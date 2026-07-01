ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ

Из потомственных дворян Казанской губернии, потомок знаменитого русского адмирала М.П. Лазарева. В 1880 г. поступил в Морское училище. 1.10.1885 окончил училище, производством в мичманы с назначением в Балтийский флот. Служил на фрегате «Адмирал Лазарев». В 1887 г. закончил водолазную школу. Служил водолазным офицером на блокшиве «Гиляк», на крейсере «Африка», на броненосном корабле «Император Александр II» и блокшиве «Богатырь». 7.9.1890 окончил минный офицерский класс и зачислением в минные офицеры 2-го разряда. Служил на миноносце № 91. 1.1.1892 произведен в лейтенанты. В 1893–1896 гг. служил в отряде миноносок при 18-м флотском экипаже (заведующий миноносками № 71, № 64, № 104, № 28, № 36, № 42 и № 16). 1.7.1897 назначен минным офицером эскадренного броненосца «Петропавловск». 5.1.1898 переведен в Сибирский флотский экипаж. 10.5.1898 назначен минным офицером транспорта «Алеут». 8.11.1898 назначен минным офицером мореходной канонерской лодки «Манджур». Участник похода русских войск в Китай 1900–1901 гг. 25.5.1901 назначен командиром эскадренного миноносца «Касатка». Приговором временного военно-морского суда в порту Артур, по делу о столкновении миноносца «Касатка» с крейсером I ранга «Адмирал Нахимов» лейтенанту Лазареву объявлен выговор за неосторожность (полностью помилован императором 22.4.1902). 6.12.1901 зачислен на оклад содержания капитан-лейтенанта и назначен старшим офицером минного крейсера «Всадник». 1.1.1904 назначен старшим офицером крейсера II ранга «Новик». Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. 18.5.1904 назначен командиром мореходной канонерской лодки «Отважный». 8.5.1906 переведен в Черноморский флот с назначением командиром минного крейсера «Капитан-лейтенант Баранов». 19.3.1907 переведен в Балтийский флот с назначением командиром канонерской лодки «Бобр». 29.3.1909 произведен в капитаны 1-го ранга. 28.9.1909 назначен командиром линейного корабля «Император Александр II» учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. 7.5.1913 назначен постоянным членом комиссии для приемных испытаний вновь построенных и ремонтирующихся судов по минной части. 6.4.1914 произведен в контр-адмиралы на основании ст.ст. 49 и 54 Статута ордена Св. Георгия (со старшинством с 29.3.1913). В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. 6.4.1919 назначен временным членом Кассационного присутствия от флота. 24.11.1919 произведен в вице-адмиралы. В эмиграции в Сирии. Проживал в Бейруте. Скончался от скоротечной чахотки. Погребен в склепе бейрутских патриархов.

Жена: дочь отставного генерал-майора Мария Николаевна (урожденная Руджовская). Дети: Максим (19.8.1890–16.5.1935, Бейрут), Софья (род. 24.7.1892), Маргарита (род. 24.1.1894), Елизавета (род. 16.10.1895), Николай (род. 24.11.1898), Анна (10.1.1906), Вера (15.2.1908).