ЛЕДУНГ
ЛЕДУНГ - военно-морское ополчение бондов в средневековой Скандинавии.
Ледунг возник в эпоху викингов, созывался и возглавлялся конунгом для защиты страны или заморского похода. В связи с потребностями формирования ледунга в Скандинавских странах сложились особое административно-территориальное деление и фискальная система. Прибрежные районы Норвегии и Центральной Швеции, вся территория Дании были разбиты на корабельные округа (скипрейды, скипы; в Дании в XIII веке их число колебалось от 850 до 940), каждый из которых снаряжал один корабль. Корабельные округа, в свою очередь, делились на более мелкие административные единицы: мангерды и лиды (Норвегия), хавны или хамны («скамьи для гребцов»; Дания и Швеция). В Швеции хавны (хамны) состояли из ещё более мелких единиц - «уключин». Низовые административно-территориальные единицы выставляли одного воина в ополчение, вооружали его и обеспечивали продовольствием на время похода.
Бонды, не принимавшие участие в ледунге, должны были платить особый штраф. Согласно шведским законам XIII века, на период ледунга в стране провозглашался «мир», откладывались тяжбы, устанавливался повышенный штраф на преступления и др. Отношения между участниками ледунга регулировались специальным законом, который был ограничен по времени (2-3 месяцами). В XII-XIV веках ледунг постепенно вытеснен рыцарским войском, участие в ледунге замещено налогами.
В англосаксонской Англии система, схожая с ледунгом, называлась «фирд».
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