ЛАУРАНА ФРАНЧЕСКО

ЛАУРАНА ФРАНЧЕСКО - итальянский скульп­тор.

Вы­хо­дец из Дал­ма­ции, Лаурана учил­ся в Ра­гу­зе (ны­не Дуб­ров­ник) у скульп­то­ра Пьет­ро ди Мар­ти­но да Ми­ла­но. Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей ре­нес­санс­ной пла­сти­ки на Юге Ита­лии. С 1453 года жил в Не­апо­ле, в 1458 году при­ни­мал уча­стие в соз­да­нии скульп­тур­но­го ан­самб­ля три­ум­фаль­ной ар­ки в Кас­тель-Нуо­во. Лаурана, без со­мне­ния, был зна­ком с про­из­ве­де­ния­ми и сти­лем фло­рен­тий­ских мас­те­ров, ко­то­рые ра­бо­та­ли и в Ра­гу­зе, и в Неа­по­ле. Не ме­нее важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии сти­ля Лаурана сыг­ра­ла тра­ди­ция го­тической пла­сти­ки, с ко­то­рой он со­при­ка­сал­ся в Неа­по­ле и на юге Фран­ции, где в 1461-1466 годах Лаурана ра­бо­тал по за­ка­зам бывшего пра­ви­те­ля Не­апо­ля гер­цо­га Ре­не I Ан­жуй­ско­го. Для гер­цо­га им бы­ли соз­да­ны ме­да­ли (с порт­ре­та­ми гер­цо­га и его суп­ру­ги Жан­ны де Ла­валь, 1463 год, Ка­би­нет ме­да­лей Лув­ра, Па­риж), близ­кие про­из­ве­де­ни­ям А. Пи­за­нел­ло, и не­со­хра­нив­шие­ся мо­ну­мен­таль­ные ра­бо­ты (фон­тан в Экс-ан-Про­ван­се). Во всех зре­лых про­из­ве­де­ни­ях Лаурана по-раз­но­му взаи­мо­дей­ст­ву­ют тра­ди­ции итальянской и северо-ев­ропейской пла­сти­ки.

В 1468-1471 годах Лаурана ра­бо­тал на острове Си­ци­лия. В Па­лер­мо по за­ка­зу Ан­то­нио ди Ма­стран­то­нио ис­пол­нил скульп­тур­ное уб­ран­ст­во се­мей­ной ка­пел­лы в церкви Святого Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го (со­хра­ни­лись де­ко­ра­тив­ные эле­мен­ты и ста­туя «Ма­дон­на с Мла­ден­цем»). На Си­ци­лии (в со­бо­ре Па­лер­мо, 1469 год; в церкви Рас­пя­тия в Но­то, 1471 год; в церкви Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Ме­да­лья, Па­лац­цо­ло Ак­рей­де, Па­лер­мо) и в Неа­по­ле (Кас­тель-Нуо­во; Му­зей Ка­по­ди­мон­те) выяв­ле­ны и др. ста­туи «Ма­дон­на с Мла­ден­цем» ра­бо­ты Лаурана (од­ни из них близ­ки го­тическому ти­пу ста­туй, дру­гие - про­то­ре­нес­санс­ным Ма­дон­нам, соз­дан­ным в под­ра­жа­ние ан­тич­ной пла­сти­ке); поч­ти все они име­ли не до­шед­шую до на­ших дней по­ли­хром­ную рас­крас­ку, вы­пол­нен­ную са­мим скульп­то­ром, и вы­зва­ли це­лую вол­ну под­ра­жа­ний сре­ди ме­ст­ных мас­те­ров.

Ве­ро­ят­но, во вре­мя вто­ро­го пре­бы­ва­ния в Не­апо­ле (ку­да Лаурана вер­нул­ся в 1474 году) бы­ли соз­да­ны зна­ме­ни­тые жен­ские бюс­ты: Бат­ти­сты Сфор­ца (Национальный му­зей Бард­жел­ло, Фло­рен­ция), Бе­ат­ри­сы Ара­гон­ской (Со­б­ра­ние Фрик, Нью-Йорк), а так­же порт­ре­ты не­из­вест­ных мо­де­лей (не до­ку­мен­ти­ро­ва­ны и не да­ти­ро­ва­ны; Ре­гио­наль­ная га­ле­рея в Па­лер­мо, Национальная га­ле­рея искусства в Ва­шинг­то­не, Со­б­ра­ние Фрик в Нью-Йор­ке, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей в Ве­не, Лувр и Му­зей Жак­мар- Ан­д­ре в Па­ри­же). В них наи­бо­лее ор­га­нич­но сли­лись тра­ди­ции го­ти­ки и Воз­рож­де­ния: за­да­ча порт­рет­но­сти ре­нес­санс­но­го бюс­та, вы­яв­ляю­щая ин­ди­ви­ду­аль­ность мо­де­ли, у Лаурана от­сту­па­ет пе­ред аб­ст­ракт­ным от­но­ше­ни­ем к фор­ме, про­яв­ляю­щем­ся в гео­мет­ри­за­ции всех эле­мен­тов, под­чёр­ки­ва­нии си­лу­эт­ных ли­ний и тон­кой про­ра­бот­ке по­верх­но­стей.

Порт­ре­ты име­ли вы­пол­нен­ную ок­ра­шен­ным вос­ком по­ли­хром­ную рас­крас­ку (со­хра­ни­лась толь­ко на бюс­те из Ве­ны), при­да­вав­шую им до­пол­нительный на­ту­ра­лизм и де­ко­ра­тив­ность. С порт­рет­ны­ми бюс­та­ми свя­за­ны вы­ре­зан­ные в мра­мо­ре жен­ские ли­це­вые мас­ки, по­смерт­ные или сня­тые с жи­вой мо­де­ли, оформ­лен­ные как са­мо­сто­ятельного про­из­ве­де­ния (Лувр; Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк, и др.), на­зна­че­ние ко­то­рых ос­та­ёт­ся не­вы­яс­нен­ным. На ос­но­ва­нии сход­ст­ва с жен­ски­ми порт­ре­та­ми Лаурана при­пи­сы­ва­ют­ся так­же муж­ские бюс­ты (Фер­нан­до Ара­гон­ско­го, Бо­де-му­зей, Бер­лин; мо­ло­до­го муж­чи­ны, Но­вый му­зей, Сток­гольм, и др.).

В пе­ри­од ме­ж­ду 1475 и 1483 годами Лаурана на­ходил­ся на юге Фран­ции - в Мар­се­ле (в Ста­ром со­бо­ре ра­бо­тал над де­ко­ром ка­пел­лы Сен-Ла­зар, совместно с Том­ма­зо Маль­ви­то) и Авинь­о­не, где по за­ка­зу Ре­не I Ан­жуй­ско­го соз­дал ал­тар­ный об­раз «Не­се­ние кре­ста» для ка­пел­лы це­ле­стин­цев (ны­не в церкви Сен-Ди­дье, 1478-1481 годы). Этот ал­тарь по­стро­ен как ре­нес­санс­ный рель­еф-кар­ти­на с пер­спек­тив­ным фо­ном, вы­пол­нен­ным в тех­ни­ке сплю­щен­но­го рель­е­фа и го­рель­еф­ны­ми фи­гу­ра­ми; по­ли­хром­ная рас­крас­ка ал­та­ря, под­чёр­ки­ваю­щая экс­прес­сив­ную ми­ми­ку пер­со­на­жей и при­даю­щая им не­ха­рак­тер­ный для ре­нес­санс­ной пла­сти­ки на­ту­ра­лизм, об­на­ру­жи­ва­ет влия­ние северной тра­ди­ции рас­кра­шен­но­го ко­ро­бо­во­го рель­е­фа, а так­же ни­дерландской жи­во­пи­си то­го вре­ме­ни.

Иллюстрации:

Ф. Лау­ра­на. Ал­тар­ный об­раз «Не­се­ние кре­ста». 1478-1481 годы. Цер­ковь Сен-Ди­дье (Авинь­он). Архив БРЭ;

Ф. Лау­ра­на. Жен­ский бюст. Ху­до­же­ст­вен­но-ис­то­ри­че­ский му­зей (Ве­на). Архив БРЭ.