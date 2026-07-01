ЛЕЧЧЕ

ЛЕЧЧЕ - город в Южной Италии.

В области Апу­лия, административный центр провинции Леч­че. Население 101,4 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен на полуострове Са­лен­ти­на, на из­вест­ня­ко­вом пла­то, в 11 км от по­бе­ре­жья Ад­риа­ти­че­ско­го мо­ря. Железнодорожная стан­ция.

Ос­но­ван, со­глас­но ле­ген­де, во вре­мя Тро­ян­ской вой­ны. Дос­то­вер­ные дан­ные об ис­то­рии го­ро­да вплоть до XI века н. э. от­сут­ст­ву­ют. Из­вест­но лишь, что с VI века он под­вер­гал­ся опус­то­шительным на­бе­гам го­тов, лан­го­бар­дов, за­тем ара­бов, венг­ров, сла­вян и нор­ман­нов. В этот пе­ри­од в нём на­хо­ди­лась ре­зи­ден­ция епи­ско­па . С 1055 года сто­ли­ца од­но­именного граф­ст­ва. В XII-XV веках Лечче по­пе­ре­мен­но вхо­дил во вла­де­ния Ан­жуй­ской ди­на­стии и кня­зей Та­рент­ских. С 1463 года под вла­стью ко­ро­ля Не­апо­ля Фер­ди­нан­да I Ара­гон­ско­го, ко­то­рый со­хра­нил все городские при­ви­ле­гии Лечче (не­од­но­крат­но под­твер­жда­лись его по­том­ка­ми). С 1861 года в со­ста­ве Ита­лии.

От древнеримского вре­ме­ни со­хра­ни­лись те­атр и ам­фи­те­атр (оба I-II века), от эпо­хи Сред­не­ве­ко­вья - ок­ру­жён­ная рвом баш­ня Тор­ре-дель-Пар­ко (1419), церк­ви Сан-Ник­ко­ло-э-Ка­таль­до (воз­ве­де­на в 1180 году в фор­мах ита­ло-нор­манн­ской ар­хи­тек­ту­ры; скульп­тур­ный фа­сад - 1716, архитектор Дж. Чи­но) и Сан­та-Ма­рия-д’Аурио (конец XII века). При императоре Кар­ле V воз­ве­дены городские сте­ны и императорский дво­рец (1539-1549 годы), три­ум­фаль­ная ар­ка (Пор­та-На­по­ли, 1548). Ве­не­ци­ан­ской об­щи­ной в XVI веке по­строе­ны церковь Сан-Мар­ко (1543) и дво­рец Се­ди­ле (1592). В конце XVI-XVIII веках Лечче пе­ре­жи­ва­ет рас­цвет ар­хи­тек­ту­ры : фор­ми­ру­ет­ся ме­ст­ный ва­ри­ант сти­ля ба­рок­ко, сни­скав­ший го­ро­ду сла­ву «апу­лий­ской Фло­рен­ции». Его от­ли­ча­ет ис­поль­зо­ва­ние ме­ст­но­го из­вест­ня­ка зо­ло­ти­сто­го от­тен­ка («пьет­ра-ди-Леч­че»), со­че­та­ние ре­нес­санс­ных ар­хитектурных форм с изо­би­ли­ем ба­роч­ных де­ко­ра­тив­ных эле­мен­тов, а так­же мно­го­численные рас­тительные и ани­ма­ли­стические мо­ти­вы, бе­ру­щие на­ча­ло в народной куль­ту­ре. Эф­фек­та­ми те­ат­раль­но­сти от­ме­чен ан­самбль со­бор­ной пло­ща­ди, об­ра­зо­ван­ный про­пи­лея­ми (конец XVIII века, архитектор Э. Ма­нье­ри), дву­мя фа­са­да­ми со­бо­ра Воз­не­се­ния Бо­го­ма­те­ри (воз­ве­дён в 1114 году, пе­ре­стро­ен в 1230 и в 1659-1670 годах, архитектор Дж. Дзим­ба­ло), ко­ло­коль­ней (1661-1682 годы, Дзим­ба­ло), зда­ния­ми епи­ско­па­та (XV век, пе­ре­стро­ено в XVI, XVII веках и в 1758-1761 годах, архитектор Мань­е­ри) и се­ми­на­рии (1694-1709 годы, архитектор Дж. Чи­но). Ба­роч­ные церк­ви: Сан­та-Кро­че (стро­и­тель­ст­во на­ча­то в 1353 году; 1548-1646 годы, ар­хи­тек­то­ры Г. Рик­кар­ди, Ч. Пен­на, Дзим­ба­ло), Теа­тин­цев (Святой Ири­ны, 1591-1639 годы, архитектор Ф. Гри­маль­ди), Сан-Мат­тео (1667-1690 годы, архитектор А. Кар­дуч­чи), Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1691-1728 годы). Сре­ди свет­ских по­стро­ек - дво­рец се­ле­сти­нов (1549-1695 годы, архитекторы Рик­кар­ди, Дзим­ба­ло). В цен­тре площади Пьяц­ца Сант-Орон­цо - ста­туя по­кро­ви­те­ля го­ро­да святого Орон­ция (1666, архитектор Дзим­ба­ло) на ко­лон­не, со­став­лен­ной из ан­тич­ных фраг­мен­тов. Городской парк.

Медицинский ис­сле­до­ва­тель­ский центр «Ra­de­on Consortium» (из­вес­тен раз­ра­бот­кой пре­па­ра­тов для ле­че­ния он­ко­ло­гических за­бо­ле­ва­ний). Институт сре­ди­зем­но­мор­ских куль­тур провинции Леч­че. Университет Са­лен­то (ос­но­ван в 1955 году, современное название с 2006 года). Библиотека провинции Леч­че. Му­зей провинции Леч­че имени С. Ка­ст­ро­ме­диа­но (1868; в кол­лек­ции - юве­лир­ные ук­ра­ше­ния, греческие ва­зы, из­де­лия ме­ст­ных мас­те­ров из па­пье-ма­ше и др.), Му­зей народных тра­ди­ций «Аб­бат­ст­во Чер­ра­те» и др., Пи­на­ко­те­ка фран­ци­скан­ско­го искусства (1968). «Те­ат­ро Паи­зи­ел­ло» (1758), те­атр «Politeama Greco» (1800). Сим­фо­нический ор­кестр имени Т. Ски­пы - уро­жен­ца Лечче (ос­но­ван в 1977 году). Музыкальное общество (фонд) и Ме­ж­ду­народный кон­курс во­ка­ли­стов (1984, оба - имени Т. Ски­пы). Еже­год­но про­хо­дит фес­ти­валь в честь святого Орон­ция.

Клуб «Леч­че» (соз­дан в 1908 году) при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Виа дель Ма­ре» (свыше 33 тысяч мест).

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (в т. ч. об­слу­жи­ва­ние ту­ри­стов). В Лечче - за­вод ком­па­нии «New Holland Ko­belco Construction Machinery S. p. A.» (1972, по­стро­ен при уча­стии FIAT по Пла­ну раз­ви­тия Юга; 570 за­ня­тых в 2008 году; про­изводство стро­ительной тех­ни­ки - фрон­таль­ных и те­ле­ско­пических по­груз­чи­ков, гу­се­нич­ных буль­до­зе­ров и др.; около 80% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся, в т. ч. в Рос­сию). Лечче - центр промышленного округа Леч­че-Ка­за­ра­но (основная спе­циа­ли­за­ция - про­изводство обу­ви; пред­став­ле­ны ком­па­нии «Filan­to», «Ela­ta» и др.). Мно­го­численные пред­при­ятия (сред­ние и ма­лые) по по­ши­ву оде­ж­ды, про­изводству ме­бель­ных и пор­ть­ер­ных тка­ней, ков­ров, ме­бе­ли, из­де­лий из кам­ня, стек­ла и ке­ра­ми­ки. Про­изводство та­бач­ных из­де­лий (круп­ная фаб­ри­ка ком­па­нии «SLITO s. r. l.» и др.), вин («Azienda Vinicolo Mocave­ro S. A. S.», «Schola Sarmenti Vitivini­col­tu­ra di Terrulenta S. A. C.» и др.), сы­ров, олив­ко­во­го мас­ла. Пред­при­ятия ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, хи­мической промышленности, де­ре­во­об­ра­бот­ка. Тра­диционное про­изводство из­де­лий из па­пье-ма­ше.

Близ го­ро­да со­хра­ня­ет­ся до­бы­ча из­вест­ня­ка (в т. ч. на экс­порт).

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