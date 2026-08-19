ЛАУРАНА ФРАНЧЕСКО
ЛАУРАНА ФРАНЧЕСКО - итальянский скульптор.
Выходец из Далмации, Лаурана учился в Рагузе (ныне Дубровник) у скульптора Пьетро ди Мартино да Милано. Один из крупнейших представителей ренессансной пластики на Юге Италии. С 1453 года жил в Неаполе, в 1458 году принимал участие в создании скульптурного ансамбля триумфальной арки в Кастель-Нуово. Лаурана, без сомнения, был знаком с произведениями и стилем флорентийских мастеров, которые работали и в Рагузе, и в Неаполе. Не менее важную роль в формировании стиля Лаурана сыграла традиция готической пластики, с которой он соприкасался в Неаполе и на юге Франции, где в 1461-1466 годах Лаурана работал по заказам бывшего правителя Неаполя герцога Рене I Анжуйского. Для герцога им были созданы медали (с портретами герцога и его супруги Жанны де Лаваль, 1463 год, Кабинет медалей Лувра, Париж), близкие произведениям А. Пизанелло, и несохранившиеся монументальные работы (фонтан в Экс-ан-Провансе). Во всех зрелых произведениях Лаурана по-разному взаимодействуют традиции итальянской и северо-европейской пластики.
В 1468-1471 годах Лаурана работал на острове Сицилия. В Палермо по заказу Антонио ди Мастрантонио исполнил скульптурное убранство семейной капеллы в церкви Святого Франциска Ассизского (сохранились декоративные элементы и статуя «Мадонна с Младенцем»). На Сицилии (в соборе Палермо, 1469 год; в церкви Распятия в Ното, 1471 год; в церкви Санта-Мария-делла-Медалья, Палаццоло Акрейде, Палермо) и в Неаполе (Кастель-Нуово; Музей Каподимонте) выявлены и др. статуи «Мадонна с Младенцем» работы Лаурана (одни из них близки готическому типу статуй, другие - проторенессансным Мадоннам, созданным в подражание античной пластике); почти все они имели не дошедшую до наших дней полихромную раскраску, выполненную самим скульптором, и вызвали целую волну подражаний среди местных мастеров.
Вероятно, во время второго пребывания в Неаполе (куда Лаурана вернулся в 1474 году) были созданы знаменитые женские бюсты: Баттисты Сфорца (Национальный музей Барджелло, Флоренция), Беатрисы Арагонской (Собрание Фрик, Нью-Йорк), а также портреты неизвестных моделей (не документированы и не датированы; Региональная галерея в Палермо, Национальная галерея искусства в Вашингтоне, Собрание Фрик в Нью-Йорке, Художественно-исторический музей в Вене, Лувр и Музей Жакмар- Андре в Париже). В них наиболее органично слились традиции готики и Возрождения: задача портретности ренессансного бюста, выявляющая индивидуальность модели, у Лаурана отступает перед абстрактным отношением к форме, проявляющемся в геометризации всех элементов, подчёркивании силуэтных линий и тонкой проработке поверхностей.
Портреты имели выполненную окрашенным воском полихромную раскраску (сохранилась только на бюсте из Вены), придававшую им дополнительный натурализм и декоративность. С портретными бюстами связаны вырезанные в мраморе женские лицевые маски, посмертные или снятые с живой модели, оформленные как самостоятельного произведения (Лувр; Метрополитен-музей, Нью-Йорк, и др.), назначение которых остаётся невыясненным. На основании сходства с женскими портретами Лаурана приписываются также мужские бюсты (Фернандо Арагонского, Боде-музей, Берлин; молодого мужчины, Новый музей, Стокгольм, и др.).
В период между 1475 и 1483 годами Лаурана находился на юге Франции - в Марселе (в Старом соборе работал над декором капеллы Сен-Лазар, совместно с Томмазо Мальвито) и Авиньоне, где по заказу Рене I Анжуйского создал алтарный образ «Несение креста» для капеллы целестинцев (ныне в церкви Сен-Дидье, 1478-1481 годы). Этот алтарь построен как ренессансный рельеф-картина с перспективным фоном, выполненным в технике сплющенного рельефа и горельефными фигурами; полихромная раскраска алтаря, подчёркивающая экспрессивную мимику персонажей и придающая им нехарактерный для ренессансной пластики натурализм, обнаруживает влияние северной традиции раскрашенного коробового рельефа, а также нидерландской живописи того времени.
Иллюстрации:
Ф. Лаурана. Алтарный образ «Несение креста». 1478-1481 годы. Церковь Сен-Дидье (Авиньон). Архив БРЭ;
Ф. Лаурана. Женский бюст. Художественно-исторический музей (Вена). Архив БРЭ.