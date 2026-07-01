ЛАЗАРЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХЯЗЫКОВ
ЛАЗАРЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ - российское мужское учебное заведение в Москве в 1815-1919 годах.
Основано как частное среднее учебное заведение согласно завещанию И. Л. Лазарева его братом и наследником Е. Л. Лазаревым в принадлежавшей Лазаревым усадьбе в центре армянской колонии в Москве. Лазаревы являлись его попечителями до пресечения рода по мужской линии (1871 год), затем почетными попечителями института стали Абамелек-Лазаревы. Первоначально назывался Армянское Лазаревых училище, Московский армянский Лазаревых институт восточных языков, с 1848 года - ЛИВЯ.
Курс обучения длился 4 года, с 1841 года - 5 лет, был близок к программе гимназий (с 1835 года выпускники института получали права выпускников гимназий). Часть учащихся по желанию изучала также армянский, арабский, персидский и турецкий языки и литературу. В учебное заведение принимались дети армяно-григорианского и др. вероисповеданий, за исключением крепостных крестьян. В 1841 году открыто отделение для детей духовенства Армянской апостольской церкви, в 1843 году - казённо-коштное отделение для подготовки чиновников для Закавказья. С 1848 года ЛИВЯ совмещал общее среднее (гимназические классы) и высшее специальное (курс восточных языков в специальных классах) образование.
Курс гимназических классов длился 6 лет, специальных классов - 2 года (с 1871 года - 7 лет и 3 года соответственно). С 1912 года специальные классы разделялись на дипломатические и административные отделения. С 1851 года при ЛИВЯ действовало приготовительное отделение (начальная школа). Институт готовил чиновников для Закавказья, дипломатических служащих, переводчиков, учителей армянских школ.
Институт являлся одним из центров востоковедческих исследований в России. В нём преподавали В. А. Гордлевский, Ф. Е. Корш, А. Е. Крымский, В. Ф. Миллер, С. И. Назарян, Н. О. Эмин и др. В ЛИВЯ была создана ценная библиотека по истории, географии, страноведению и языкознанию на европейских и восточных языках (ныне в составе Научной библиотеки МГИМО), включавшая уникальные рукописные книги, в т. ч. Лазаревское евангелие (887 год; ныне хранится в Институте древних рукописей Матенадаран имени Св. Месропа Маштоца в Ереване). Часть учащихся жила в пансионе при ЛИВЯ. В 1849-1871 годах гимназические классы института окончили 357 человек, специальные - 125 человек. В 1913 году в гимназических и специальных классах обучалось 145 человек. Среди выпускников ЛИВЯ - И. Д. Делянов, И. А. Зиновьев, М. Т. Лорис-Меликов, В. Ф. Минорский, Р. Н. Симонов, К. С. Алексеев (Станиславский), С. С. Шахазиз.
После Октябрьской революции 1917 года ЛИВЯ преобразован в Армянский институт (1919 год), затем в Переднеазиатский институт и Центральный институт живых восточных языков (1920 год; в 1921 году вошёл в состав Московского института востоковедения, упразднённого в 1954 году; значительная часть его сотрудников перешла на работу в МГИМО). Ныне в здании ЛИВЯ располагается Посольство Республики Армения в РФ.
Источники:
Собрание высочайших указов и актов, относящихся до Московского армянского Лазаревых института восточных языков. СПб., 1839
Материалы для истории Лазаревского института восточных языков. М., 1914. Вып. 1.