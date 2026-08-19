ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ - подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве.
Формальная процедура, используемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на территории которой документ должен быть представлен, для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплён этот документ. По общему правилу органы одного государства принимают документы, выданные в другом государстве, только при наличии их легализации. Без неё принимаются документы только из стран, с которыми имеются специальные соглашения.
Консульской легализации подлежат: документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, от секретаря суда или судебного исполнителя; административные документы; нотариальные акты; официальные пометки (отметки о регистрации, визы, подтверждающие определённую дату, заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса).
Легализация не распространяется на документы, совершённые дипломатическими или консульскими агентами; административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или таможенной операции. На основании Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (1961 год), вместо легализации может применяться удостоверение документов путём апостиля.