди­нён­ных в пар­тию. «Бун­тар­ское» народничество (идео­лог - М.А. Ба­ку­нин ), вклю­чав­шее наи­бо­лее ра­ди­каль­ную мо­ло­дёжь, счи­тая русский на­род и сла­вян­ст­во в це­лом «при­ро­ж­дён­ным» со­циа­ли­стом, стре­ми­лось не­мед­лен­но под­нять народные мас­сы на бунт про­тив ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, го­су­дар­ст­ва и церк­ви. «За­го­вор­щи­че­ское» народничество (сто­рон­ни­ки П. Н. Тка­чё­ва) на­стаи­ва­ло на том, что ра­ди­каль­ная ин­тел­ли­ген­ция, объ­е­ди­нён­ная в пар­тию, долж­на осу­ще­ст­вить государственный пе­ре­во­рот и за­тем во­влечь в со­циа­ли­стическое пе­ре­уст­рой­ст­во на­род; по их мне­нию, го­су­дар­ст­во бу­к­валь­но «ви­се­ло в воз­ду­хе» и не име­ло народной под­держ­ки.

Во вре­мя «хо­ж­де­ния в на­род» (1874 год) идея народного бун­та по­тер­пе­ла крах: кре­сть­ян­ст­во без­у­ча­ст­но или вра­ж­деб­но от­не­слось к на­род­нической про­па­ган­де. Эта не­уда­ча за­ста­ви­ла ре­во­люционных на­род­ни­ков пе­рей­ти от «ле­ту­чей» к «осед­лой» про­па­ган­де (жить в де­рев­не под ви­дом пи­са­рей, вра­чей и т. д.), от­ка­зать­ся от ор­га­ни­зационной сис­те­мы круж­ков и соз­дать пер­вую цен­тра­ли­зо­ван­ную ре­во­люционную ор­га­ни­за­цию –-«Зем­ля и во­ля» 1870-х годов (ос­но­ва­те­ли - М.А. На­тан­сон , Г. В. Пле­ха­нов, А. А. Квят­ков­ский, Д. А. Ли­зо­губ, А. Д. Ми­хай­лов и др.). В 1879 году про­изо­шёл её рас­кол, вы­зван­ный как рав­но­души­ем кре­сть­ян­ст­ва к иде­ям народничества, так и ре­прес­сия­ми со сто­ро­ны пра­ви­тель­ст­ва.

Сто­рон­ни­ки преж­ней так­ти­ки про­па­ган­ды сре­ди кре­сть­ян («де­ре­вен­щи­ки») объ­е­ди­ни­лись в ор­га­ни­за­цию «Чёр­ный пе­ре­дел» (П. Б. Ак­сель­род, Л. Г. Дейч, В. И. За­су­лич, Пле­ха­нов и др.). Б. ч. от­ка­за­лась от этой так­ти­ки, соз­да­ла круп­ней­шую ор­га­ни­за­цию ре­во­люционного народничества - пар­тию «На­род­ная во­ля» (А. И. Же­ля­бов, А. Д. Ми­хай­лов, Н. А. Мо­ро­зов, С. Л. Пе­ров­ская, В. Н. Фиг­нер), главной це­лью ко­то­рой стал государственный пе­рево­рот с по­сле­дую­щим ус­та­нов­ле­ни­ем пар­ла­мент­ской рес­пуб­ли­ки. Она ве­ла ре­во­люционную про­па­ган­ду сре­ди различных сло­ёв об­ще­ст­ва и в ар­мии, осу­ще­ст­ви­ла несколько тер­ро­ри­стических ак­тов, один из ко­то­рых при­вёл к ги­бе­ли Алек­сан­д­ра II (1881 год). По­сле раз­гро­ма «На­род­ной во­ли» по­ли­ци­ей ре­во­люц. народничество ут­ра­ти­ло своё влия­ние.

На пер­вый план вы­дви­ну­лось ре­фор­ма­тор­ское народничество. Его идей­ны­ми вы­ра­зи­те­ля­ми ста­ли со­труд­ни­ки газеты «Не­деля» (Я. В. Аб­ра­мов, И. И. Каб­лиц, П. П. Чер­вин­ский), вы­дви­нув­шие тео­рию «ма­лых дел», В. П. Во­рон­цов, пуб­ли­ци­сты журнала «Рус­ское бо­гат­ст­во» (С. Н. Кри­вен­ко, С. Н. Южа­ков, Н. Ф. Да­ни­ель­сон), ру­ко­во­ди­мо­го Н. К. Ми­хай­лов­ским, газеты «Сын оте­че­ст­ва» (вы­хо­ди­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1862-1901 годах) и др., ко­то­рые, ис­хо­дя из не­об­хо­ди­мо­сти ре­шать по­все­днев­ные про­бле­мы жиз­ни кре­сть­ян­ст­ва и от­ри­цая ре­во­люционную борь­бу, при­зы­ва­ли ин­тел­ли­ген­цию по­ки­дать круп­ные го­ро­да и ра­бо­тать сель­ски­ми учи­те­ля­ми, вра­ча­ми, аг­ро­но­ма­ми и т. д. с це­лью под­нять об­щий ин­тел­лек­ту­аль­ный и нравственный уро­вень на­ро­да, раз­вить его са­мо­дея­тель­ность и тем са­мым слу­жить народному бла­гу.

Они вы­дви­ну­ли про­грам­му улуч­ше­ния эко­но­мического по­ло­же­ния на­ро­да пу­тём ор­га­ни­за­ции народного кре­ди­та, стра­хо­во­го де­ла, со­дей­ст­вия по­куп­ке зе­мель кре­сть­яна­ми и арен­де ка­зён­ной зем­ли, рас­простра­не­ния сов­ре­мен­ных по то­му вре­ме­ни зем­ле­дельческих ору­дий, обес­пе­че­ния на­се­ле­ния се­ме­на­ми вы­со­ко­про­дук­тив­ных сор­тов сельскохозяйственных куль­тур, раз­ви­тия кре­сть­ян­ских про­мы­слов и коо­пе­ра­ции. Главная роль в реа­ли­за­ции этой про­грам­мы ре­фор­ма­тор­ские на­род­ни­ки от­во­ди­ли ле­галь­ной дея­тель­но­сти в об­щественных ор­га­ни­за­ци­ях, ра­бо­те в зем­ст­вах, вы­сту­п­ле­ни­ям в пе­ча­ти. Тео­рия «ма­лых дел» в 1880-1890-е годы во­пло­ща­лась в ре­аль­ной дея­тель­но­сти многих ты­сяч мо­ло­дых лю­дей из са­мых различных сло­ёв об­ще­ст­ва. По­пу­ляр­но­сти идей ре­фор­ма­тор­ских на­род­ни­ков спо­соб­ст­во­ва­ло и изу­че­ние по­ре­фор­мен­ной русской де­рев­ни на­род­ни­ка­ми-эко­но­ми­ста­ми (Во­рон­цов, Да­ни­ель­сон и др.).

Народничество ока­за­ло су­ще­ст­вен­ное влия­ние на куль­ту­ру второй половины XIX века. К не­му бы­ли близ­ки пи­са­те­ли Н. Г. Га­рин-Ми­хай­лов­ский, П. В. За­со­дим­ский, Н. Н. Зла­то­врат­ский, В. Г. Ко­ро­лен­ко, Н. А. Не­кра­сов, Д. Н. Ма­мин-Си­би­ряк, М. Е. Сал­ты­ков-Щед­рин, Г. И. Ус­пен­ский. Влия­ние на­род­нической идео­ло­гии про­яви­лось в изо­бра­зительном искусстве в твор­че­ст­ве ху­дож­ни­ков В.В. Ве­ре­ща­ги­на , И. Н. Крам­ско­го, В. Е. Ма­ков­ско­го, В. Г. Пе­ро­ва, И. Е. Ре­пи­на, Н. А. Яро­шен­ко и др. В то же вре­мя часть ин­тел­ли­ген­ции осу­ж­да­ла ре­во­люционное народничество (Ф. М. Дос­то­ев­ский, К. Н. Ле­он­ть­ев, Н. С. Лес­ков и др.).

На ру­бе­же XIX-XX веков как воз­ро­ж­дав­шее­ся ре­во­люционное, так и уме­рен­ное народничество транс­фор­ми­ро­ва­лись в не­она­род­ни­че­ст­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)