ЛАЙ

ЛАЙ, ЛАИЙ (др.-греч. Λάϊος, лат. Laius) - В древнегреческой мифологии фиванский царь, сын Лабдака , отец Эдипа .

Царю Фив Лаю, который не имел детей и отправился в Дельфы вопросить Аполлона о потомстве, было предсказано, что он примет смерть от руки собственного сына, поэтому он велел бросить своего новорожденного ребенка на горе Киферон (Eur. Phoen., 13-26). Однако ребенок выжил и попал в дом коринфского царя Полиба и его жены Меропы , которые назвали его Эдипом.

Много лет спустя Лай снова отправляется в Дельфы, чтобы узнать, погиб ли его сын или ему следует опасаться встречи с ним. По пути он повстречался с незнакомцем и в завязавшейся ссоре был им убит; незнакомец оказался сыном Лая (Soph. O. R., 711-725). См. подробнее: Эдип.

Иллюстрация :

Эдип и сфинкс. Краснофигурный килик. 480-470 гг. до н.э. Ватикан, Этрусский музей.