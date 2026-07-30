ЛАЖЕЧНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

ЛАЖЕЧНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - русский пи­са­тель.

Из бо­га­той ку­пе­че­ской се­мьи. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В сентябре1812 года, сбе­жав из до­ма, всту­пил в Московское опол­че­ние, уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях под селом Та­ру­ти­но, Ма­ло­яро­слав­цем и др., в за­гра­нич­ных по­хо­дах российской ар­мии 1813-1814 годов. Уво­лив­шись с во­енной служ­бы (декабрь 1819 года), слу­жил в Министерстве про­све­ще­ния (1820-1837 годы, с пе­ре­ры­ва­ми). За­ни­мал долж­но­сти ди­рек­то­ра учи­лищ в Пен­зен­ской (1820-1823 годы), Ка­зан­ской (1823/1824-1825 годы) и Твер­ской (1831-1837 годы) гу­бер­ни­ях. В 1843-1852 годах ви­це-гу­бер­на­тор в Тве­ри, в 1853-1854 годах - в Ви­теб­ске. С 1856 года слу­жил в Цен­зур­ном коми­те­те в Санкт-Пе­тер­бур­ге. С 1858 года в от­став­ке (стат­ский со­вет­ник).

Пуб­ли­ко­вал­ся с 1807 года; ран­ние со­чи­не­ния (сти­хи и по­вес­ти в ду­хе сен­ти­мен­та­лиз­ма) со­б­ра­ны в книге «Пер­вые опы­ты в про­зе и сти­хах» (1817 год). Во­енные впе­чат­ле­ния Лажечникова от­ра­зи­лись в «По­ход­ных за­пис­ках рус­ско­го офи­це­ра 1812, 1813, 1814 и 1815 го­дов» (1817-1818 годы; отдельное издание - 1820 год). Литературную сла­ву Лажечникову при­нес­ли 3 ис­то­рических ро­ма­на, в ко­то­рых ор­га­нич­но со­че­та­лись тра­ди­ции «объ­ек­тив­но­го» по­ве­ст­во­ва­ния В. Скот­та и чер­ты «не­ис­то­во­го» французского ро­ман­тиз­ма (В. Гю­го и др.): «По­след­ний Но­вик, или За­вое­ва­ние Лиф­лян­дии в цар­ст­во­ва­ние Пет­ра Ве­ли­ко­го» (1831-1833 годы) - один из пер­вых, на­ря­ду с ро­ма­на­ми М. Н. За­гос­ки­на и Ф.В. Бул­га­ри­на, русских опы­тов в этом жан­ре; «Ле­дя­ной дом» (1835 год) - из эпо­хи «би­ро­нов­щи­ны»; «Ба­сур­ман» (1838 год) - из вре­ме­ни кня­же­ния Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча. Ис­то­рический ро­ман «Кол­дун на Су­ха­ре­вой баш­не» (1840 год) ос­тал­ся не­за­вер­шён­ным.

Стре­мясь к бы­то­вой и фак­тической до­сто­вер­но­сти, Лажечников ос­но­вы­вал­ся на изу­че­нии до­ступ­ных ис­точ­ни­ков и до­ку­мен­тов, что не ме­ша­ло ему из ху­дожественных со­об­ра­же­ний до­пус­кать яв­ные ана­хро­низ­мы (осо­бен­но ими изо­би­лу­ет «По­след­ний Но­вик»), воль­но трак­то­вать ха­рак­те­ры ис­то­рических лиц и т. п. (ро­ма­нист, по Лажечникову «дол­жен сле­до­вать бо­лее по­эзии ис­то­рии, не­же­ли хро­но­ло­гии её»). Нрав­ст­вен­ный па­фос про­из­ве­де­ний Лажечникова - в осу­ж­де­нии ти­ра­нического про­из­во­ла, на­си­лия и со­ци­аль­ной не­спра­вед­ли­во­сти, в про­по­ве­ди русского пат­рио­тиз­ма (кон­флик­ты в его ро­ма­нах час­то име­ют национальную по­до­п­лё­ку, как, например, борь­ба «рус­ской» и «не­мец­кой» пар­тий в «Ле­дя­ном до­ме»), са­мо­от­вер­жен­но­го слу­же­ния оте­че­ст­ву.

В позд­ние го­ды Лажечников со­чи­нил несколько пьес, в т. ч. сти­хотворную дра­му «Оп­рич­ник» (1842 год, опубликована в 1859 году; по её мо­ти­вам на­пи­са­на од­но­именная опе­ра П. И. Чай­ков­ско­го); ро­ма­ны из современной жиз­ни («Не­мно­го лет на­зад», 1862 год; «Внуч­ка пан­цир­но­го боя­ри­на», 1868 год), не вы­звав­шие ин­те­ре­са пуб­ли­ки; ме­му­ар­ные очер­ки («За­мет­ки для био­гра­фии Бе­лин­ско­го», 1859 год; «Как я знал М. Л. Маг­ниц­ко­го», 1866 год, и др.).

Сочинения:

Собр. соч.: В 6 т. М., 1994.