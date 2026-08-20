ЛАВРА

ЛАВРА - первоначально - особый тип организации христианского монашества, средний между общежительным и отшельническим - объединение отдельных келий монахов-отшельников вокруг одного храма и общих хозяйственных служб ; ныне - большой православный монастырь.

Лавры воз­ник­ли в ран­не­ви­зан­тий­скую эпо­ху в Па­ле­сти­не. Позд­нее этот тип мо­на­сты­рей рас­про­стра­нил­ся в Си­рии, Егип­те, Ара­вий­ской пус­ты­не.

Мо­на­хи Лавра жи­ли по­рознь в стро­гом ас­ке­тиз­ме. Так, со­глас­но ус­та­ву святого Ге­ра­си­ма, 5 дней мо­на­хи долж­ны бы­ли про­во­дить в мо­лит­ве и за­ня­ти­ях руч­ным тру­дом в сво­их кель­ях, пи­та­ясь су­хи­ми фрук­та­ми и хле­бом, и лишь в суб­бо­ту и вос­кре­се­нье, а так­же в празд­нич­ные дни им пред­пи­сы­ва­лось со­би­рать­ся на об­щую ли­тур­гию и тра­пе­зу, со­стоя­щую из го­ря­чей пи­щи и ви­на.

Во гла­ве Лавры сто­ял из­би­рае­мый мо­на­ха­ми и ут­вер­ждае­мый ме­ст­ным епи­ско­пом игу­мен (ар­хи­ман­д­рит). Как пра­ви­ло, это был ос­но­ва­тель Л. или наи­бо­лее ува­жае­мый и опыт­ный ста­рец-мо­нах. Из­вест­ны Лавры: Святого Ха­ри­то­на в Фа­ра­не под Ие­ру­са­ли­мом (ме­ж­ду 328 и 335 годами), Святого Ге­ра­си­ма (V век), Святого Ев­фи­мия Ве­ли­ко­го (V век), Святого Сав­вы Ос­вя­щен­но­го под Ие­ру­са­ли­мом (VI век) (смотри Мар-Саба) и многие дру­гие. При­бли­зи­тель­но к VIII веку раз­ли­чие ме­ж­ду тер­ми­на­ми «Лавра» и «об­ще­жи­тель­ный мо­на­стырь» ут­ра­ти­лось, и Лаврой ста­ли на­зы­вать боль­шие мо­на­сты­ри (например, Ве­ли­кая Лав­ра на Афо­не). В РПЦ су­ще­ст­ву­ет 5 муж­ских мо­на­сты­рей, ко­то­рые име­ну­ют­ся Лавры: Свя­то-Ус­пен­ская Кие­во- Пе­чер­ская лав­ра (име­но­ва­ние Лавра – со II пол. XII века, по другим све­де­ни­ям – с 1598 года; под­твер­жде­но цар­ским ука­зом в 1688 году), Трои­це-Сер­гие­ва лав­ра (Лавра с 1742 года), Свя­то-Тро­иц­кая Алек­сан­д­ро-Нев­ская лав­ра (Лавра с 1797 года), Свя­то-Ус­пен­ская По­ча­ев­ская лав­ра (Лавра с 1833 года), Свя­то-Ус­пен­ская Свя­то­гор­ская лав­ра (Лавра с 2004 года).

Для Рим­ско-ка­то­лической це­рк­ви Лавра как тип ор­га­ни­за­ции мо­на­ше­ст­ва не­ха­рак­тер­на.

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