ЛАЖЕЧНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ЛАЖЕЧНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - русский писатель.
Из богатой купеческой семьи. Получил домашнее образование. В сентябре1812 года, сбежав из дома, вступил в Московское ополчение, участвовал в сражениях под селом Тарутино, Малоярославцем и др., в заграничных походах российской армии 1813-1814 годов. Уволившись с военной службы (декабрь 1819 года), служил в Министерстве просвещения (1820-1837 годы, с перерывами). Занимал должности директора училищ в Пензенской (1820-1823 годы), Казанской (1823/1824-1825 годы) и Тверской (1831-1837 годы) губерниях. В 1843-1852 годах вице-губернатор в Твери, в 1853-1854 годах - в Витебске. С 1856 года служил в Цензурном комитете в Санкт-Петербурге. С 1858 года в отставке (статский советник).
Публиковался с 1807 года; ранние сочинения (стихи и повести в духе сентиментализма) собраны в книге «Первые опыты в прозе и стихах» (1817 год). Военные впечатления Лажечникова отразились в «Походных записках русского офицера 1812, 1813, 1814 и 1815 годов» (1817-1818 годы; отдельное издание - 1820 год). Литературную славу Лажечникову принесли 3 исторических романа, в которых органично сочетались традиции «объективного» повествования В. Скотта и черты «неистового» французского романтизма (В. Гюго и др.): «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» (1831-1833 годы) - один из первых, наряду с романами М. Н. Загоскина и Ф.В. Булгарина, русских опытов в этом жанре; «Ледяной дом» (1835 год) - из эпохи «бироновщины»; «Басурман» (1838 год) - из времени княжения Ивана III Васильевича. Исторический роман «Колдун на Сухаревой башне» (1840 год) остался незавершённым.
Стремясь к бытовой и фактической достоверности, Лажечников основывался на изучении доступных источников и документов, что не мешало ему из художественных соображений допускать явные анахронизмы (особенно ими изобилует «Последний Новик»), вольно трактовать характеры исторических лиц и т. п. (романист, по Лажечникову «должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии её»). Нравственный пафос произведений Лажечникова - в осуждении тиранического произвола, насилия и социальной несправедливости, в проповеди русского патриотизма (конфликты в его романах часто имеют национальную подоплёку, как, например, борьба «русской» и «немецкой» партий в «Ледяном доме»), самоотверженного служения отечеству.
В поздние годы Лажечников сочинил несколько пьес, в т. ч. стихотворную драму «Опричник» (1842 год, опубликована в 1859 году; по её мотивам написана одноименная опера П. И. Чайковского); романы из современной жизни («Немного лет назад», 1862 год; «Внучка панцирного боярина», 1868 год), не вызвавшие интереса публики; мемуарные очерки («Заметки для биографии Белинского», 1859 год; «Как я знал М. Л. Магницкого», 1866 год, и др.).
Сочинения:
Собр. соч.: В 6 т. М., 1994.