ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ - подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве.

Фор­маль­ная про­це­ду­ра, ис­поль­зуе­мая ди­пло­ма­ти­че­ски­ми или кон­суль­ски­ми аген­та­ми стра­ны, на тер­ри­то­рии ко­то­рой до­ку­мент дол­жен быть пред­став­лен, для удо­сто­ве­ре­ния под­лин­но­сти под­пи­си, ка­че­ст­ва, в ко­то­ром вы­сту­па­ло ли­цо, под­пи­сав­шее до­ку­мент, и, в над­ле­жа­щем слу­чае, под­лин­но­сти пе­ча­ти или штам­па, ко­то­ры­ми скре­п­лён этот до­ку­мент. По об­ще­му пра­ви­лу ор­га­ны од­но­го го­су­дар­ст­ва при­ни­ма­ют до­ку­мен­ты, вы­дан­ные в другом го­су­дар­ст­ве, толь­ко при на­ли­чии их ле­га­ли­за­ции. Без неё при­ни­ма­ют­ся до­ку­мен­ты толь­ко из стран, с ко­то­ры­ми име­ют­ся специальные со­гла­ше­ния.

Кон­суль­ской ле­га­ли­за­ции под­ле­жат: до­ку­мен­ты, ис­хо­дя­щие от ор­га­на или долж­но­ст­но­го ли­ца, под­чи­няю­щих­ся юрис­дик­ции го­су­дар­ст­ва, вклю­чая до­ку­мен­ты, ис­хо­дя­щие из про­ку­ра­ту­ры, от сек­ре­та­ря су­да или су­деб­но­го ис­пол­ни­те­ля; административные до­ку­мен­ты; но­та­ри­аль­ные ак­ты; официальные по­мет­ки (от­мет­ки о ре­ги­ст­ра­ции, ви­зы, под­твер­ждаю­щие оп­ре­де­лён­ную да­ту, за­ве­ре­ния под­пи­си на до­ку­мен­те, не за­сви­де­тель­ст­во­ван­ном у но­та­риу­са).

Ле­га­ли­за­ция не рас­про­стра­ня­ет­ся на до­ку­мен­ты, со­вер­шён­ные ди­пло­ма­ти­че­ски­ми или кон­суль­ски­ми аген­та­ми; административные до­ку­мен­ты, имею­щие пря­мое от­но­ше­ние к ком­мерческой или та­мо­жен­ной опе­ра­ции. На ос­но­ва­нии Кон­вен­ции, от­ме­няю­щей тре­бо­ва­ние ле­га­ли­за­ции иностранных официальных до­ку­мен­тов (1961 год), вме­сто ле­га­ли­за­ции мо­жет при­ме­нять­ся удо­сто­ве­ре­ние до­ку­мен­тов пу­тём апо­сти­ля.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)