ЗАКОН
ЗАКО́Н - нормативный акт, принятый высшим представительным органом государственной власти либо в порядке референдума.
Выделение закона из других источников права произошло ещё в римском праве, где закон (lex) сначала понимался как одобренное куриями обращение царя (в царскую эпоху), а позднее - как решение народного собрания, имеющее обязательную силу для всего римского народа (в республиканскую эпоху). Закон принимался всеми гражданами (cives) и лежал в основе права римских граждан (ius civile) как формальной основы их общности.
Закон занимает высшую ступень в иерархии источников права, регулирует наиболее важные общественные отношения. С точки зрения разделения властей первичное государственное регулирование общественных отношений должно осуществляться законом. Органы исполнительной власти могут осуществлять вторичное регулирование только на основании и во исполнение закона. Допускается делегирование полномочий по конкретным вопросам законодательного регулирования на определённый срок.
В действующем праве высшей силой во всех государствах обладает основной закон - конституция страны. Остальные законы должны соответствовать конституции. Далее по значимости содержащихся в них норм, законы подразделяются на конституционные, органические законы, кодификационные, текущие. Особо выделяются чрезвычайные законы (например Законы военного времени).
В Российской Федерации основным законом является Конституция РФ (1993). Высшей после Конституции РФ юридической силой обладают федеральные конституционные законы: «О Конституционном Суде РФ» (1994), «О референдуме РФ» (2004) и другие. Кодификационные законы устанавливают принципы соответствующей отрасли законодательства и наиболее общие нормы, например Гражданский кодекс РФ. Закон, противоречащий Конституции, может быть признан судом конституционной юрисдикции недействительным. Закон, принятый на референдуме, не может быть отменён или изменён законодательным органом государственной власти.
Закон формулирует социальные нормы и требования, придаёт им общеобязательный характер, принудительно подкрепляет их силой политической власти и устанавливает санкции за нарушение. Закон также может содержать декларации, определения, указания на мотивы, цели законодательства и так далее.