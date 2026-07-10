ЛЕЧИЦКИЙ ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в семье священника. Некоторое время обучался в Литовской духовной семинарии, затем получил военное образование в Варшавском пехотном юнкерском училище, откуда был выпущен в чине подпрапорщика. В 1879 году был произведён в прапорщики в 39-й резервный кадровый батальон. В 1891 году в чине капитана перешёл в 6-й Восточно-Сибирский линейный батальон, в 1892 году – в 5-й Восточно-Сибирский стрелковый батальон. В 1896 году получил чин подполковника. В 1898 году со своим батальоном был командирован в составе отряда для занятия крепости Порт-Артур . В 1900–1901 годах принимал участие в военных действиях в Северо-Восточном Китае, за боевые отличия был произведён в подполковники и назначен временно командующим 1-м Восточно-Сибирским стрелковым полком, а также комендантом города Мукден .

В 1901–1902 годах командовал 1-м, затем 10-м Восточно-Сибирским полком. В ноябре 1902 года возглавил 24-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Участвовал в Русско-японской войне , отличился в сражениях под Ляояном и при Мукдене , в одном из боёв был контужен ружейной пулей в правый висок. За отличие и мужество был удостоен ордена Св. Георгия 4-й ст. В 1904 году был пожалован во флигель-адъютанты к Е. И. В. В годы войны с Японией завоевал репутацию выдающегося полкового командира. В 1905 году получил чин генерал-майора и вскоре был назначен командиром 1-й бригады 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии и зачислен в Свиту Е. И. В. В 1906 году стал командующим 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией, а затем командующим 1-й гвардейской пехотной дивизией. В декабре того же года Лечицкому был Высочайше пожалован мундир 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.

В 1908 году был произведён в генерал-лейтенанты. В 1908–1910 годах командовал 18-м армейским корпусом, затем, вплоть до начала Первой мировой войны , командовал войсками Приамурского военного округа. В 1913 году получил чин генерала от инфантерии. С началом Первой мировой войны был поставлен во главе группы войск, направленной на помощь 4-й армии. Затем командовал 9-м армейским корпусом и вновь сформированной 9-й армией, которая сражалась на Юго-Западном фронте, состоял помощником главнокомандующего войсками Румынского фронта. За боевые действия на фронте получил ордена Св. Георгия 3-й ст., Белого орла и Св. Анны 1-й ст. с мечами, а также Георгиевское оружие с бриллиантами.

После Февральской революции стал главнокомандующим войсками Западного фронта. С началом «демократизации армии» по собственному желанию вышел в отставку. В 1918 году вступил в Красную армию , был инспектором пехоты, кавалерии конского состава Петроградского военного округа.

В 1920 или 1921 году был арестован в Петрограде и доставлен в Москву . Там, в Таганской тюрьме, скончался на 67-м году жизни.