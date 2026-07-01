ЛЕЧЧЕ
ЛЕЧЧЕ - город в Южной Италии.
В области Апулия, административный центр провинции Лечче. Население 101,4 тысяч человек (2010). Расположен на полуострове Салентина, на известняковом плато, в 11 км от побережья Адриатического моря. Железнодорожная станция.
Основан, согласно легенде, во время Троянской войны. Достоверные данные об истории города вплоть до XI века н. э. отсутствуют. Известно лишь, что с VI века он подвергался опустошительным набегам готов, лангобардов, затем арабов, венгров, славян и норманнов. В этот период в нём находилась резиденция епископа. С 1055 года столица одноименного графства. В XII-XV веках Лечче попеременно входил во владения Анжуйской династии и князей Тарентских. С 1463 года под властью короля Неаполя Фердинанда I Арагонского, который сохранил все городские привилегии Лечче (неоднократно подтверждались его потомками). С 1861 года в составе Италии.
От древнеримского времени сохранились театр и амфитеатр (оба I-II века), от эпохи Средневековья - окружённая рвом башня Торре-дель-Парко (1419), церкви Сан-Никколо-э-Катальдо (возведена в 1180 году в формах итало-норманнской архитектуры; скульптурный фасад - 1716, архитектор Дж. Чино) и Санта-Мария-д’Аурио (конец XII века). При императоре Карле V возведены городские стены и императорский дворец (1539-1549 годы), триумфальная арка (Порта-Наполи, 1548). Венецианской общиной в XVI веке построены церковь Сан-Марко (1543) и дворец Седиле (1592). В конце XVI-XVIII веках Лечче переживает расцвет архитектуры: формируется местный вариант стиля барокко, снискавший городу славу «апулийской Флоренции». Его отличает использование местного известняка золотистого оттенка («пьетра-ди-Лечче»), сочетание ренессансных архитектурных форм с изобилием барочных декоративных элементов, а также многочисленные растительные и анималистические мотивы, берущие начало в народной культуре. Эффектами театральности отмечен ансамбль соборной площади, образованный пропилеями (конец XVIII века, архитектор Э. Маньери), двумя фасадами собора Вознесения Богоматери (возведён в 1114 году, перестроен в 1230 и в 1659-1670 годах, архитектор Дж. Дзимбало), колокольней (1661-1682 годы, Дзимбало), зданиями епископата (XV век, перестроено в XVI, XVII веках и в 1758-1761 годах, архитектор Маньери) и семинарии (1694-1709 годы, архитектор Дж. Чино). Барочные церкви: Санта-Кроче (строительство начато в 1353 году; 1548-1646 годы, архитекторы Г. Риккарди, Ч. Пенна, Дзимбало), Театинцев (Святой Ирины, 1591-1639 годы, архитектор Ф. Гримальди), Сан-Маттео (1667-1690 годы, архитектор А. Кардуччи), Святого Иоанна Крестителя (1691-1728 годы). Среди светских построек - дворец селестинов (1549-1695 годы, архитекторы Риккарди, Дзимбало). В центре площади Пьяцца Сант-Оронцо - статуя покровителя города святого Оронция (1666, архитектор Дзимбало) на колонне, составленной из античных фрагментов. Городской парк.
Медицинский исследовательский центр «Radeon Consortium» (известен разработкой препаратов для лечения онкологических заболеваний). Институт средиземноморских культур провинции Лечче. Университет Саленто (основан в 1955 году, современное название с 2006 года). Библиотека провинции Лечче. Музей провинции Лечче имени С. Кастромедиано (1868; в коллекции - ювелирные украшения, греческие вазы, изделия местных мастеров из папье-маше и др.), Музей народных традиций «Аббатство Черрате» и др., Пинакотека францисканского искусства (1968). «Театро Паизиелло» (1758), театр «Politeama Greco» (1800). Симфонический оркестр имени Т. Скипы - уроженца Лечче (основан в 1977 году). Музыкальное общество (фонд) и Международный конкурс вокалистов (1984, оба - имени Т. Скипы). Ежегодно проходит фестиваль в честь святого Оронция.
Клуб «Лечче» (создан в 1908 году) принимает соперников на стадионе «Виа дель Маре» (свыше 33 тысяч мест).
В экономике города доминирует сфера услуг (в т. ч. обслуживание туристов). В Лечче - завод компании «New Holland Kobelco Construction Machinery S. p. A.» (1972, построен при участии FIAT по Плану развития Юга; 570 занятых в 2008 году; производство строительной техники - фронтальных и телескопических погрузчиков, гусеничных бульдозеров и др.; около 80% продукции экспортируется, в т. ч. в Россию). Лечче - центр промышленного округа Лечче-Казарано (основная специализация - производство обуви; представлены компании «Filanto», «Elata» и др.). Многочисленные предприятия (средние и малые) по пошиву одежды, производству мебельных и портьерных тканей, ковров, мебели, изделий из камня, стекла и керамики. Производство табачных изделий (крупная фабрика компании «SLITO s. r. l.» и др.), вин («Azienda Vinicolo Mocavero S. A. S.», «Schola Sarmenti Vitivinicoltura di Terrulenta S. A. C.» и др.), сыров, оливкового масла. Предприятия металлообрабатывающей, химической промышленности, деревообработка. Традиционное производство изделий из папье-маше.
Близ города сохраняется добыча известняка (в т. ч. на экспорт).