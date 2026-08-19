ЛАЗАРЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ

Ла́заревский институ́т восто́чных языко́в (ЛИВЯ) — основан в 1815 как частное Армянское Лазаревых училище согласно завещанию представителя купеческой династии Лазарян ( Лазаревых ), И. Л. Лазарева, его братом и наследником Е. Л. Лазаревым, в принадлежавшей им усадьбе в центре армянской колонии в Москве. В течение столетия содержался на средства Лазаревых, которые были его попечителями до пресечения рода по мужской линии в 1871, когда почетными попечителями стали князья Абамелек-Лазаревы.

В 1827 училище перешло с официальным наименованием «институт» в ведение министерства народного просвещения России: курс обучения, близкий к гимназическому (факультативно изучались также армянский, арабский, персидский и «турецко-татарский» языки и литература), длился 4 года, с 1841 — 5 лет; с 1835 выпускники получали права гимназистов. Принимались дети всех вероисповеданий, за исключением крепостных. В 1841 открылось отделение для детей духовенства Армянской апостольской церкви , в 1843 — казеннокоштное отделение для подготовки чиновников, служащих на Кавказе. В 1848—1871 — перворазрядное учебное заведение с 8-летним обучением, лицей с преподаванием восточных языков (армянского, грузинского, персидского, турецкого, «татарского», т. е. азербайджанского тюрки, и арабского) в старших классах. Готовил, наряду с учителями армянских школ, чиновников и переводчиков с восточных языков для Закавказья и дипломатической службы в странах Азии и Африки, для чего правительство ввело дополнительные казенные стипендии и расширило учебную программу. С 1851 действовало приготовительное отделение (начальная школа).

Курс гимназических классов длился 6 лет, специальных классов — 2 года (с 1871 — 7 лет и 3 года соответственно). За 1850—1860-е гимназические классы института окончили более 350 человек, специальные — более 120 человек. По уставу 1872 фактически состоял из двух учебных заведений: гимназии и специальных классов с трехлетним сроком обучения арабскому, персидскому, турецкому языкам, а также истории, языкам и культуре Южного Кавказа (единственный в этом отношении в Российской империи). В таком виде почти без изменений просуществовал до 1918, будучи одним из очагов армянской культуры и востоковедения в России и Европе. В ЛИВЯ преподавали Ф. Е. Корш, В. Ф. Миллер, С. И. Назарян, Н. О. Эмин, а также В. А. Гордлевский и А. Е. Крымский (сами выпускники ЛИВЯ) и др. С 1912 специальные классы разделялись на дипломатические и административные отделения. В 1913 в гимназических и специальных классах ЛИВЯ обучалось 145 человек, часть которых жила в пансионе при институте.

При ЛИВЯ работала типография, где, в частности, издавался «Эминовский этнографический сборник» (6 выпусков) и «Труды по востоковедению» (ТВЛИВЯ, 1899—1917). Институтская библиотека включала уникальные рукописи и ценное собрание книг по истории, географии, страноведению и языкознанию на европейских и восточных языках (ныне в составе Научной библиотеки МГИМО). В ЛИВЯ учились крупные востоковеды Б. В. Миллер, В. Ф. Минорский и др., известные общественные деятели И. Д. Делянов, И. А. Зиновьев, М. Т. Лорис-Меликов, Р. Н. Симонов, К. С. Алексеев (Станиславский) и др. В 1919 декрет СНК РСФСР преобразовал институт в Армянский, затем в Переднеазиатский институт, который в 1920 стал Центральным институтом живых восточных языков, а в 1921 — Московским институтом востоковедения (просуществовал до 1954; значительная часть его сотрудников перешла в МГИМО). В здании ЛИВЯ впоследствии находился Институт народов Азии АН СССР (позднее — Институт востоковедения РАН); ныне там располагается посольство Армении в РФ.

Лит. : Базиянц А. П. Лазаревский институт восточных языков. М., 1959; Его же. Лазаревский институт в истории отечественного востоковедения. М., 1973; Дилоян В. Из истории основания Лазаревского института // ИАН Армянской ССР. 1961. № 7. С. 55—68; Исторический очерк Лазаревского института восточных языков. М., 1904; Кананов Г. И. Семидесятипятилетие Лазаревского института восточных языков. Исторический очерк (1815—1890). М., 1891; Материалы для истории Лазаревского института восточных языков. Вып. 1. М., 1914.; Собрание высочайших указов и актов, относящихся до Московского армянского Лазаревых института восточных языков. СПб., 1839.