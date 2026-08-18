ЛЕДАНТЮ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕДАНТЮ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец, график, теоретик искусства.

Сын зем­ско­го вра­ча. Учил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге - в сту­ди­ях Я.Ф. Ци­онг­лин­ско­го и М.Д. Берн­штей­на, за­тем в АХ (1909-1912 годы; не окон­чил). При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в дея­тель­но­сти «Сою­за мо­ло­дё­жи», был со­труд­ни­ком В.Е. Тат­ли­на в по­ста­нов­ке народной дра­мы «Дей­ст­во о ца­ре Мак­си­ми­лиа­не и его не­по­кор­ном сы­не Адоль­фе» (1911 год, Литературно-ху­дожественный кру­жок в Мо­ск­ве), ис­поль­зо­вав­шей при­ё­мы народного луб­ка и оформ­ле­ния ба­ла­ган­ных пред­став­ле­ний. В 1912-1915 годах жил в Мо­ск­ве, где сбли­зил­ся с М.Ф. Ла­рио­но­вым и ху­дож­ни­ка­ми его кру­га, уча­ство­вал в вы­став­ках «Ос­ли­ный хвост» (1912 год), «Ми­шень» (1913 год) и «№ 4. Фу­ту­ри­сты, лу­чи­сты, при­ми­тив» (1914 год); вос­при­нял идеи лу­чиз­ма . Во вре­мя пре­бы­ва­ния в Тиф­ли­се в середине 1912 год вме­сте с К.М. и И.М. Зда­не­ви­ча­ми от­крыл твор­че­ст­во Н. Пи­рос­ма­на­шви­ли. В этот пе­ри­од соз­дал свои луч­шие кар­ти­ны - «Са­зан­дар», «Че­ло­век с ло­ша­дью» (обе - ГРМ), порт­рет М. Фаб­бри (Ху­дожественный му­зей, Са­ма­ра); так­же «Кав­каз­ский аль­бом» (ГРМ) и др.

Твор­че­ст­во Ледантю, в ко­то­ром ска­за­лись чер­ты сим­во­лиз­ма, бы­ло при­зва­но во­пло­тить вы­ра­бо­тан­ную им и И.М. Зда­не­ви­чем кон­цеп­цию «всё­че­ст­ва», то есть ус­вое­ния и пе­ре­ра­бот­ки всех сти­лей ми­ро­во­го искусства, вклю­чая фор­мы фольк­лор­но­го и ар­хаи­че­ски-при­ми­тив­но­го твор­че­ст­ва. Сти­ли­сти­ка ку­бо­фу­ту­риз­ма обу­сло­ви­ла пла­стический строй его кар­тин «Да­ма в ка­фе» (середина 1910-х годов, Ху­дожественный му­зей, Са­ма­ра), «Порт­рет ак­тё­ра» (1912 год, Ху­дожественный му­зей, Яро­славль), «По­во­рот ав­то­мо­би­ля» (1913 год, КГ, Орёл), «Гу­ля­ние в пар­ке» (середина 1910-х годов, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Ка­зань).

Из на­сле­дия Ледантю (около 80 кар­тин, так­же ри­сун­ки) со­хра­ни­лась лишь ма­лая часть. Ав­тор тео­ре­тических трак­та­тов («Жи­во­пись всё­ков», 1914 год, и др.). С 1915 года был на фрон­те; по­гиб при кру­ше­нии по­ез­да.

Сочинения:

Жи­во­пись все­ков / Публ. Дж. Э. Бо­ул­та // Ми­нув­шее. М., 1991. Вып. 5.