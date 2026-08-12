ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - русский поэт.
Сын сапожника. В 1919-1921 годах учился на историко-филологическом факультете МГУ.
В годы Великой Отечественной войны служил политработником в военно-морском флоте.
Дебютировал в печати в 1916 году. В 1919-1921 годах сотрудничал с Бюро печати управления Реввоенсовета, военным отделом «АгитРОСТА», позднее - в газете «Гудок», журнале «Крокодил» и др.
Один из создателей жанра советской массовой песни. Автор песен к фильмам «Весёлые ребята», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга» и др. Многие песни на стихи Лебедева-Кумача приобрели народную популярность: «Марш весёлых ребят» («Легко на сердце от песни весёлой...», 1934), «Песня о Родине» («Широка страна моя родная...», 1936), «Весёлый ветер» (1937), «Спортивный марш» («Ну-ка, солнце, ярче брызни...», 1937, все - на музыку И. О. Дунаевского), «Москва майская» («Утро красит нежным светом...», 1937; на музыку братьев Дм.Я. и Дан.Я. Покрасс) и др.
В гражданской поэзии, проникнутой оптимизмом и верой в «светлое будущее», создал идеализированный образ советской России. Для военной лирики Лебедева-Кумача характерны героический пафос, высокий эмоциональный накал, ораторские интонации: сборники «Споём, товарищи, споём!» (1941), «Комсомольцы-моряки» (1943) и др.
Песня на стихотворение «Священная война» (опубликовано в газетах «Известия» и «Красная звезда» 24 июня 1941 года; музыка А.В. Александрова) стала своеобразным гимном советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В стихах Лебедева-Кумача нередко присутствуют яркий сюжет, колоритные детали; их преимущественно песенный характер проявился в подчинённости ритмики мелодическому рисунку (использование логаэдов), наличии куплетов с припевом.
Среди других сочинений: сатирические рассказы и фельетоны (сборники - «Чаинки в блюдце», 1925; «Печальные улыбки», «Людишки и делишки», оба 1927), сатирические стихи (сборник «Колючие стихи», 1945), пьесы («Кирюшкина победа», 1926; «Жена завмага», 1940); стихи для детей (сборники - «Петина лавка», 1927; «Про умных зверюшек», 1937; «Под красной звездой», 1941); произведения для эстрады (сборник «Стихи для эстрады», 1948).
Государственная премия СССР (1941).
Сочинения:
Песни и стихотворения. М., 1960;
Песни на стихи В.И. Лебедева-Кумача. М., 1980;
Избранное: Стихотворения. Песни. М., 1984.