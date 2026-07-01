ЛАЗАРЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХЯЗЫКОВ

ЛАЗАРЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ - российское муж­ское учеб­ное за­ве­де­ние в Мо­ск­ве в 1815-1919 годах.

Ос­но­ва­но как ча­ст­ное сред­нее учеб­ное за­ве­де­ние со­глас­но за­ве­ща­нию И. Л. Ла­за­ре­ва его бра­том и на­след­ни­ком Е. Л. Ла­за­ре­вым в при­над­ле­жав­шей Ла­за­ре­вым усадь­бе в цен­тре армянской ко­ло­нии в Мо­ск­ве. Ла­за­ре­вы яв­ля­лись его по­пе­чи­те­ля­ми до пре­се­че­ния ро­да по муж­ской ли­нии (1871 год), за­тем почетными по­пе­чи­те­ля­ми института ста­ли Аба­ме­лек-Ла­за­ре­вы. Пер­во­на­чаль­но на­зы­вал­ся Ар­мян­ское Ла­за­ре­вых училище, Московский ар­мян­ский Ла­за­ре­вых институт восточных язы­ков, с 1848 года - ЛИВЯ.

Курс обу­че­ния длил­ся 4 го­да, с 1841 года - 5 лет, был бли­зок к про­грам­ме гим­на­зий (с 1835 года вы­пу­ск­ни­ки института по­лу­ча­ли пра­ва вы­пу­ск­ни­ков гим­на­зий). Часть уча­щих­ся по же­ла­нию изу­ча­ла так­же армянский, арабский, персидский и турецкий язы­ки и литературу. В учеб­ное за­ве­де­ние при­ни­ма­лись де­ти ар­мя­но-гри­го­ри­ан­ско­го и др. ве­ро­ис­по­ве­да­ний, за ис­клю­че­ни­ем кре­по­ст­ных кре­сть­ян. В 1841 году от­кры­то от­де­ле­ние для де­тей ду­хо­вен­ст­ва Армянской апо­столь­ской церк­ви, в 1843 году - ка­зён­но-кошт­ное от­де­ле­ние для под­го­тов­ки чи­нов­ни­ков для За­кав­ка­зья. С 1848 года ЛИВЯ со­вме­щал об­щее сред­нее (гим­на­зические клас­сы) и выс­шее спе­ци­аль­ное (курс восточных язы­ков в специальных клас­сах) об­ра­зо­вание.

Курс гим­на­зических клас­сов длил­ся 6 лет, специальных клас­сов - 2 го­да (с 1871 года - 7 лет и 3 го­да со­от­вет­ст­вен­но). С 1912 года специальные клас­сы раз­де­ля­лись на ди­пло­ма­тические и административные от­де­ле­ния. С 1851 года при ЛИВЯ дей­ст­во­ва­ло при­го­то­вительное от­де­ле­ние (на­чаль­ная шко­ла). Институт го­то­вил чи­нов­ни­ков для За­кав­ка­зья, ди­пло­ма­тических слу­жа­щих, пе­ре­во­дчи­ков, учи­те­лей армянских школ.

Институт яв­лял­ся од­ним из цен­тров вос­то­ко­ведческих ис­сле­до­ва­ний в Рос­сии. В нём пре­по­да­ва­ли В. А. Горд­лев­ский, Ф. Е. Корш, А. Е. Крым­ский, В. Ф. Мил­лер, С. И. На­за­рян, Н. О. Эмин и др. В ЛИВЯ бы­ла соз­да­на цен­ная биб­лио­те­ка по ис­то­рии, гео­гра­фии, стра­но­ве­де­нию и язы­ко­зна­нию на ев­ропейских и восточных язы­ках (ны­не в со­ста­ве На­учной библиотеки МГИМО), вклю­чав­шая уни­каль­ные ру­ко­пис­ные кни­ги, в т. ч. Ла­за­рев­ское еван­ге­лие (887 год; ны­не хра­нит­ся в Институте древ­них ру­ко­пи­сей Ма­те­на­да­ран имени Св. Мес­ро­па Маш­то­ца в Ере­ва­не). Часть уча­щих­ся жи­ла в пан­сио­не при ЛИВЯ. В 1849-1871 годах гим­на­зические клас­сы института окон­чи­ли 357 человек, спе­циаль­ные - 125 человек. В 1913 году в гим­на­зических и специальных клас­сах обу­ча­лось 145 человек. Сре­ди вы­пуск­ни­ков ЛИВЯ - И. Д. Де­ля­нов, И. А. Зи­новь­ев, М. Т. Ло­рис-Ме­ли­ков, В. Ф. Ми­нор­ский, Р. Н. Си­мо­нов, К. С. Алек­се­ев (Ста­ни­слав­ский), С. С. Ша­ха­зиз.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года ЛИВЯ пре­об­ра­зо­ван в Армянский институт (1919 год), за­тем в Пе­ред­неа­зи­ат­ский институт и Центральный институт жи­вых восточных язы­ков (1920 год; в 1921 году во­шёл в со­став Московского института вос­то­ко­ве­де­ния, уп­разд­нён­но­го в 1954 году; зна­чительная часть его со­труд­ни­ков пе­ре­шла на ра­бо­ту в МГИМО). Ны­не в зда­нии ЛИВЯ рас­по­ла­га­ет­ся По­соль­ст­во Рес­пуб­ли­ки Ар­ме­ния в РФ.

Ис­точники :

Со­б­ра­ние вы­со­чай­ших ука­зов и ак­тов, от­но­ся­щих­ся до Мо­с­ков­ско­го ар­мян­ско­го Ла­за­ре­вых ин­сти­ту­та вос­точ­ных язы­ков. СПб., 1839

Ма­те­риа­лы для ис­то­рии Ла­за­рев­ско­го ин­сти­ту­та вос­точ­ных язы­ков. М., 1914. Вып. 1.

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